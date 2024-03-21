Які валюти дорожчі за долар і чи можна їх купити в Україні

Долар США залишається найпопулярнішою валютою у світі. При цьому валюта янки не тільки не є найдорожчою, але навіть не входить до першої п'ятірки за цим показником. «Мінфін» розповідає, яким валютам програє долар у ціні та на чому тримається економіка цих країн.

Кувейтський динар — $3,25

Кувейт — невелика держава у південно-західній Азії на березі Перської затоки. Чому кувейтський динар — найдорожча валюта у світі?

Завдяки експорту нафти, Кувейт — одна з найбагатших країн світу, тільки у 2022—2023 фінансовому році Кувейт продав «чорного золота» на $87 млрд, що становить 93% від загальної суми державних доходів. Із 2007 року курс національної валюти прив'язаний не до долара США, а до мультивалютного кошика.

Цікавий факт: на початку 1960 року кувейтський динар був однією з перших валют, яка була захищена від підробок за допомогою металевих ниток та водяних знаків.

Бахрейнський динар — $2,65

Бахрейн — маленька острівна держава в Перській затоці. Територія королівства включає 83 острови, але всі населені острови пов'язані між собою автомобільними дорогами. Для землеробства мало придатних ґрунтів, а основні доходи Бахрейн отримує від видобутку та переробки нафти, фінансових послуг та туризму. Курс місцевої валюти щодо долара США фіксований.

Оманський ріал — $2,6

Султанат Оман — одна з найбагатших нафтових монархій Перської затоки. Перші родовища було відкрито у 1961—1962 роках, а експорт нафти розпочався у 1967 році. Наразі основні доходи султанат отримує від нафтопереробної промисловості, металургії та туризму. З 1986 року курс оманського ріалу щодо долара США є фіксованим, один ріал коштує $2,6 і вважається однією з найстабільніших валют у світі.

Цікавий факт: банкноти оманського ріала містять рельєфні відбитки, які дозволяють сліпим людям визначити гідність та іншу інформацію про банкноту.

Йорданський динар — $1,41

Йорданський динар — офіційна валюта Йорданії, одна з найстабільніших валют на Близькому Сході. Дорожнеча валюти пов'язана, насамперед, із фіксованим обмінним курсом між йорданським динаром і доларом США. Така прив'язка робить обмінний курс йорданського динара стабільним та передбачуваним, а також дає впевненість, що накопичення буде збережено.

Йорданський динар використовується в інших країнах регіону, в районах Західного берега річки Йордан і в Газі йорданський динар також приймається, як платіжний засіб, хоча офіційною валютою цих територій є ізраїльський шекель і новий ізраїльський шекель.

Цікавий факт: економіка Йорданії нестабільна, держборг у 2023 році становить близько 89% ВВП.

Фунт стерлінгів — $1,28

Британський фунт використовується не тільки у Великій Британії, але і на коронних землях Гернсі, Джерсі та Острова Мен, і територіях заморських володінь. Деякі заморські території (Гібралтар, Фолкленди і т. д.) мають власні валюти, які також звуться фунт, і, зазвичай, конвертуються до «головного» фунта у співвідношенні 1:1.

Долар Кайманових островів — $1,21

Кайманові острови — заморська територія Великобританії у Вест-Індії, в Карибському морі. Каймани — велика офшорна зона з податковими пільгами: компанії, зареєстровані на цій території, звільнені від ведення бухгалтерії та звітування. Курс місцевої валюти стабільний та прив'язаний до долара США.

Швейцарський франк — $1,13

Швейцарія — одна з найблагополучніших і найбагатших країн світу, а місцева валюта входить до п'ятірки резервних валют через її стабільність. Державі довгий час вдавалося залучати іноземний капітал завдяки банківській таємниці, але у 2013 році набрав чинності закон «Про міжнародну допомогу у податкових питаннях».

З того часу приводом для розкриття банківської таємниці можуть стати підозри щодо порушення податкового законодавства. У 2015 році Центробанк країни відпустив франк у «вільне плавання», внаслідок чого місцева валюта зміцнилася щодо євро та долара США.

Цікавий факт: швейцарський франк — одна з найстаріших валют, вона з'явилася у 1850 році.

Євро — $1,09

Двадцять членів Євросоюзу, а також декілька країн (наприклад, Ватикан, Сан-Марино та Андорра), які не є членами ЄС, прийняли євро замість своєї національної валюти. Євро отримав офіційну назву у 1995 році, а як розрахункова грошова одиниця введений у 1999 році. У 2002 році в обіг надійшли банкноти та монети, номіновані в євро, а через декілька місяців вони замінили колишні валюти багатьох країн-членів ЄС.

Канадський долар — $0,74

Канадський долар входить до числа популярних валют для міжнародної торгівлі та розрахунків. Канада заробляє на природних ресурсах — нафті, газі, деревині. Ціни на ці ресурси впливають на стійкість канадської економіки та національної валюти.

Долар США

До Другої світової війни основною валютою у світі вважався британський фунт стерлінгів. У 1944 році відбулася Бреттон-Вудська конференція, на якій представники з 44 країн затвердили долар США, як валюту для міжнародних розрахунків. Тоді ж було організовано міжнародний валютний фонд (МВФ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), статутний капітал яких складався з доларів США, національних валют та золота.

Затверджена на конференції валютна система базувалася на американському доларі, забезпеченому золотом (тройська унція золота 30,1 г дорівнювала $35), тобто валюту США можна було конвертувати у дорогоцінний метал. Наразі американський долар не забезпечений золотом, що не заважає йому бути однією з найвпливовіших валют у світі — центробанки багатьох країн тримають резерви в доларах для забезпечення стабільності своєї економіки та міжнародних розрахунків.

Які валюти можна купити в Україні

За даними «Мінфіну», з десяти найдорожчих валют світу, окрім американського долара та євро, в Україні можна також купити фунт стерлінгів. Середня вартість його купівлі становить 49,2 грн, а продажу — 49,9 грн, відповідно, спред 1,4%.

Представлений в обмінниках і швейцарський франк, курс якого становить 43,83 грн за купівлю та 44,52 грн за продаж, а спред — 1,55%.

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У досить значному переліку обмінників є канадський долар. Його середня ціна купівлі — 28,35 грн, а продажу — 28,8 грн, спред — 1,6%. Для порівняння: спред при купівлі долара за середніми цінами становить 0,46%.