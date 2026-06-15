Інфляція виходить за межі енергетики і поширюється на всю європейську економіку — Крістін Лагард

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Чому це відбувається

Механізм відомий економістам як «ефект другої хвилі»: спочатку дорожчає енергія, потім зростають витрати виробників, далі підвищуються ціни на товари і послуги, і зрештою інфляція охоплює всю економіку. Саме цей процес, за словами Лагард, зараз відбувається в єврозоні.

Каталізатором стала війна на Близькому Сході та перебої з постачанням нафти через Ормузьку протоку. Минулого тижня ЄЦБ уперше з 2023 року підвищив процентні ставки — саме у відповідь на ці ризики. І це, схоже, не останній крок: у регуляторі не виключають ще одного підвищення вже на липневому засіданні.

Президент Німецького федерального банку Йоахім Нагель налаштований особливо жорстко: на його думку, високий рівень цін може зберігатися тривалий час, навіть якщо конфлікт навколо Ірану найближчим часом вщухне.

Між зростанням і стабільністю

Посилення монетарної політики неминуче викликає побоювання щодо економічного зростання. Лагард визнала, що чує цю критику — особливо з Парижу, де стурбованість найбільш відчутна. Французськи противники підвищення ставок вважають, що дорожче кредитування гальмує бізнес і споживання.

Але очільниця ЄЦБ залишається непохитною. «Я повинна приборкати інфляцію, якщо вона прокидається, тому що якщо вона вирветься з пляшки, повернути її назад буде значно складніше й дорожче», — пояснює вона. За її словами, тривала інфляція є неприйнятною ні для споживачів, ні для бізнесу, а відмовитися від боротьби з нею означало б зрадити мандат ЄЦБ.

Промінь надії з Ормузу

Коментарі Лагард пролунали у символічний момент: кількома годинами раніше США та Іран оголосили про тимчасову угоду щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Лагард відреагувала обережно, але позитивно.

«Це хороша новина, яку можна лише вітати, особливо якщо вона означатиме відкриття та розмінування протоки», — сказала вона, додавши, що підтверджена угода стане позитивним сигналом для світової економіки.

Поки ж Європа балансує між двома ризиками: надто м'яка політика посилить інфляцію, надто жорстка — задушить зростання. ЄЦБ зробив свій вибір. Липень покаже, чи він виявився правильним.

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