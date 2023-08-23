Долар швидко дорожчає: що робити, аби врятувати свої заощадження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 серпня 2023, 7:30 Читать на русском

Долар швидко дорожчає: що робити, аби врятувати свої заощадження

Останніми днями готівковий курс долара зріс до рівнів продажу 38,20−38,55 грн. Одночасно збільшився і спред між купівлею та продажем «зеленого». Що сколихнуло ринок і куди можуть рушити котирування далі, розповість «Мінфін».

Останніми днями готівковий курс долара зріс до рівнів продажу 38,20-38,55 грн.

Весь серпень котирування готівкового долара стрибали то вгору, то донизу. Але останні декілька днів різко зростали.

Ось, наприклад, як це виглядало станом на вечір вівторка:

При цьому дуже відчутно розширився і спред між купівлею та продажем американської валюти. Розширення спреду завжди говорить про те, що валютний ринок лихоманить. Частина обмінників із низькою конкуренцією, особливо в регіонах, близьких до зони бойових дій або розташованих на територіях, що постійно обстрілюються, взагалі збільшили спред до 1 гривні і більше.

При цьому багато обмінників фінкомпаній зберігають принцип «безлічі курсів», коли цінники для операцій купівлі продажу «білих» доларів відрізняються від курсів, що виставляються для операцій з «синіми» доларами. На цю ситуацію вже звернули увагу наші західні партнери.

Ці ж питання порушувалися раніше і на нараді в Нацбанку профільних заступників голови НБУ та учасників ринку. Але, схоже, що поки що особливих зрушень у вирішенні цієї проблеми не сталося.

Паралельно виникла ще низка проблем, які останніми днями дозволяють пунктам обміну валюти активно грати «на підвищення».

По-перше, у великих мережах валютообмінників почастішали перевірки правоохоронних та інших контролюючих органів. Тому для перестрахування багато хто просто вирішив на якийсь час призупинити роботу. Це скоротило кількість працюючих точок обміну, особливо оптових. Скорочення точок обміну при збереженні потреб у валютних операціях — завжди шанс заробити на цьому конкурентам, що залишилися на ринку, що і призводить до підвищення цінників відкритих обмінників.

По-друге, 21 серпня стало відомо про анулювання ліцензії ТОВ «Фінод», яке, як пояснив регулятор, не вжило заходів щодо усунення виявлених порушень.

Закрити наявні проблеми компанія повинна була до початку серпня, але, за версією НБУ, цього зроблено не було. Тому регулятор застосував до фінансистів, що проштрафилися, суворіші заходи впливу — у вигляді позбавлення ліцензії. При цьому варто врахувати, що ТОВ «Фінод» є не лише одним із найбільших, а й одним із найстаріших операторів ринку валютообміну: компанія створена ще у 2012 році зі статутним капіталом у розмірі 15 млн гривень.

За даними сайту ТОВ «Фінод», компанія має понад 400 кас у 9 відокремлених підрозділах (відділеннях), які надають послуги в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській областях.

Закриття такої кількості обмінників неминуче позначається на поведінці всього ринку: конкуренти намагаються максимально «розігріти» курс на ситуативному дефіциті пропозиції валютообміну в багатьох регіонах. Особливо — на оптовому сегменті готівкового ринку. Але це триватиме недовго, оскільки більшість обмінників, які працювали під вивіскою ТОВ «Фінод», просто перереєструються та почнуть співпрацювати вже з іншими мережами обмінників. Поки що ж зберігається дефіцит пропозиції послуги, це грає на руку спекулянтам.

До цього варто додати зростання попиту на валюту з боку фермерів, які традиційно збільшили купівлю валюти до осені за рахунок гривні, яку часто саме готівкою отримують від продажу врожаю. Хоча обсяги таких покупок під час війни скоротилися, з тих самих причин звузився і сам ринок. Тому фактор виходу на ринок нової категорії покупців скидати з рахунків не можна.

Також збереглася проблема логістики доставки готівкової валюти до країни. Якщо раніше декілька банків завозили її до України літаками, то зараз — лише автотранспортом (інкасаторські броньовики). Це означає не лише зниження (порівнюючи з довоєнними) обсягів ввезеної валюти, а й зростання витрат за такі операції підкріплення валютних кас.

