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27 березня 2024, 17:10

Трамп або Байден: Волл-Стріт робить ставки на те, при кому з них зросте долар

Волл-стріт і багато банків роблять ставку на те, що у разі президентства Трампа долар почне зростати, пише Bloomberg. Проте, їхня ставка може прогоріти, і ось чому.

Волл-стріт і багато банків роблять ставку на те, що у разі президентства Трампа долар почне зростати, пише Bloomberg.

З 2017 року США вважають за краще зберігати слабкий долар, що відрізняється від колишньої стратегії підтримки сильної валюти. Ця зміна почалася за президентства Трампа і продовжується при адміністрації Байдена. Мета — стимулювати внутрішню економіку та відродити виробничий сектор.

Хоча Міністерство фінансів управляє валютною політикою, на курс долара найбільше впливають дії Федеральної резервної системи, а не фіскальні заходи.

Потенційні результати листопадових виборів поки що не мають значного впливу на рухи на валютному ринку, оскільки трейдери більше зайняті потенційними зниженнями відсоткових ставок.

Проте, прогнози стратегів найбільших банків Волл-стріт натякають на формування спільної думки про те, що перемога Трампа буде гарною новиною для долара.

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Чого саме чекають

Трамп встиг запропонувати запровадити 10% тариф на всі імпортні товари та набагато вищі ставки для Китаю. Він також планує застосувати цілу низку каральних торгових заходів до Європейського союзу, і до того ж, висловив ідею перетворення зовнішньої допомоги на позику.

Аналітики в Barclays вважають, що долар може зрости на 3% через тарифи, запропоновані Трампом. Стратеги в JPMorgan прогнозують зростання на 4%-6%, стверджуючи, що збільшення конкуренції між США та Китаєм добре позначатиметься на доларі. Citi та Wells Fargo також очікують зростання долара при перемозі Трампа.

Маркетологи в Saxo Markets у Сінгапурі кажуть, що ринки почнуть враховувати ризики, пов'язані з виборами, особливо якщо Трамп виграє, і шукатимуть захисту у доларі.

Кількість прогнозів від таких банків, як Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. та Citigroup Inc, про те, що запропонована Трампом комбінація експортних тарифів та податкових знижень збільшить курс долара, стимулюючи інфляцію та потенційне підвищення відсоткових ставок, зростає.

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Чому прогнози можуть не справдитися

Такі оцінки суперечать історичним даним, кажуть вчені, які проаналізували майже 40 років американської історії.

Паскуале Делла Корте з Бізнес-школи Імперського коледжу Лондона та Сюань Фу з університету Лаваль у Квебеку виявили статистично значущий зв'язок між валютними курсами та президентськими циклами у США.

Дослідження, яке поки що не пройшло рецензію, показує, що в середньому курс долара зростає на 4,2% на рік за демократів, і знижується на 1,3% за республіканців. Під час першого терміну Трамп курс валюти впав на 10% за торговельною вагою (тобто якщо валюта має великий обсяг торгівлі, її зміни впливають на світові фінансові ринки більшою мірою, ніж у менш торгованих валют).

Дослідження пропонує придивитися до ключового чинника — торгової стратегії, яка історично мала найбільший вплив на долар.

За словами Делла Корте, вони виявили, що дії президентів США та їхні торгові стратегії значно впливають на курс долара. «Водночас, ми не виявили зв'язку між цими факторами та відмінностями у відсоткових ставках між країнами або рівнем інфляції», — додав він.

Одна з теорій, запропонованих вченими, полягає в тому, що торгові бар'єри, які часто запроваджують республіканці, викликають протидію, шкодять глобальній торгівлі і, зрештою, знижують попит на долар.

Делла Корте наголошує, що результати дослідження більше пов'язані з політикою, ніж із окремими кандидатами. Якби республіканський президент почав підтримувати торговельні угоди, або якби демократи стали менш обмежувальними, то історичні дані могли б бути менш актуальними.

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Коментарі - 2

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bonv
bonv
27 березня 2024, 17:34
#
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента, — Володимир Кличко. Український боксер Володимир Кличко вважає, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в росії. Про це він сказав в інтерв'ю focus online.«Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану — все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія», — заявив спортсмен. За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: «Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у росії». Боксер вважає, що найголовніше — це дати змогу проголосувати військовим, які на передовій захищають Україну.
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«Захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно»: Зеленський — про вибори путіна.
«Зеленський захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно».
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0
bonv
bonv
27 березня 2024, 17:34
#
20 травня 2024 року згідно Конституції України закінчуються повноваження Зеленського як президента України.
Нехай повертається в Шапіто-Квартал95! Натворив — вистачить.
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