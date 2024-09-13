Розчарування Сходу: чому європейські компанії скорочують інвестиції у Китай

Іноземні компанії в Китаї досягли «переломного моменту» у питанні інвестування у другу за величиною економіку світу, оскільки бар'єри для доступу на ринок, низьке зростання та жорстка конкуренція затьмарюють перспективи, на думку Торгової палати ЄС, у країні. Як змінюється ставлення європейців до КНР, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Вигода менша за ризики

Європейські компанії скаржаться, що працювати в Китаї стає все складніше через зростаючу павутину невизначених законів про дані, кібербезпеку та боротьбу зі шпигунством, а слабка внутрішня економіка означає зниження прибутку.

«Для деяких компаній настав переломний момент», — сказав Єнс Ескелунд, президент Торгової палати ЄС у Китаї, яка в середу випустила свій щорічний документ із викладом позиції.

«Компанії починають доходити до висновку, що, з огляду на ризики, пов'язані з ланцюжками поставок, з огляду на очікуване зниження прибутку в Китаї, з огляду на бар'єри, що зберігаються… можливо, інші ринки стають конкурентоспроможнішими, привабливішими», — сказав Ескелунд.

Китайські політики стикаються з непростою ситуацією в умовах двошвидкісної економіки, коли уповільнення зростання ринку нерухомості послабило внутрішній попит і викликало дефляційний тиск, тоді як експорт збільшився, чому сприяла жорстка конкуренція між виробниками.

Іноземні компанії давно скаржаться на перешкоди для доступу на китайський ринок, зокрема, на процедури державних закупівель, але в минулому швидке економічне зростання стимулювало їх до подальших інвестицій.

Пекін встановив цільовий показник зростання реального ВВП цього року на рівні 5%, що, як і раніше, є високим значенням для великої економіки, а державні банки підтримують інвестиції у високотехнологічні галузі.

Однак багато іноземних інвесторів турбуються, що не бачать вигод від цього зростання: 70% респондентів, які взяли участь в опитуванні, проведеному палатою, заявили, що надлишок виробничих потужностей у їх галузях призвів до зниження цін. Близько 44% респондентів також песимістично оцінюють свою можливу прибутковість у найближчі два роки, що є рекордним показником.

В опублікованому в середу меморандумі йдеться, що компанії-члени палати поставлені в положення тих, хто «захищається». Як обґрунтування, наводиться падіння прямих іноземних інвестицій у Китай на 29% у річному вимірі у першій половині 2024 року.

Зміна стратегії

Хоча європейські компанії не «біжать до виходу», вони почали «відокремлювати» свої операції в Китаї, щоб відокремити їх від зовнішнього світу та зробити їх стійкішими до зміни нормативних умов та зниження темпів зростання внутрішнього ринку, йдеться у документі.

Це включало інвестиції в окремі ІТ-системи та сховища даних, щоб відповідати вимогам національної безпеки Китаю, та локалізацію робочих місць, а не нарощування досліджень чи спробу захопити частку ринку.

«Аналогічні захисні тенденції простежуються й у диверсифікації ланцюжків постачання», — йдеться у доповіді, додаючи, що європейські компанії шукають нові виробничі бази в офшорах.

Палата заявила, що випущений Китаєм минулого року документ про оптимізацію іноземних інвестицій, який включав такі заходи, як оптимізація процедур закупівлі, не призвів до значних покращень.

«В умовах, коли міркування національної безпеки дедалі частіше врівноважуються міркуваннями економічного зростання, а іноді й превалюють над ними, постає питання про те, чи достатньо у китайських чиновників простору для впровадження прагматичної політики, спрямованої на розвиток бізнесу», — йдеться у доповіді.

У документі йде мова про те, що бар'єри доступу на ринок, що зберігаються, включають обов'язкову передачу технологій для іноземних компаній залізничної галузі і передбачувану перевагу китайських державних підприємств у тендерах на закупівлю залізничних проєктів.

«Китай залишається привабливим ринком, але він більше не є єдиним напрямком нашого бізнесу», — сказав Ескелунд.

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«У ході нашого дослідження впевненості у бізнесі ми побачили, що 52% наших членів планують скоротити витрати у Китаї, 26% — планують скоротити чисельність персоналу. Тож, якщо ви хочете змінити ці події, час настав», — розповів він.