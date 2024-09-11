Apple коштуватиме $4 трлн: що кажуть аналітики після презентації iPhone 16

Акції Apple знизилися на початку торгів у вівторок після презентації iPhone 16, під час якої відбувся перший погляд на деякі нові функції штучного інтелекту. Що саме розчарувало інвесторів та чому частина аналітиків лише переконалися у райдужних перспективах Apple, пише The Street. «Мінфін» публікує переклад статті.

Apple, яка на початку цього року відставала від великих технологічних конкурентів у створенні інтересу до своїх інвестицій у ШІ, тепер вважається найкращою компанією для надання нових технологій масовому споживачу.

Запустивши вчора останнє покоління фірмового смартфона, iPhone 16, Apple рекламувала запровадження власного штучного інтелекту, який отримав назву Apple Intelligence, у безлічі нових продуктів.

Нові iPhone надійдуть у продаж наступного тижня, і Apple сподівається, що нові функції на основі ШІ запустять цикл оновлень, який стимулюватиме купівлю нових телефонів і подолає зростаючі виклики азійських конкурентів Samsung і Huawei.

Продажі iPhone слабшають

Apple прагне підвищити інтерес до iPhone, на який припадає приблизно половина його річного доходу після тривалого періоду зниження продажів.

За другий квартал цього року дохід від iPhone знизився на 1%, порівнюючи з попереднім роком, — до $39,3 млрд, тоді як продажі в Китаї впали на 6,5% — до $14,73 млрд.

«Лінійка iPhone 16 є надзвичайно важливою для Apple у той час, коли споживчий попит на нові смартфони сповільнюється», — каже головний аналітик і директор із маркетингу CCS Insight Бен Вуд. «Нові смартфони підтримують Apple Intelligence, що стане центральним у наступному десятилітті iPhone».

Це може пояснити, чому Apple не змінила ціни на свою лінійку iPhone 16, яка включає нові функції камери, більший дисплей, довший час автономної роботи та функції штучного інтелекту. Технологія ШІ буде випущена в бета-версії наступного місяця з оновленнями протягом наступних місяців.

«Ми були розчаровані відсутністю змін у цінах та обмеженим розгортанням штучного інтелекту. Наразі ми очікуємо, наскільки агресивними будуть рекламні акції», — сказав аналітик CFRA Анджело Зіно.

Інші експерти однак підтримали рішення Apple використовувати iPhone, як плацдарм для доставки споживачам технологій ШІ.

«Печатка штучного інтелекту була повсюди на новому iPhone», — сказав віцепрезидент і головний аналітик Forrester Діпанджан Чаттерджі, який тим не менш зазначив, що «відсутність чіткості часових рамок для розгортання ШІ сповільнить оновлення iPhone».

Обмін старих смартфонів

Apple заявила, що нова лінійка iPhone буде варіюватися від $799 за iPhone 16 до $1 199 за iPhone Pro Max.

Аналітик Wedbush Ден Айвз оптимістичніший щодо впливу Apple Intelligence на продажі iPhone. Він підвищив свою цільову ціну на $15 — до $300 за акцію після презентації.

«Почалася нова ера персоналізації та того, як споживачі взаємодіють зі своїми iPhone, і ми вважаємо, що це призведе до ренесансу зростання iPhone протягом наступних 12−18 місяців, що стимулюватиме зростання капіталізації компанії до $4 трлн у 2025 році», — сказав Айвз.

«Ми продовжуємо спостерігати додаткові ознаки того, що цей цикл оновлення iPhone може стати історичним. Адже наразі, за нашими оцінками, приблизно 300 мільйонів iPhone у всьому світі не оновлювалися протягом 4 років», — додав він.

Зміна парадигми ШІ в Apple

Водночас аналітик Deepwater Asset Management Джин Манстер зазначає, що продажі iPhone зростуть приблизно на 5% або 6% наступного фінансового року Apple, який розпочнеться наступного місяця. Він називає запуск Apple Intelligence «зміною парадигми» ринку смартфонів.

Зрештою, стверджує Манстер, Apple зможе використовувати багаторівневу модель ціноутворення, щоб пропонувати нові продукти, включаючи преміум-версію OpenAI, від якої компанія отримуватиме частку доходу.

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«Час і ціна нових продуктів Apple — це шум», — сказав Манстер. «Важливо те, що ми вступаємо в зміну парадигми штучного інтелекту, в якій тільки Apple може забезпечити унікальний досвід користувачів».