І, нарешті, досі повністю не вирішено питання з нормальним обміном «старих» купюр, що призводить до завищених комісія банків та фінкомпаній при такому обміні. І часто — до зловживань з боку фінансистів.

Отже, маємо умови для створення спекулятивного «ідеального шторму» на готівковому валютному ринку:

  • проблеми з логістикою доставки валюти;
  • зростання вартості такої доставки;
  • ситуативне збільшення попиту за рахунок окремих сегментів та клієнтів валютного ринку;
  • скорочення числа операторів;
  • громадяни, «налякані» розмовами чиновників НБУ про швидкий перехід до плаваючого курсу та ситуативним дефіцитом пропозиції валюти;
  • принцип «безлічі курсів», що зберігається, щодо «білих» та «синіх» банкнот.

У результаті, як я вже писав у своєму валютному прогнозі на поточний тиждень, наразі ми маємо зліт котирувань, «розігрітий ринок» зі спробами вийти на курс продажу долара 38,50−39 гривень, а також великий спред між купівлею та продажем валюти, оскільки обмінники та банки не готові брати на себе підвищені валютні ризики.

Чого очікувати найближчим часом

Вважаю такий стан справ ситуативним. Якщо громадяни не вестимуться на гру «на підвищення», все досить швидко вщухне. Хоча спроби «розгойдати» ринок та курс триватимуть до кінця цього місяця. За цей час усі основні, наразі закриті точки того ж таки ТОВ «Фінод», перейдуть до інших мереж обмінників, що поверне кількість точок валютообміну практично до ще нещодавньої кількості. А відтак, це знизить розпал пристрастей на ринку.

Перевірки обмінників триватимуть, оскільки історія з безліччю курсів «білих» та «синіх» доларів поки що збережеться — до відновлення нормальної логістики з доставки готівкової валюти до країни.

І тут Нацбанку, а також декільком банкам, які спеціалізуються на завезенні валютної готівки, доведеться серйозно попрацювати. Інакше, основний дохід від штучно створених стрибків курсу отримають спекулянти, а не всі учасники ринку, що швидко збило б ажіотаж.

Окрім цього, дрібний та середній, а потім і великий бізнес почнуть закладати підвищений курс до своїх цінників на товари та послуги, що розжене інфляцію. Тобто підірве розрахунок НБУ на зниження цін у країні, а отже, «зачепить» грошово-кредитну політику регулятора в частині його планів щодо подальшого зниження облікової ставки.

Наразі різниця між готівковим та міжбанківським курсом долара вже становить близько 1,5 гривень. А порівнюючи з офіційним, 36,5686 гривень, ця різниця зросла вже практично до 2 гривень. Це починає розгортати ринок у бік девальвації гривні, що є небезпечним для нацвалюти.

У громадян є три варіанти вирішення проблеми:

1. Чекати, доки обмінники знову запрацюють повною мірою і це зупинить зростання котирувань. Але це шлях «спостерігача», який стає заручником ситуації і реально не впливає на процес. А така позиція є програшною.

2. Купити зараз валюту за курсом, що наразі склався, — це до 38,20−38,50 гривень. Але розуміти, що якщо ринок заспокоїться, вони можуть втратити, за рахунок повернення курсу до нещодавніх значень цінників продажу 37,20−37,50 гривень. Тобто це досить ризикова ситуація.

3. Згадати про 3-місячні валютні депозити банків із можливістю купити валюту за більш-менш наближеним до офіційного курсом, а потім через 3 місяці отримати свої долари в касі або на картку банку. А далі вирішувати за ситуацією, яка складеться за курсом на той момент. Тобто зараз зафіксувати для себе курс через такі депозити, і, у разі відпускання курсу надалі, виграти за рахунок різниці між курсом депозиту та тим, що згодом складеться. Адже в момент переходу до плаваючого курсоутворення ймовірність зростання долара є дуже великою.

