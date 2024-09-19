Дохідність портфелю «Мінфіну» зрівнялася з S&P 500: на якій компанії заробили 62%

Довгий час проєкт «Мінфіну» був наочним підтвердженням тези про те, що приватному інвестору не варто збирати портфель акцій самостійно, а замість цього краще купити один із фондів, що повторює індекс S&P 500. Деякі наші акції завжди випереджали його, але загальний результат виявлявся гіршим. Зараз, нарешті, наш портфель фактично зрівнявся з показником ключового індексу. Розповідаємо, завдяки чому це відбулося.

Зниження ставок змушує турбуватися

Рекордний розмір ключової ставки ФРС за понад 20 років в 5,25−5,5% йде в минуле. Така ставка протрималася трохи більше року, але на засіданні 19 вересня була знижена на 50 б.п., тобто тепер становить 4,75−5%.

Саме на зниження ставки очікували практично всі експерти. Під питанням був лише розмір зниження: на 50 чи 25 б.п. При цьому більшість експертів очікували на менш суттєве зниження, а тому рішення ФРС стало сюрпризом.

Зниження ключової ставки зазвичай сприймається, як позитивна новина для ринку. Кредити дешевшають, компанії отримують ресурс для розвитку, а активні торговці — дешеві гроші для спекулятивних угод.

Водночас на рішення ФРС ринки відреагували, хоча й не суттєвим, але зниженням — приблизно на 0,3%. Найімовірніше, радикальніше рішення багатьох навело на думку, що регулятор надто переохолодив економіку і тепер намагається врятувати її від падіння.

За оцінками Федерального резервного банку Нью-Йорку, ймовірність рецесії через рік становить близько 61%. Ці оцінки не гарантують, що спад економіки дійсно відбудеться: наприклад, установа давала ймовірність в 70%, що рецесія відбудеться вже весною цього року. Але ринок на ці оцінки дивиться із застереженням.

Ще одна точка невизначеності — президентські вибори у США. Загалом обидва кандидати — загадка для ринків. Дональд Трамп обіцяє підтримати американські компанії, сприяти видобутку нафти, але готовий атакувати глобальну торгівлю.

Зі свого боку, на Камалу Гарріс покладає сподівання сектор «зеленої» енергетики, вона обіцяє фінансово допомогти батькам дітей, але може регулювати ціни на продовольство та підвищити податки для корпорацій. Тому, хто з кандидатів принесе ринкам більше користі чи шкоди, наразі невідомо.

Як реагує портфель «Мінфіну»

Попри потенційні ризики, ринки з початку року рухаються вгору. Індекс S&P 500 вже додав близько 18%, а за останні 12 місяців — майже 27%.

Позитивно реагує на ринкову тенденцію і наш консервативний портфель. Якщо під час підведення попередніх підсумків у липні активи зросли на 16,4%, то зараз — на 23,6%.

S&P 500 із моменту запуску нашого проєкту додав 25,8%, але варто враховувати, що ми обирали переважно акції, які приносили хороші дивіденди, тому разом із ними наша дохідність сягає 26,1%. ETF, що орієнтуються на ключовий індекс, також виплачують дивіденди, близько 1,28%, тому, з їх урахуванням, такі фонди все ще випереджають портфель редакції, але розрив мінімальний. Розглянемо, завдяки яким акціям нам вдалося досягти цього результату.

Військові технології, як локомотив портфелю

Як і в липні, найбільшу дохідність серед наших акцій демонструє виробник систем ППО Patriot та Stinger, крилатих ракет Tomahawk і великої кількості іншого військового обладнання — RTX Corporation. Коли ми підбивали підсумки влітку, акції компанії зросли на 41,6%, а зараз продемонстрували фантастичні 62%.

Поштовхом до такого стрімкого зростання став звіт за другий квартал цього року. Продажі корпорації за рік злетіли на 8%. Однак значно важливіше те, що скоригований чистий прибуток RTX сягнув $1,9 млрд, приблизно на 200 млн випередивши прогнози аналітиків.

