Долар швидко дорожчає: що робити, аби врятувати свої заощадження

Останніми днями готівковий курс долара зріс до рівнів продажу 38,20−38,55 грн. Одночасно збільшився і спред між купівлею та продажем «зеленого». Що сколихнуло ринок і куди можуть рушити котирування далі, розповість «Мінфін».

Весь серпень котирування готівкового долара стрибали то вгору, то донизу. Але останні декілька днів різко зростали.

Ось, наприклад, як це виглядало станом на вечір вівторка:

При цьому дуже відчутно розширився і спред між купівлею та продажем американської валюти. Розширення спреду завжди говорить про те, що валютний ринок лихоманить. Частина обмінників із низькою конкуренцією, особливо в регіонах, близьких до зони бойових дій або розташованих на територіях, що постійно обстрілюються, взагалі збільшили спред до 1 гривні і більше.

При цьому багато обмінників фінкомпаній зберігають принцип «безлічі курсів», коли цінники для операцій купівлі продажу «білих» доларів відрізняються від курсів, що виставляються для операцій з «синіми» доларами. На цю ситуацію вже звернули увагу наші західні партнери.

Ці ж питання порушувалися раніше і на нараді в Нацбанку профільних заступників голови НБУ та учасників ринку. Але, схоже, що поки що особливих зрушень у вирішенні цієї проблеми не сталося.

Паралельно виникла ще низка проблем, які останніми днями дозволяють пунктам обміну валюти активно грати «на підвищення».

По-перше, у великих мережах валютообмінників почастішали перевірки правоохоронних та інших контролюючих органів. Тому для перестрахування багато хто просто вирішив на якийсь час призупинити роботу. Це скоротило кількість працюючих точок обміну, особливо оптових. Скорочення точок обміну при збереженні потреб у валютних операціях — завжди шанс заробити на цьому конкурентам, що залишилися на ринку, що і призводить до підвищення цінників відкритих обмінників.

По-друге, 21 серпня стало відомо про анулювання ліцензії ТОВ «Фінод», яке, як пояснив регулятор, не вжило заходів щодо усунення виявлених порушень.

Закрити наявні проблеми компанія повинна була до початку серпня, але, за версією НБУ, цього зроблено не було. Тому регулятор застосував до фінансистів, що проштрафилися, суворіші заходи впливу — у вигляді позбавлення ліцензії. При цьому варто врахувати, що ТОВ «Фінод» є не лише одним із найбільших, а й одним із найстаріших операторів ринку валютообміну: компанія створена ще у 2012 році зі статутним капіталом у розмірі 15 млн гривень.

За даними сайту ТОВ «Фінод», компанія має понад 400 кас у 9 відокремлених підрозділах (відділеннях), які надають послуги в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській областях.

Закриття такої кількості обмінників неминуче позначається на поведінці всього ринку: конкуренти намагаються максимально «розігріти» курс на ситуативному дефіциті пропозиції валютообміну в багатьох регіонах. Особливо — на оптовому сегменті готівкового ринку. Але це триватиме недовго, оскільки більшість обмінників, які працювали під вивіскою ТОВ «Фінод», просто перереєструються та почнуть співпрацювати вже з іншими мережами обмінників. Поки що ж зберігається дефіцит пропозиції послуги, це грає на руку спекулянтам.

До цього варто додати зростання попиту на валюту з боку фермерів, які традиційно збільшили купівлю валюти до осені за рахунок гривні, яку часто саме готівкою отримують від продажу врожаю. Хоча обсяги таких покупок під час війни скоротилися, з тих самих причин звузився і сам ринок. Тому фактор виходу на ринок нової категорії покупців скидати з рахунків не можна.

Також збереглася проблема логістики доставки готівкової валюти до країни. Якщо раніше декілька банків завозили її до України літаками, то зараз — лише автотранспортом (інкасаторські броньовики). Це означає не лише зниження (порівнюючи з довоєнними) обсягів ввезеної валюти, а й зростання витрат за такі операції підкріплення валютних кас.

І, нарешті, досі повністю не вирішено питання з нормальним обміном «старих» купюр, що призводить до завищених комісія банків та фінкомпаній при такому обміні. І часто — до зловживань з боку фінансистів.

