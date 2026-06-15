З 15 червня українці зможуть перевірити ціну на ліки звичайним скануванням

Міністерство охорони здоров'я розширює сервіс порівняння цін на ліки. З 15 червня запрацює другий етап програми: тепер пацієнти зможуть знайти найдешевший аналог практично для будь-якого рецептурного препарату просто відсканувавши QR-код на роздрукованій пам'ятці до е-рецепта.

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Щоб знайти вигідніші пропозиції треба:

попросити лікаря роздрукувати паперову пам'ятку до е-рецепта

відсканувати QR-код у нижній частині аркуша камерою телефона

на сайті Національного каталогу цін одразу побачите всі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням — і три найвигідніші варіанти

З лютого цей сервіс вже працював, але лише для таблеток і капсул. Тепер порівняння цін доступне для всіх однокомпонентних рецептурних препаратів. Тобто можна шукати дешевший аналог для:

сиропів і суспензій

крапель — очних, вушних та інших

мазей, гелів і кремів

розчинів для ін'єкцій

За перші чотири місяці роботи першого етапу лікарі та пацієнти скористалися каталогом понад мільйон разів.

Важливо врахувати, що сервіс стосується ліків, які ви купуєте за власні кошти — тих, що не входять до програми «Доступні ліки» і не відшкодовуються місцевими програмами. При цьому хоча б один із трьох найдешевших варіантів зобов'язаний бути в наявності в аптеці.

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