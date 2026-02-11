Глобальні амбіції євро та юаня прискорюють падіння долара

Долар знову знижується відносно євро та юаня саме в той момент, коли європейські та китайські лідери прагнуть посилити глобальну роль своїх валют, користуючись зростаючими сумнівами щодо позицій американської валюти. Схоже, що останні зміни валютних курсів влаштовують усі сторони, і особливо Вашингтон. Про це пише редактор відділу фінансів та ринків Reuters Майк Долан.

Сінхронний злет конкурентів

З наближенням святкування Нового року за місячним календарем офшорний китайський юань зріс до найкращих показників щодо долара майже за три роки. З початку минулого року американська валюта втратила 6% щодо юаня.

Стрибок євро на 15% щодо долара за той самий період є ще більш виразним, оскільки обмінний курс утримується біля п'ятирічного максимуму понад 1,20 долара, встановленого минулого місяця.

Ці рухи відповідають нещодавній риториці лідерів обох регіонів. Лише минулого четверга джерела в Європейському центральному банку повідомили, що ЄЦБ планує підкріпити свій давній заклик до створення «глобального євро», працюючи над розширенням ліквідності євро для більшої кількості країн, роблячи його використання за кордоном дешевшим і простішим, а також посилюючи міжнародну роль валюти.

У вівторок цього тижня голова центрального банку Австрії Мартін Кохер заявив, що ЄЦБ має бути готовим до великих змін. «Ми бачимо більший інтерес до євро з боку контрагентів, і я думаю, що це одна з причин, чому ми спостерігаємо певне зміцнення євро, чому євро стає дедалі більшою тихою гаванню».

Новий розклад сил на світовій арені

Тим часом голова КНР 1 лютого, на тлі низки торговельних візитів високого рівня та закликів до «рівноправного, багатополярного світу», твердо підтвердив бажання Пекіна мати «потужну валюту», яка ширше використовуватиметься у світовій торгівлі, фінансах та світових резервах.

Обидва регіони, схоже, відчувають переосмислення глобальними інвесторами домінуючої ролі долара у світових фінансах після року агресивної, руйнівної дипломатії та торговельної політики США — і зараз, здається, настав момент діяти.

Але вітати слабший курс долара — це одне. Наслідки нового світового порядку, в якому багато хто в адміністрації США приймає слабший долар, — це зовсім інше. Усім сторонам слід діяти обережно.

Політика «сильного долара» під питанням

Протягом понад року існує припущення, що Вашингтон влаштовує девальвація долара, яка супроводжує той тип зрушень у транскордонних інвестиціях, що необхідний для справжнього перезавантаження світової торгівлі або зменшення глобальних дисбалансів.

Трамп назвав різке падіння долара у січні «чудовим». А міністр фінансів Скотт Бессент, можливо, і витягнув на світло десятиліттями стару, трохи потьмянілу мантру про «сильний долар», але він також регулярно уточнював, що ця фраза не обов'язково стосується поточних обмінних курсів. Він стверджує, що «сильний долар» стосується політики, яка зрештою приведе до сили.

Водночас залишаються питання щодо того, чи існують якісь неявні домовленості стосовно обмінних курсів, закладені в численні двосторонні торговельні угоди, якими займався Трамп, особливо в Азії.

Але незалежно від того, що відбувається за лаштунками, або які насправді плани лідерів щодо інтернаціоналізації валют, ринки неохоче відходять від новорічного рецидиву падіння долара.

Вага євро та юаня у торгових кошиках

Цікаво, що на тлі всіх хвилювань навколо долара, обмінний курс євро до юаня майже не змінився з часу шоку від тарифів США у квітні минулого року. Для двох регіонів, настільки тісно пов'язаних торгівлею, ця стабільність є важливою, навіть якщо долар продовжить падати щодо обох валют.

Наприклад, на юань припадає 15,5% у торгово-зваженому кошику євро ЄЦБ, що близько до 17,4% ваги долара. Так само 18% частка євро у торгово-зваженому кошику юаня Китаю також майже нарівні з часткою долара.

Хоча вага євро в широкому торгово-зваженому кошику долара Федеральної резервної системи становить колосальні 21%, що більш ніж удвічі перевищує 10% юаня, ймовірно, що будь-яке ослаблення долара щодо будь-якої з цих валют швидко позначиться на іншій.

Інвестиційні перспективи

Для транскордонних інвесторів, особливо тих, хто вкладає в державні облігації, перспектива стабільного багаторічного зміцнення валюти має велике значення при виборі між високоприбутковими казначейськими облігаціями США та європейськими чи китайськими аналогами.

Шарль Гав з Gavekal Research зазначає, що премія у 220 базисних пунктів за п'ятирічними казначейськими облігаціями США порівняно з еквівалентними китайськими облігаціями буде фактично «з'їдена» ще одним 10-відсотковим падінням долара щодо юаня в період до 2031 року, що зробить китайський борг з меншою дохідністю більш привабливим.

А враховуючи, що інфляція в Китаї була принаймні на 200 базисних пунктів нижчою, ніж у Сполучених Штатах, протягом понад п'яти років, таке зміцнення є фундаментально виправданим, додав Гав.

Щодо боргу в євро, валютні розрахунки для інвесторів будуть ще більш переконливими, не в останню чергу тому, що сила обмінного курсу може змусити ЄЦБ зрештою схилитися до подальшого пом'якшення політики.

Тож, можливо, всі врешті-решт задоволені слабшим доларом, і немає реальної потреби в якійсь великій угоді чи новій домовленості, щоб розвернути більш ніж десятиліття переоцінки?