В Україні хочуть скоротити реєстрацію емісії акцій із 90 до 14 днів

До Верховної Ради подано на реєстрацію законопроєкт, розроблений спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Документ має спростити процедуру емісії акцій та зменшити бюрократичне навантаження на бізнес. Про це повідомив автор законодавчої ініціативи Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Що зміниться

За словами Гетманцева, наразі реєстрація випуску акцій — як при публічній пропозиції, так і при приватному розміщенні — передбачає проходження кількох етапів через різні установи. Йдеться про НКЦПФР, Центральний депозитарій та органи державної реєстрації.

«Навіть за умови оперативного виконання всіх процедур і дотримання встановлених вимог процес реєстрації емісії акцій у середньому займає близько 90 календарних днів.

Законопроєкт пропонує спростити цей процес. Зокрема, частину реєстраційних функцій при приватному розміщенні акцій серед обмеженого кола інвесторів планують передати від НКЦПФР до Центрального депозитарію.

Очікується, що після ухвалення законопроєкту реєстрація емісії акцій триватиме до 14 календарних днів", — пише Гетманцев.

Подання документів через депозитарій

Також у тексті законопроєкту передбачено механізм подання через Центральний депозитарій документів для державної реєстрації акціонерних товариств та внесення змін до відомостей про їхній статутний капітал.

Мета змін

Метою законодавчої ініціативи є скорочення строків реєстрації випусків акцій, зменшення адміністративного навантаження на емітентів, оптимізація реєстраційних процедур на ринку капіталу та наближення їх до європейських практик.

Автор законопроєкту також закликав колег долучитися до його підписання.