Моя порада:

  • не піддаватися паніці, у будь-якому разі, — це завжди програш. Тим паче, що зараз ця ситуація зі злетом курсу багато в чому є штучною.
  • обрати для себе лінію поведінки за сценарієм 2 або за сценарієм 3, про які я сказав вище.
  • виконати прийняте рішення і не піддаватися на подальші хитрощі спекулянтів, які наразі максимально грають «на підвищення».
Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі - 25

+
+89
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 серпня 2023, 7:44
#
Что делать, что делать. Читать на форуме стратегию «алекс006».
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 8:54
#
То вже точно. Читайте лекції великого Біла!😂
+
0
Alex2006
Alex2006
23 серпня 2023, 9:37
#
Дякую за рекламу, так, моя стратегія — кращий варіант при таких загонах оленів
+
0
jakiro
jakiro
23 серпня 2023, 7:52
#
Відкрити рахунки в 10 банках і міняти по 37.2 — 1 мільйон на місяць!
+
0
Mozart
Mozart
23 серпня 2023, 8:05
#
Головне, знати, де відкривати. Наприклад, в УБІБ вже треба хутко закривати… поки ще віддають валютою, а не по курсу 36,5686.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
23 серпня 2023, 8:50
#
О.о.о… Уже рядом. скоро выйду в. 0. при курсе 39,85. грн за 1 у.е. когда накупил на все гроши, поиграли с курсом на понижение и хватит… Пора расти доллару как на дрожжах.
+
0
Alex2006
Alex2006
23 серпня 2023, 9:37
#
Ахаха то лише мрії кабанчиків)
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 8:56
#
Де ця великакура Алєксіс2006? Пророк василь редакційний, давай гадюка стратегію на вересень і за серпень.
+
+13
Alex2006
Alex2006
23 серпня 2023, 9:39
#
Що вас цікавить? Зараз й досі усе згідно мого прогнозу ще з жовтня: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195102/
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 10:56
#
Так. Хтось вже тут писав, щр два рази на добу і на годиннику вірний час можеш вгадати.
Проблєма тільки в тому, що у тебе ДВА РІЗНОНАПРАВЛЕНІ прогнози, якими ти так хизуєшся — в одному — ти радиш користатися валдепо, в іншому — гривневі депо та овгз під 14 річних чистими.
В даному випадку маємо також ДВА ляпи в них, бо — купивши валдепо (в які ти сам вклади не рекламував!) двічі на рік людина матиме гроші на прожиття в ДВА рази більше і за чотири рази коротший термін з мінімальним ризиком.
Два рази на рік, а то й три! по 15−17−20% річних за ТРИ місяці у валюті!
А не 17% у гривні(мінус ще й податки!) на рік-два!
Стратєг мамкін!)))
Окрім цього — у тебе не було, немає і не буде розуміння того, куди і навіщо люди купували і будуть купувати долар і по 40 і по 42 і по 45! Бо ти — неук! Тільки і всього!
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 9:04
#
Керівництво нбу — імпотенти як і були. Дід у 90 років може значно більше. Пишне ні кия ні палки не зробило. Окрім палок у колеса бізнесу. ============= Фінод древні? 10 років то вже старість? Тоді хто ті, хто з 1996го працює?😾😂 Тобто завезти і вирішити проблеми з бомажками ми нє хотім від слова «нікак» і будемо ганяти лисого з перевірками, бо най гроші відробляють, лайдаки?😂 А хто афтар статєйки? І що думає великий аналітик (всі його тут знають) з позиції «в Багдадє всьо спокойно»?
+
+89
Алексей Козырев
Алексей Козырев
23 серпня 2023, 9:58
#
Для AAAA2000. По-перше, не афтор — а автор, вивчить спочатку граматику, тому що Ваш сарказм недоречний. По-друге — не статейки, а статті — будь-ласка, поважайте інших та їхню думку і працю. По -третє, в статі всі нюанси ситуації на ринку відображено. Якщо є чогось добавити з реального — допишить, вислухаю Вашу думку. Але в нормальному стилі та з повагою до всіх інших читачів, авторів та користувачів сайту.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 10:32
#
Олексію, ну блін! Зайдіть на сайт будь якого валютообміну у Східній Європі і Ви побачите що підріс курс долара у співвідношенні 1.08 наразі. Вартість євро — просіла. Наразі 40.17. Які мля білі/сині/жовто-блакитні!? Які закриття/перевірки?! Ну притягнуто за вуха «факти» як я не знаю що. Я колись також, в пору юності, так у курсачах фактаж на вентилятор накидував, коли треба було, а взяти нізвідки.🤷
