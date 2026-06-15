У понеділок, 15 червня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 4 коп. до 75,22 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 30 коп. до 82,46 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
15 червня 2026, 16:52
Бензин А-95 знову подорожчав: скільки коштує пальне 15 червня
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Середні ціни на пальне станом на 15 червня
Зафіксовано такі середні ціни на пальне:
- бензин марки А-95 (преміум) — 79,27 грн/л (здорожчав на 53 коп.);
- бензин марки А-95 — 75,22 грн/л (здорожчав на 4 коп.);
- бензин марки А-92 — 68,97 грн/л (здешевшав на 74 коп.);
- дизпальне — 82,46 грн/л (здешевшало на 30 коп.).
Середня ціна автогазу становить 44,59 грн/л, що на 11 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем, 12 червня.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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