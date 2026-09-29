Долар до 46 грн, євро — до 54 грн: яким буде курс наприкінці року

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Водночас євро може демонструвати помітно більшу динаміку, адже на його вартість в Україні додатково впливатиме співвідношення пари євро-долар. Орієнтовний діапазон європейської валюти на кінець року може становити 52,5−54 грн/€.

За його словами, називати сьогодні точний курс на 31 грудня некоректно, адже на валютний ринок у четвертому кварталі впливатиме цілий комплекс чинників: інтенсивність ракетних і дронових атак, стан енергетики, потреби країни в імпорті, експортні можливості, обсяги міжнародної фінансової допомоги, інфляція та настрої населення.

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«Триває жорстока і непередбачувана війна, тому називати сьогодні курс долара на 31 грудня з точністю до копійки було б ворожінням. Але якщо ми не можемо точно назвати цифру, це не означає, що ми не можемо зрозуміти логіку, за якою житиме валютний ринок», — наголосив банкір.

Ключову роль на ринку, за його прогнозом, і надалі відіграватиме Національний банк. Режим «керованої гнучкості» допускає як послаблення, так і зміцнення гривні залежно від співвідношення попиту та пропозиції на міжбанку, водночас надмірні коливання НБУ згладжуватиме валютними інтервенціями.

Попит на валюту

Традиційно наприкінці року попит на валюту може посилитися через збільшення бюджетних видатків, активізацію імпорту, завершення бізнесом річних контрактів та сезонний попит населення.

У четвертому кварталі 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив близько $11,4 млрд, а за аналогічний період 2025 року — близько $10,3 млрд. Саме тому Сергій Мамедов припускає, що у жовтні-грудні 2026 року обсяги інтервенцій можуть становити близько $10−11 млрд.

«Це не визначена наперед цифра. Національний банк продаватиме стільки валюти, скільки буде потрібно для збереження контрольованості ринку. Тому курс не буде статичним, але так само немає підстав очікувати, що долар раптом „відірветься від землі“ й сягне захмарних значень», — зазначив він.

Додатковий попит на валюту наприкінці року може виникнути й на готівковому ринку через традиційне збільшення гривневих видатків. Для порівняння: у грудні 2025 року видатки загального фонду державного бюджету становили майже 650 млрд грн проти близько 374 млрд грн у листопаді.

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Водночас гривня, за словами банкіра, має достатньо сильні інструменти для конкуренції з традиційною звичкою населення переводити заощадження у валюту. Зокрема ставки за окремими строковими депозитами можуть сягати 17,5% річних, а дохідність гривневих ОВДП залежно від строку становить близько 15−16,5%.

Показовою є й динаміка попиту населення: у четвертому кварталі 2025 року чистий попит на готівкову валюту становив близько $2,2 млрд проти $3,7 млрд роком раніше.

Прогноз по курсу на кінець року

Щодо курсу наприкінці року Сергій Мамедов звернув увагу, що у 2024 році долар зріс приблизно з 38 грн до 42,04 грн, тобто на 10,6%, тоді як протягом 2025 року — лише з 42,03 грн до 42,39 грн, або менш ніж на 1%.

На 1 січня 2026 року офіційний курс становив близько 42,35 грн/$. Відтак навіть у разі наближення курсу наприкінці грудня до 46 грн його річне зростання становитиме близько 8,6% — менше, ніж у 2024 році.

«Якщо не стануться найбільш негативні воєнні та енергетичні події, наприкінці року курс долара навряд чи перевищить 46 грн. Тож замість валютного стрибка нас може очікувати поступовий, контрольований рух із періодами як послаблення, так і зміцнення гривні», — прогнозує банкір.

Окремо він звернув увагу на курс євро. На відміну від долара, його гривнева вартість залежить одразу як курсу гривні до долара в Україні, так і від співвідношення євро і долара на світовому ринку.

Тому навіть за незначної зміни курсу долара в Україні євро може відчутно дорожчати або дешевшати через глобальні валютні коливання. Якщо долар наприкінці року перебуватиме поблизу 45−46 грн, базовим орієнтиром для євро Мамедов називає приблизно 52,5−54 грн.

При цьому коридор невизначеності для європейської валюти буде ширшим, адже до українських воєнних, економічних та бюджетних ризиків додаються політика ЄЦБ і Федеральної резервної системи США, інфляція та економічна ситуація в Європі й США, а також глобальні геополітичні події.

Що впливатиме на курс

Серед факторів впливу на валютний ринок банкір також назвав інфляцію. Водночас він наголосив, що динаміка цін та валютного курсу не є синхронною: прискорення інфляції саме собою не означає аналогічного за масштабом послаблення гривні.

«Не варто очікувати ані статичного курсу, ані валютної катастрофи. Курс змінюватиметься — це нормально для режиму „керованої гнучкості“. Набагато важливіше, щоб ці зміни були контрольованими, а валютний ринок залишався збалансованим», — підсумував Сергій Мамедов.