Це дозволило виробнику зброї покращити очікування скоригованого прибутку на весь рік приблизно на $100 млн — до $5,35−5,45 млрд.

Покращились показники роботи не лише військового підрозділу RTX, який з початку російського вторгнення в Україну завалений ще й замовленнями цивільного авіаційного напряму, — цьому сприяє зростання комерційного авіасполучення.

Аналітики інвестиційного підрозділу Bank of America у своєму останньому прогнозі бачать потенціал для подальшого зростання акцій RTX за рік ще приблизно на 18%. Солідарні з ними й фахівці Alembic Global, які прогнозують зростання на 13%.

Чипси та снеки стали корисними

Перебуваючи у нашому портфелі, Kellogg — один із найбільших у світі виробників кукурудзяних пластівців, різноманітних батончиків, чипсів Pringles та інших снеків, пережив поділ на дві компанії та перейменування основного бізнесу на Kellanova. Інвестори не надто оцінювали всі ці зміни і переважно компанія у нас була в незначному мінусі, або забезпечувала символічну прибутковість. Зокрема під час липневих підсумків її акцій зросли трохи більше 6%.

Однак все змінилося наприкінці літа. Спершу Kellanova продемонструвала кращі за прогнозовані фінансові показники, але про це миттю всі забули, щойно з'явилася інформація, що корпорацію планує купити Mars — виробник одноіменних шоколадних батончиків, а також Snickers, M&M's і величезної кількості інших продуктів. Про історію цієї легендарної компанії та не менш легендарну сім'ю засновників «Мінфін» розповідав раніше.

Після розподілу Kellanova належить виробництво снеків, а також сухих сніданків за межами США та Канади. Інша новостворена компанія Kellogg Co залишила у своїй власності сухі сніданки у Північній Америці.

Передбачається, що Mars придбає саме Kellanova, оскільки виробник солодощів націлений насамперед на розширення своєї присутності на ринку чипсів.

«Бренди Kellanova значно розширять нашу платформу перекусів, дозволяючи нам ще ефективніше задовольняти потреби споживачів і стимулювати зростання бізнесу», — заявив глобальний президент Mars Snacking Ендрю Кларк.

За попереднім планом, Mars заплатить за компанію 29 млрд, а за кожну акцію — $83,5. Передбачається, що угода буде закрита наступного року. Як це зазвичай відбувається у таких випадках, вище цієї позначки цінні папери стрибнути не можуть, адже ніхто не захоче заплатити за акції більше, ніж ціна майбутнього викупу, і коливаються на декілька доларів нижче цієї планки.

Для «Мінфіну» ж це означає, що акції Kellanova та Kellogg Co у нашому портфелі сумарно зросли на 44%.

Техногіганти продовжують радувати

Повністю виправдовує себе і ставка «Мінфіну» на техногігантів. Ми тримаємо в портфелі фонд Technology Select Sector SPDR Fund, який не так давно орієнтувався насамперед на Microsoft та Apple, але віднедавна замінив виробника iPhone на NVIDIA. На дві головні компанії тут припадає близько 40% інвестицій фонду, а решта розподілена між десятками інших технологічних компаній. Серед них Broadcom, Adobe, AMD тощо.

За рік акції Microsoft зросли на 30%, а сама компанія, що спеціалізується переважно на хмарних технологіях та сервісах для бізнесу, коштує вже понад $3 трлн.

NVIDIA зробила ще відчутніший стрибок. Лише з початку року її акції злетіли на 131% і якийсь час капіталізація компанії теж перевищувала $3 трлн, хоча втриматися в цьому клубі не вдалося.

Природно, що і Technology Select Sector SPDR Fund демонструє хорошу дохідність. За час у портфелі акції фонду додали 33%.

Крім ETF, редакція тримає акції Amazon.com, які зросли за цей час майже на 42%. В останньому кварталі компанія суттєво наростила свої фінансові показники — чисті прибутки зросли на понад 9% і майже сягнули $13,5 млрд.

