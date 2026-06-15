Міністерство охорони здоров'я розширює сервіс порівняння цін на ліки. З 15 червня запрацює другий етап програми: тепер пацієнти зможуть знайти найдешевший аналог практично для будь-якого рецептурного препарату просто відсканувавши QR-код на роздрукованій пам'ятці до е-рецепта.
15 червня 2026, 15:44
З 15 червня українці зможуть перевірити ціну на ліки звичайним скануванням
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Щоб знайти вигідніші пропозиції треба:
- попросити лікаря роздрукувати паперову пам'ятку до е-рецепта
- відсканувати QR-код у нижній частині аркуша камерою телефона
- на сайті Національного каталогу цін одразу побачите всі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням — і три найвигідніші варіанти
З лютого цей сервіс вже працював, але лише для таблеток і капсул. Тепер порівняння цін доступне для всіх однокомпонентних рецептурних препаратів. Тобто можна шукати дешевший аналог для:
- сиропів і суспензій
- крапель — очних, вушних та інших
- мазей, гелів і кремів
- розчинів для ін'єкцій
За перші чотири місяці роботи першого етапу лікарі та пацієнти скористалися каталогом понад мільйон разів.
Важливо врахувати, що сервіс стосується ліків, які ви купуєте за власні кошти — тих, що не входять до програми «Доступні ліки» і не відшкодовуються місцевими програмами. При цьому хоча б один із трьох найдешевших варіантів зобов'язаний бути в наявності в аптеці.
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Джерело: Мінфін
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