Отже, маємо умови для створення спекулятивного «ідеального шторму» на готівковому валютному ринку:

проблеми з логістикою доставки валюти;

зростання вартості такої доставки;

ситуативне збільшення попиту за рахунок окремих сегментів та клієнтів валютного ринку;

скорочення числа операторів;

громадяни, «налякані» розмовами чиновників НБУ про швидкий перехід до плаваючого курсу та ситуативним дефіцитом пропозиції валюти;

принцип «безлічі курсів», що зберігається, щодо «білих» та «синіх» банкнот.

У результаті, як я вже писав у своєму валютному прогнозі на поточний тиждень, наразі ми маємо зліт котирувань, «розігрітий ринок» зі спробами вийти на курс продажу долара 38,50−39 гривень, а також великий спред між купівлею та продажем валюти, оскільки обмінники та банки не готові брати на себе підвищені валютні ризики.

Чого очікувати найближчим часом

Вважаю такий стан справ ситуативним. Якщо громадяни не вестимуться на гру «на підвищення», все досить швидко вщухне. Хоча спроби «розгойдати» ринок та курс триватимуть до кінця цього місяця. За цей час усі основні, наразі закриті точки того ж таки ТОВ «Фінод», перейдуть до інших мереж обмінників, що поверне кількість точок валютообміну практично до ще нещодавньої кількості. А відтак, це знизить розпал пристрастей на ринку.

Перевірки обмінників триватимуть, оскільки історія з безліччю курсів «білих» та «синіх» доларів поки що збережеться — до відновлення нормальної логістики з доставки готівкової валюти до країни.

І тут Нацбанку, а також декільком банкам, які спеціалізуються на завезенні валютної готівки, доведеться серйозно попрацювати. Інакше, основний дохід від штучно створених стрибків курсу отримають спекулянти, а не всі учасники ринку, що швидко збило б ажіотаж.

Окрім цього, дрібний та середній, а потім і великий бізнес почнуть закладати підвищений курс до своїх цінників на товари та послуги, що розжене інфляцію. Тобто підірве розрахунок НБУ на зниження цін у країні, а отже, «зачепить» грошово-кредитну політику регулятора в частині його планів щодо подальшого зниження облікової ставки.

Наразі різниця між готівковим та міжбанківським курсом долара вже становить близько 1,5 гривень. А порівнюючи з офіційним, 36,5686 гривень, ця різниця зросла вже практично до 2 гривень. Це починає розгортати ринок у бік девальвації гривні, що є небезпечним для нацвалюти.

У громадян є три варіанти вирішення проблеми:

1. Чекати, доки обмінники знову запрацюють повною мірою і це зупинить зростання котирувань. Але це шлях «спостерігача», який стає заручником ситуації і реально не впливає на процес. А така позиція є програшною.

2. Купити зараз валюту за курсом, що наразі склався, — це до 38,20−38,50 гривень. Але розуміти, що якщо ринок заспокоїться, вони можуть втратити, за рахунок повернення курсу до нещодавніх значень цінників продажу 37,20−37,50 гривень. Тобто це досить ризикова ситуація.

3. Згадати про 3-місячні валютні депозити банків із можливістю купити валюту за більш-менш наближеним до офіційного курсом, а потім через 3 місяці отримати свої долари в касі або на картку банку. А далі вирішувати за ситуацією, яка складеться за курсом на той момент. Тобто зараз зафіксувати для себе курс через такі депозити, і, у разі відпускання курсу надалі, виграти за рахунок різниці між курсом депозиту та тим, що згодом складеться. Адже в момент переходу до плаваючого курсоутворення ймовірність зростання долара є дуже великою.

Моя порада:

не піддаватися паніці, у будь-якому разі, — це завжди програш. Тим паче, що зараз ця ситуація зі злетом курсу багато в чому є штучною.

обрати для себе лінію поведінки за сценарієм 2 або за сценарієм 3, про які я сказав вище.

виконати прийняте рішення і не піддаватися на подальші хитрощі спекулянтів, які наразі максимально грають «на підвищення».