Ключовим для компанії залишається ринок хмарних технологій та суміжний розвиток штучного інтелекту. В останньому кварталі, порівнюючи з даними попереднього року, обсяг продажів тут зріс на 12%. Ритейл також зростає: продажі у Північній Америці додали 11%, а в решті світу — 10%.

Читайте також: Apple коштуватиме $4 трлн: що кажуть аналітики після презентації iPhone 16

Останніми місяцями декілька інвестиційних компаній оприлюднили свої прогнози зміни ціни акцій Amazon через рік. У Cantor Fitzgerald переконані, що вони додадуть 23%, у Wells Fargo — 20%, а фахівці Needham чекають зростання на скромніші 12%.

Авто та зв'язок гірше індексу, але в плюсі

Відстають від S&P 500 акції телекомунікаційного гіганта Verizon та автовиробника Ford Motor Company. Перші зросли на 18,6%, а другі — на 6,7%.

Для мобільного оператора ці показники можна вважати непоганими, адже він працює фактично на стагнуючому ринку, не маючи можливості суттєво розширити кількість клієнтів, або запропонувати їм принципово новий продукт. Водночас Verizon має високий грошовий потік, а дивіденди, коли ми додали ці акції до портфелю, перевищували 7%, зараз через подорожчання акцій компанії вони близько 6%, але телекомгігант все одно традиційно входить до рейтингу найпривабливіших дивідендних компаній.

Акції Ford штормить через переоцінку потенціалу ринку електромобілів. Компанія скасувала плани щодо випуску трирядного електричного позашляховика. На зміну йому прийде сімейство таких позашляховиків із бензиновими та гібридними силовими установками. А виробництво електричного пікапа відклали до 2027 року. Через зміну планів додаткові витрати компанії сягнуть $1,5 млрд.

Хто тягне дохідність донизу

Символічну дохідність у 2,5% забезпечили нам акції фонду iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, який інвестує в американські боргові папери. Власне, в цьому нічого дивного й немає, для нас ці папери були варіантом диверсифікації на випадок обвалу ринку та забезпечення стабільного прибутку у 4% річних у вигляді дивідендів.

Натомість розчаровує ставка на сировинні компанії. На Occidental Petroleum Corporation, що займається видобутком газу та нафти, ми звернули увагу, оскільки це одна з улюблених компаній Воррена Баффета, частку в якій він активно нарощував минулого року і зараз у портфелі Berkshire Hathaway вона займає 5,75%.

Ми не знаємо, чи задоволений цими акціями «Оракул із Омахи», але в нас папери впали на 11%, і трохи більше 1% дивідендів, які виплачує компанія, анітрохи на втішають. Причина падіння акцій — зниження цін на енергоносії на тлі розмов про рецесію та суперечки OPEC+ щодо готовності і надалі стримувати видобуток.

Ще гірша ситуація з агропромисловим гігантом Archer Daniels Midland, акції якого у нашому портфелі знизились майже на 28%. Тут є об'єктивна причина, яка впливає на весь сектор, — відносно низькі ціни на продовольство. Наприклад, пшениця на світових ринках коштує приблизно майже вдвічі дешевше, порівнюючи з піками 2022 року, а кукурудза подешевшала ще суттєвіше.

На цьому фоні квартальні доходи Archer Daniels Midland, порівнюючи з показником минулого року, знижуються майже на 13%.

Але значно більше по компанії вдарила інформація про сумнівну якість її фінансових звітів, чим зацікавилась американська Комісія з цінних паперів. Компанія заявила, що у всьому винен фіндиректор, ніхто його мухлювати не змушував, та стрімко звільнила посадовця. Але акції як впали після цього скандалу на 30%, так і залишаються приблизно на тому ж рівні.

Читайте також: Розчарування Сходу: чому європейські компанії скорочують інвестиції у Китай

Водночас після цього падіння «Мінфін» вирішив не фіксувати збитки, а тримати папери далі, очікуючи, що ситуація зі звітністю вирішиться, і це, якщо не призведе до прибутків, то, принаймні, суттєво знизить втрати.

Консервативний портфель «Мінфіну»