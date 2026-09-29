Гетманцев: обсяг тіньової економіки становить близько 1 трлн грн

Бюджет міг би отримати у 2026 році більше трильйона гривень через детінізацію бізнесу в Україні, а у наступному році — ще більше. Водночас зараз надходження менші на мільярд доларів у порівнянні з минулим роком. Про це заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев під час «Форуму економічної стійкості», яку провів Forbes Ukraine 23 вересня.

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Як боротися з детинізацією

За словами депутата, для покращення детінізації бізнесу в Україні потрібне від трьох до чотирьох років. «Зробити це за рік неможливо», — сказав Гетманцев.

Голова податкового комітету зауважив, що бюджетні надходження коштів, отриманих від реалізації заходів детінізації, збільшувалися у 2023 і 2024 роках на $1,5 млрд і $2,5 млрд відповідно — порівняно з попередніми роками.

У 2026 році очікується зменшення надходжень до бюджету на мільярд доларів, заявив Гетманцев.

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Нагадаємо

Як пише Forbes, тенденцію до зменшення неформальної торгівлі в Україні фіксував голова Держмитслужби Орест Мандзій. За його словами у 2021 році її обсяг оцінювався приблизно у $2,1 млрд, тоді як у 2025 році цей показник скоротився до близько $900 млн. За оцінками Держмитслужби, детінізація цього сегмента могла б принести бюджету близько 10,7−10,8 млрд грн додаткових доходів.

За підсумками першого півріччя 2026 року фахівці БЕБ оцінили економічний ефект від роботи БЕБ у 19,5 млрд грн. Більшу частину — 13,8 млрд грн — становить детінізація ринків.