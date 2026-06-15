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15 червня 2026, 18:14

Угода щодо Ірану підписана, але дешевого пального найближчим часом не чекайте

У неділю США та Іран уклали угоду про припинення вогню і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Нафтові ринки відреагували зниженням: у понеділок Brent впав до $83,89 за барель, американський WTI — до $80,85. Але енергетичні експерти попереджають: не варто чекати швидкого повернення до довоєнних цін. Про це повідомляє сайт Euro News.

У неділю США та Іран уклали угоду про припинення вогню і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

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Чому відновлення займе місяці

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько п'ятої частини світових поставок нафти і нафтопродуктів. Понад три місяці танкери були заблоковані в Перській затоці — і навіть після відкриття протоки їхній рух не відновиться миттєво.

«Потрібен час, щоб люди відчули себе в безпеці і щоб запрацювало страхування. Особливо для того, щоб фахівці повернулися на місця і перезапустили активи», — пояснює Деніел Еванс, глобальний керівник відділу досліджень палива та переробки S&P Global Energy.

Логістичний ланцюг відновлюватиметься поступово. Спочатку заблоковані танкери мають вийти з протоки, потім нові судна зайдуть, завантажаться і вирушать до місць призначення. Танкери рухаються повільно: від завантаження до доставки сирої нафти на НПЗ і далі до споживача минають місяці.

До того ж, частина виробників на Близькому Сході зупинила свердловини, коли переповнилися сховища, а їх перезапуск — процес не швидкий.

Хто відновиться першим, а хто — останнім

Саудівська Аравія та ОАЕ мають альтернативні трубопроводи та маршрути в обхід протоки, тому вони зможуть відновити постачання відносно швидко. Зовсім інша картина в Іраку.

«Ірак зіткнувся зі значно більшим обсягом зупиненого видобутку, а його родовища складніші в експлуатації. Цілком можливо, що повне відновлення займе близько року», — зазначає Алан Гелдер, старший віцепрезидент Wood Mackenzie.

Навіть попри падіння у понеділок нафта коштує значно дорожче, ніж до початку війни: тоді Brent торгувався приблизно на рівні $70 за барель.

Інвестиції в енергетичну інфраструктуру, які зупинилися після закриття протоки, не відновляться миттєво — результатів від них доведеться чекати роками. А виробники не поспішатимуть перезапускати видобуток, поки не переконаються, що перемир'я є стійким і триватиме довше, ніж 30 чи 60 днів.

«Ми ще не знаємо, що саме означає „відкрита протока“ і з якою швидкістю буде евакуйовано заблоковані судна», — підсумовує Деніел Стернофф із Колумбійського університету.

Читайте також: США та Іран досягли мирної угоди. Як реагує ринок

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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