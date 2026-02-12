Чому фіатні валюти неминуче програють золоту та як захистити свій капітал

Засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо в інтерв'ю Такеру Карлсону попередив про ризики поточної грошової системи та поставив під сумнів надійність долара . Що він радить інвесторам, які прагнуть захистити капітал в умовах глобального знецінення валют, розповідає Oninvest.

Механіка «сповзання»: чому система перестає працювати

Даліо впевнений: ми перебуваємо у моменті, коли звичні фінансові механізми перестають працювати. На його думку, цей процес не завжди виглядає як миттєвий обвал — частіше це поступове «сповзання», масштаб якого люди усвідомлюють лише згодом. Суть проблеми Даліо бачить у критичному дисбалансі попиту та пропозиції на ринку держборгу: коли уряд витрачає більше, ніж заробляє, а покупців на його облігації не вистачає, центральний банк змушений друкувати гроші, щоб утримати низькі ставки.

«У результаті центробанк викуповує цей борг і стає власником держоблігацій. Він починає втрачати гроші, тому що тримає ці папери в той час, як ринкові ставки за ними зростають. Владі доводиться створювати ще більше грошей і боргів, щоб утримувати ставку на низькому рівні, і в результаті вони втрачають все більше і більше грошей», — пояснює Даліо. Така динаміка, за його словами, неминуче змінює потоки капіталу та змушує інвесторів шукати притулок в активах, які не можна знецінити друкуванням.

Ось що він радить інвесторам:

Золото

Даліо робить ставку на золото: воно не є чиїмось зобов'язанням і не залежить від чужої платоспроможності. Поки інвестори фактично тримають у руках боргові розписки урядів, власник металу захищений від ризику чужого дефолту.

При цьому він визнає: багато хто ігнорує метал, тому що за десятиліття спокою звикли вимірювати багатство виключно в доларах. Вони вважають валюту надійним мірилом цінності та просто не вірять, що паперові гроші можуть знецінитися.

«Люди дивляться на це через призму долара та бачать, як золото росте. Але можна подивитися на світ через призму золота та побачити, як падають гроші. Все, що я хочу сказати: через їхній досвід людям здається, що знецінення валюти неможливе. Але це як Зубна фея або Санта-Клаус — ви вірите в ці речі, а потім усвідомлюєте реальність — і тому трапляються несподіванки» Для Даліо золото — це, перш за все, друга за значимістю форма світових грошей, статус якої підтверджують резерви центробанків. Саме воно стає реальним заходом вартості, коли звичні паперові системи перестають працювати.

Цифрові валюти

Даліо закликає не шукати порятунку у цифрових валютах центральних банків (CBDC). Він вважає їхнє впровадження неминучим, але не вірить, що вони вирішать проблему знецінення грошей. На думку інвестора, цифрові валюти центробанків нагадуватимуть фонди грошового ринку без відсотків, що робить їх неефективними для заощадження капіталу. Але ж головним наслідком переходу на «цифру» Даліо називає перетворення валюти на інструмент абсолютної влади держави над транзакціями населення.

«Приватності не буде, і це є дуже ефективним механізмом контролю з боку держави. Усі транзакції, здійснені у цифрових валютах, будуть відомі. І держави матимуть величезну владу, наприклад, вони зможуть так стягувати податки. Вони зможуть забирати ваші гроші, вони зможуть встановлювати валютний контроль» У такій системі, за словами інвестора, ризик повного блокування активів стає реальністю для будь-кого, хто опиниться в політичній опалі чи під санкціями. «Через ці причини і тому, що зараз частка цифрових валют центральних банків мізерна, я не думаю, що вони розвинуться до таких масштабів, щоб стати чимось по-справжньому епохальним. Це не означає, що цей напрямок не зростатиме, але я не вважаю, що це стане чимось грандіозним», — упевнений Даліо.

Юань

Той самий скепсис Даліо транслює і щодо юаня як альтернативи долару. Незважаючи на лідерство Китаю у світовій торгівлі, Даліо скептично оцінює шанси юаня стати повноцінною резервною валютою. Він поділяє функції валюти на засіб обміну та засіб збереження вартості. Якщо в ролі платіжного інструменту юань зміцнюватиметься, то як актив для заощадження він програє через відсутність захисту приватного капіталу.

«Хто довірить Китаю свої багатства за їхнього валютного контролю? У Китаю за плечима історія заходів проти приватного капіталу. Це не найкраща репутація у стилі „я захищу ваш стан“… Ви не можете повноцінно володіти землею чи нерухомістю. Їм буде дуже важко „продати“ світові функцію збереження вартості» Фінансова стратегія виживання від Рея Даліо

В умовах наростаючої економічної нестабільності Рей Даліо рекомендує приватним інвесторам змістити фокус із глобальних прогнозів на конкретні кроки щодо захисту капіталу та особистої безпеки.

Центральне місце у його підході займає принцип «золотого балансу», де метал служить не засобом заробітку, а страховкою від осідання решти активів.

«Оптимальна частка для приватного інвестора, залежно від складу активів, може становити від 5 до 15% портфеля. Коли справи у традиційних грошей погані, золото почувається добре» Але Даліо вважає, що фінансова диверсифікація лише перший рівень захисту. У періоди глобальних потрясінь довгострокова стійкість залежить від дотримання базових, з його погляду, принципів.