=====================
п.ц. могли б і відмітити — наскільки Ваші дописи впізнавані і без підпису.
І чого б ото!?😂🤔
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
23 серпня 2023, 10:53
#
Для AAAA2000. 1) Що стосується євро/долар — чекаємо Джексон Хола, подивимось, що скажуть — зрозуміємо, чого чекати по євро. 2) при стабільному коридорі на міжбанку 36,5686−36,9343 та продажах НБУ по 36,9343 гривні — долар тут не повинен би сильно зростати відносно гривні, ала з поправкою на логістику та інше — що зараз і відбувається. Скоріше при стабільному коридорі по долару на міжбанку по долару — тут повино просідати євро (тому що він просів на міжнародному ринку, що частково і відбувається.) 3) я в студентські роки і зараз факти не притягую. Гарного дня, просто не маю часу — багато роботи.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 10:39
#
Олексію, а не дасте пруф Вашого аналізу, ну скажімо місячної чи, хоча б, тижневої давності з Вашим прогнозом щодо, ХОЧА БИ потенційної можливості, такого стрімкого росту валюти? Наперед дякую.🤝
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
23 серпня 2023, 10:57
#
Для AAAA2000. Я ж вже вище написав — 1) Що стосується євро/долар — чекаємо Джексон Хола, подивимось, що скажуть — зрозуміємо, чого чекати по євро. 2) при стабільному коридорі на міжбанку 36,5686−36,9343 та продажах НБУ по 36,9343 гривні — долар тут не повинен би сильно зростати відносно гривні, ала з поправкою на логістику та інше — що зараз і відбувається. Скоріше при стабільному коридорі по долару на міжбанку по долару — тут повино просідати євро (тому що він просів на міжнародному ринку, що частково і відбувається.) 3) я в студентські роки і зараз факти не притягую. Гарного дня, просто не маю часу — багато роботи. Крім того, що стосується зльоту котирувань — за рахунок закриття Фінода та перевірок інших, це ж правда. В статті все це розповів і як закінчиться теж написав. Фактор Фінода дійстно в прогнозах місячної давності не враховував, бо закрили його тільки 21 серпня і це ніяк не можливо було передбачити місяць тому. Вибачте, я не знаю, що твориться в головах регулятора відносно того, чи іншого гравця ринку. Багато роботи — більше не зможу зараз тут з Вами дискотувати.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 11:04
#
Олексію! Питання по ГОТІВКОВОМУ курсу!
Олексію, де прогноз типу «хлопці, насувається *** » чи «пісєць підкрадається непомітно"(О! Це наче фільм «Тіні зникають опівдні»!)?
Ну клікбейтно! Як у вас там на МФ заведено!
Гривня рухнула! Долар неприлічно знахабнівши злетів за три дня!
Де пруф, коротше?
Дякую.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
23 серпня 2023, 10:06
#
Спасибо за советы… Время как всегда покажет, кто есть кто.
+
0
Halcyon
Halcyon
23 серпня 2023, 11:07
#
Зачем что-то делать? Никакой дурак сбережения в гривнах не держит.
+
0
Alex2006
Alex2006
23 серпня 2023, 11:37
#
Ви схоже також не вмієте правильно рахувати фінансовий результат і тому тримаєте все у доларах? Я на 75% у гривні і в гарному плюсі відносно тих, хто постійно нагрібав долар і робив себе біднішим :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 серпня 2023, 11:44
#
Ты забыл, что …покупать доллар, это помогать оккупанту…
+
0
Alex2006
Alex2006
23 серпня 2023, 11:46
#
Ну це і так зрозуміло, це ми давно розбирали, що купівля долару — це інвестиція у девальвацію, інфляцію, знищення економіки та поразку України на фронті
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 серпня 2023, 11:50
#
Очередна ржака!!! 😀😀😀
+
+15
AAAA2000
AAAA2000
23 серпня 2023, 12:04
#
Не ржи з убогого! то гріх!
+
0
kadaad1988
kadaad1988
23 серпня 2023, 12:20
#
Держать все в долларе и евро, что я делаю после о майдана 2014-го!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами