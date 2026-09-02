Бюджет недоотримав понад 33 млрд грн: чому ситуація з держфінансами ускладнюється

За вісім місяців 2026 року до загального фонду державного бюджету України без урахування грантів надійшло 1,7 трлн грн . Водночас план за доходами недовиконано на 33,1 млрд грн . Майже половина цієї суми — 15,6 млрд грн — припала саме на серпень. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Основні джерела доходів бюджету

Найбільшими джерелами наповнення загального фонду держбюджету за січень-серпень стали:

імпортний ПДВ — 433,8 млрд грн;

податок на прибуток — 265,7 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 245,9 млрд грн;

ПДВ з вироблених в Україні товарів — 218,3 млрд грн;

кошти НБУ — 146,1 млрд грн;

імпортний акциз — 119 млрд грн;

внутрішній акциз — 88,1 млрд грн;

дивіденди та частина чистого прибутку держкомпаній — 56,2 млрд грн;

ввізне мито — 42,5 млрд грн;

рентна плата — 38,9 млрд грн.

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Військовий збір із липня 2026 року зараховується до спецфонду та цільово спрямовується на грошове забезпечення військових ЗСУ.

За якими доходами є перевиконання

Попри загальне недовиконання, за окремими статтями доходів бюджет отримав більше від плану.

Зокрема, перевиконання зафіксовано за:

податком на прибуток підприємств — на 29,2 млрд грн, або 12,4%;

ПДФО та військовим збором — на 8 млрд грн, або 3,4%;

імпортним акцизом — на 2,1 млрд грн, або 1,8%;

рентною платою — на 1,3 млрд грн, або 3,4%.

Де бюджет недоотримав найбільше

Водночас план за основними бюджетоутворюючими податками та зборами не виконано майже на 84 млрд грн.

Найбільші недонадходження припали на:

ПДВ з вироблених в Україні товарів — мінус 35,6 млрд грн, або 14%;

імпортний ПДВ — мінус 23,8 млрд грн, або 5,2%;

внутрішній акциз — мінус 12,1 млрд грн, або 12%;

дивіденди та частину чистого прибутку держкомпаній — мінус 11,6 млрд грн, або 17,1%;

ввізне мито — мінус 573,8 млн грн, або 1,3%.

Скільки залучили з міжнародної допомоги та ОВДП

У січні-серпні на проведення видатків за загальним фондом держбюджету використано $20 млрд міжнародної допомоги.

Від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду бюджету за вісім місяців спрямовано 317 млрд грн.

У серпні приріст становив лише близько 18 млрд грн.

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Основні видатки бюджету

Найбільшою статтею видатків залишається оборона.

З початку 2026 року на неї спрямовано 1,8 трлн грн, або 62% усіх видатків загального фонду.

Також серед найбільших категорій витрат:

погашення внутрішнього і зовнішнього боргу — 377,3 млрд грн;

соціальний захист і підтримка ветеранів — 306,8 млрд грн;

обслуговування боргу — 249,4 млрд грн;

програма медичних гарантій і скринінг здоров’я — 127,6 млрд грн;

зарплата вчителів у школах — 102,3 млрд грн;

базова і додаткові дотації — 43,6 млрд грн.

Ситуацію ускладнюють ризики із зовнішнім фінансуванням

На цьому тлі парламент провалив голосування за закони, які є умовами для отримання траншів макрофінансової допомоги та фінансування МВФ.

Йдеться про транш макрофінансової допомоги на $4,26 млрд і фінансування МВФ на $1,66 млрд.

Що це означає

Виконання бюджету за вісім місяців показує, що ситуація з державними фінансами ускладнюється.

Доходи загального фонду відстають від плану, частина бюджетоутворюючих податків просідає, а видатки залишаються високими через потреби оборони, боргові виплати та соціальні зобов’язання.

За таких умов ризики скорочення видатків бюджету найближчим часом зростають, особливо якщо Україна не зможе вчасно виконати умови для отримання зовнішнього фінансування.