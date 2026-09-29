Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 30 вересня. Долар США подорожчав на 5 копійок — до 44,86 грн, тоді як євро подешевшав також на 5 копійок — до 50,92 грн. Про це свідчать дані Національного банку.
29 вересня 2026, 16:03
Долар знову подорожчав, євро дешевшає: курс НБУ на 30 вересня
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Офіційний курс валют
На 30 вересня НБУ встановив:
- 1 долар США — 44,86 грн;
- 1 євро — 50,92 грн.
Для порівняння, 29 вересня офіційний курс долара становив 44,81 грн, а євро — 50,97 грн.
Таким чином, за добу гривня послабилася до долара на 0,05 грн і зміцнилася до євро також на 0,05 грн.
Джерело: Мінфін
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