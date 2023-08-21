Прогноз курсу на тиждень: що може знову «підірвати» котирування долара та євро

Цей тиждень на валютному ринку мине дуже напружено. Потенційним «порушником спокою» стане не міжбанк, а саме готівковий ринок. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

На готівковому ринку ще минулого тижня розпочалася гра «на підвищення» за рахунок чергових страхів пересічних громадян та створення ажіотажу навколо валюти.

Цього разу приводом для підвищення курсу стали натяки Нацбанку на швидку відмову від політики фіксованого курсу, швидко підхоплені та розкручені ЗМІ, а також збільшення покупок готівкової валюти аграріями. Сільгоспвиробники в цей час традиційно починають переводити у ВКВ гривневий виторг від продажу частини врожаю, щоб мінімізувати валютні ризики до нового циклу робіт.

Закриття частини обмінок через перевірки правоохоронцями і Нацбанком, що почастішали, на фоні збереження логістичних проблем із доставкою довершили справу.

Найнервовіші громадяни, про всяк випадок, вирішили підкупити валюти. Підвищеним попитом не забули скористатися власники обмінок.

Хоча, якщо подивитися на статистику Нацбанку щодо валютообмінних операцій останніх днів, нічого критичного не відбувається. Але певне перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі в обмінники фінкомпаній і банки все ж таки спостерігається.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Останнє рішення Нацбанку, яке набуло чинності з 19 серпня, про розширення переліку інформації, яку учасники ринку валютообміну зобов'язані розмістити на видному місці, по суті, особливо нічого не змінює в розкладі, що наразі склався. Додаткова інформація з найменуваннями банку чи фінкомпанії, телефонами «гарячих» ліній самих фінустанов та Нацбанку — це, звісно, все добре.

Але в результаті, громадянам при виникненні конфліктних ситуацій, кількість яких стрімко зросла через політику обмінників щодо «білих» і «синіх» доларів, нові вимоги НБУ особливо не допомагають. Так, це трохи приструнчить деяких зовсім «нахабних» фінансистів. Але ж людям треба провести свої валютообмінні операції «тут і зараз», а не виконувати частково функцію органу нагляду і скаржитися на недоліки роботи обмінок.

Цитата документа НБУ: «Алгоритм дій громадян у разі виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій»:

Необхідно звернутися зі скаргою до керівництва банку або небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їхніх підлеглих; Якщо реакції з боку керівництва банку або небанківської фінансової установи відсутні, потрібно звернутися до Національного банку.

Усе це виглядає лише косметичними заходами, а не реальним вирішенням проблеми. За нинішніх умов Нацбанку доведеться набагато жорсткіше «закручувати гайки» на цьому сегменті валютного ринку, щоб утримувати його під своїм контролем, що в умовах війни ще важливіше і необхідніше.

На міжбанку цими днями все буде досить буденно:

НБУ продовжить продавати валюту за 36,9343 гривні за долар на торгах для покриття дефіциту пропозиції та витратить, за моїми розрахунками, на це від $280 млн до $460 млн. Це забезпечить збереження вже звичного коридору за доларом від 36,5686 до 36,9343 гривень.

Пара євро/долар, завдяки літньому діловому затишшю в ЄС і США, залишиться в бічному тренді в межах коридору від 1,081 до 1,098 долара. Це спричинить рівень котирувань безготівкової євровалюти на українських торгах у межах від 39,53 до 40,55 гривень.

Натомість, готівковий ринок може піднести багато сюрпризів.

Якщо населення повірить у швидкий перехід до плаваючого курсу, що тепер уже активно спростовують чиновники НБУ, це створить передумови для подальшого зростання готівкового курсу долара та євро.

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У цьому випадку, різниця між готівковим та безготівковим курсами почне швидко збільшуватися, а банки почнуть активніше купувати валюту на міжбанку у Нацбанку для поповнення своєї валютної позиції та подальшого продажу ВКВ через каси. Це, знову ж таки, лише посилить проблеми з доставкою валюти до країни, а також змусить Нацбанк активніше витрачати свої резерви для утримання курсу в діючому коридорі. Доки резерви зростають, це не створює регулятору проблем, тому нинішній ситуативний стрибок котирувань обмінок революції на валютному ринку не зробить. А ось спекулянтам дасть заробити на черговій спробі розгойдування курсу.

Захисним механізмом і підстрахуванням для гривні буде механізм 3-місячних валютних депозитів, що вже доказав свою ефективність, з можливістю купити валюту зараз за курсами, наближеними до офіційного, а після закінчення терміну вкладу отримати її кешем. Якщо різниця між курсами таких депозитів та цінниками обмінок зросте знову, щонайменше, до 2−3,5 гривень, цей інструмент знову запрацює наповну.

Цей тиждень покаже, яка з тенденцій поведінки громадян почне переважати. Саме готівковий ринок робитиме «погоду» на валютному ринку найближчими днями.

Незважаючи на ситуативні стрибки готівкового курсу останніх днів, поки що стратегічних загроз для суттєвих обвалів гривні я не бачу: резерви залишаються на високому рівні, фінансування дефіциту бюджету відбувається без емісії, міжнародна допомога надходить за графіком та в повному обсязі.

Крім цього, з 11 вересня норма резервування знову збільшиться за строковими коштами та вкладами юридичних осіб (окрім інших банків) і становитиме в національній валюті 10%, а в іноземній валюті — 20%. Це додасть до суми резервування, за різними оцінками, ще близько 50 млрд гривень. У цих умовах гривня знову буде у більшому дефіциті у банків, що підстрахує нацвалюту на валютному ринку.

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Тому я б не піддавався ситуативному ажіотажу зі скуповування валюти. Але при цьому все ж таки враховував би фактор ажіотажу, який може розігнати курс зі спробами протестувати рівень продажу долара в межах до 39 гривень. У такому разі, я знову звернув би увагу на такий інструмент, як тримісячні валютні депозити з можливістю купити валюту за курсами, близькими до офіційного, з умовою отримання цієї валюти в касі банку через 3 місяці.

Цьогорічний День Незалежності з урахуванням військового стану мине для банків та більшості клієнтів у звичайному робочому режимі, хоча частина компаній і зробить цей день напіввихідним. Особливого обсягу угод на міжбанку 24 серпня я не прогнозую.

Прогноз курсу долара та євро на 21−25 серпня

Міжбанк:

Долар та євро. Котирування безготівкового долара перебуватимуть у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні, а євро — в межах від 39,53 до 40,55 гривень.

Готівковий ринок:

Власники обмінників та банки намагатимуться курс максимально «розігріти». Єдиним обмеженням їх апетитів залишиться обсяг платоспроможного попиту валюту із боку населення.

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе до 20−35 копійок за доларом та 25−40 копійок за євро. Причому значна частина діючих обмінок (10−15%), особливо в районах із низькою конкуренцією, совісті не питаючись, розширять його за доларом до 50−80 копійок, а за євро — до 1 гривні і навіть більше. Весь тиждень готівковий ринок лихоманитиме з постійними спробами грати «на підвищення».

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 37,35 до 38,80 грн. А деякі з особливо «жадібних» фінустанов намагатимуться навіть підігнати курс продажу американської валюти до рівнів, близьких до 39 гривень за долар.

В обмінниках фінкомпаній цей коридор курсів прийому та продажу також розшириться, порівнюючи зі спокійнішими періодами роботи валютного ринку, і перебуватиме в межах від 37,20 до 38,65 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах коридору від 40,50 до 42,15 грн.

А в обмінниках фінкомпаній цінники євро перебуватимуть в межах коридору купівлі/продажу від 40,60 до 42,10 грн.