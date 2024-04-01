Долару пророкували важкий рік: чому він продовжує панувати

Долар вбудований у світову економіку так, що витягти його звідти практично неможливо. А якщо спробувати — можна отримати багато проблем. Чому долар крутіший за авіаносець, і чому не варто міркувати про можливий «відхід» долара, пише Bloomberg. «Мінфін» обрав головне.

Попри прогнози важкого року, «зелений» переграє своїх опонентів. Цій перевазі є глибше пояснення, ніж просто відсоткові ставки.

Перевага долара просто незаперечна, попри бажання скептиків американського впливу чи благання одиноких колишніх прихильників єни про допомогу. Долару часто передбачали здачу позицій, але щоразу він вистоював. Ця стійкість може не тривати вічно, але доки вона є, вона нагадує світові, який колись був при владі зльоту Китаю, що США є ключовим гравцем у світовій економіці. Просто спитайте всіх центральних банкірів, які часто звертають увагу на наміри Федеральної резервної системи. Суверенітет нацвалют і фінсистем може бути відносним.

Події, названі провісниками здачі позицій доларом, ледь залишили слід: рішення Японії припинити використання від'ємних відсоткових ставок протягом восьми років викликало зміни на ринках. Міністр фінансів Японії почав активно підтримувати зміцнення єни, тоді як трейдери оцінюють ймовірність втручання з боку японської влади на ринку валюти для зміни її курсу. Навіть прогнози скорочення відсоткових ставок Федрезерва не впливають на це: зниження відсоткових ставок, найімовірніше, відбудеться одночасно у найбільших економічних гравців, що запобігатиме зміцненню будь-якої іншої великої валюти щодо долара США. Цей рік мав стати роком падіння долара, але ключовий індекс його підтримки почав рік із сильного старту.

Це короткострокова перспектива. Ринки вагаються, і у валют, подібно до акцій та облігацій, є хороші і погані часи. Але стійкість останнього кварталу — і останніх декількох років — ґрунтується на чомусь більшому, ніж відмінності у відсоткових ставках. Довга історія сили долара — це історія валюти, яка «відбивала» виклик за викликом кожні декілька років.

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Скільки долару пророкували смерть

Наприкінці 1990-х років євро мав почати змагатися з доларом. Потім негативний баланс став символом усіх негативних аспектів та проблем, що існували на той час. Потім був крах субпрайм-кредитів і кількісне пом'якшення, за якими послідувало «повстання» китайського юаня.

Сьогодні чергова нагода для «стурбованості» — агресивне використання санкцій, про яке критики говорили, що воно призведе до глобальної дедоларизації. Схоже, що решті світу доводиться шукати рятівника кожні декілька років. Заяви про те, що долар буде знищено, перебільшені, згідно з нещодавньою доповіддю Стівена Б. Каміна, колишнього голови міжнародного фінансового відділу Федеральної резервної системи, та Марка Собеля, який служив заступником помічника міністра фінансів.

Камін і Собель пишуть, що домінування долара вбудовано у глобальну економічну систему засобами, які важко змінити. Навіть якщо його відносне становище щодо іншої валюти знижуватиметься, долар залишиться першим серед рівних.

І втрата доступу до американських ринків та американської банківської індустрії означає, що санкції, як і раніше, мають велике значення. Валюта залишається життєво важливим геополітичним активом як Вашингтона, так його союзників.

Ці двоє стверджують, що питання про те, чи долар залишиться на вершині, — це неправильне питання. Краще запитати, чи буде збережено фактори, що підтримують таке становище на вершині. Вони впевнені, що це станеться, але додають, що найбільший ризик для долара може бути всередині США.

«Домінування долара не є засобом саме по собі», — пишуть Камін і Собель у статті для American Enterprise Institute. На їхню думку, це, радше, критичне нагадування про те, що важливо вести здорову економічну політику, поводитися відповідально всередині країни та підтримувати довіру міжнародного співтовариства.

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Долар крутіший за авіаносець

Долар також є стратегічним елементом, часто недооціненим у геополітичних обговореннях, які, зазвичай, зосереджуються на Південно-Китайському морі або погрозах Дональда Трампа проти партнерів за договором.

Можна нагадати, що американський економічний порядок, із доларом у його центрі, не є повністю результатом перемоги у Другій світовій війні. Народившись у 1913 році, Федеральна резервна система була важливим гравцем за лаштунками під час Першої світової. Коли президент Вудро Вільсон намагався добитися миру між Антантою та Центральними державами у 1916 році, Федеральна резервна система турбувалася про те, що американські банки надто багато вкладалися у перспективи перемоги Британії та Франції, що зовсім не було впевненістю.

Центральний банк попередив американських кредиторів про надлишок ліквідності, що призвело європейські ринки до стану кризи, написав Філіп Зеліков у книзі «Менш побитий шлях: Секретний поворот Першої світової, 1916−1917 роки». Антанта зрозуміла, що незабаром їй буде важко фінансувати війну.

Вільсон сподівався, що, натиснувши на країни-учасниці війни, він зможе добитися рішення. Його зусилля зазнали невдачі після того, як Німеччина відновила необмежену підводну війну в Атлантиці, і США почали конфлікт. Федеральна резервна система змінила свою позицію і допомога знову потекла щедрим потоком. Це спромоглося врятувати становище: грошові резерви Британії були небезпечно близькі до вичерпання. Жезл монетарного лідерства було передано.

Хай живе зелений долар, корисніший, ніж авіаносець, і з більшим терміном служби.

Якщо відбудеться історична зміна у його ролі, це навряд чи буде щось таке очевидне, як зміна у циклі сучасних позикових ставок. Це може бути щось тонше, але стане зрозумілим лише у майбутньому. Поки що давайте залишимо прогнози про затемнення долара у минулому.