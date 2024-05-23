Декларації керівників НБУ: яку валюту обирають, чи довіряють банкам і крипті

Мабуть, ніхто в Україні не має більше інформації про надійність національної валюти, банківської системи та боргових паперів, як керівники НБУ. При цьому кожен із них має власні заощадження, і було б логічно припустити, що використовує знання, аби убезпечити свої гроші. В пошуках інсайдів редакція «Мінфіну» проаналізувала декларації членів правління НБУ.

Хто в Нацбанку найбагатший

Після початку повномасштабного вторгнення чиновникам дозволили не подавати декларації про свій майновий стан. Пояснювалось це в тому числі і тим, що ворог не повинен мати інформацію про посадовців. Але минулого року на вимогу МВФ Верховна Рада проголосувала за поновлення подання декларацій, а після тривалих дискусій погодилася ще й повернути відкритий доступ до них.

«Мінфін» вирішив проаналізувати декларації членів правління Нацбанку. При цьому, нас не цікавила їх нерухомість, автомобілі чи предмети розкоші. Ми вирішили звернути увагу на декілька інших аспектів — у яких валютах тримають власні заощадження керівники НБУ, чи довіряють вони банкам та яку частку коштів складає готівка.

Ми виходимо з того, що члени правління НБУ є обізнанішими щодо перспектив національної валюти та ситуації на банківському ринку, а тому для збереження власних коштів обиратимуть найнадійніший спосіб.

Варто уточнити, що до коштів посадовців ми додавали також активи їхніх дружин або чоловіків. У деклараціях вони прописуються окремо, але оскільки чоловік і дружина можуть легко передати кошти один одному, редакція вирішила не розділяти їх.

Найбагатшим серед членів правління регулятора виявився голова Нацбанку Андрій Пишний, статки якого разом із дружиною становлять майже 77 млн грн. Щоправда, тут варто уточнити, що значною мірою це кошти, зароблені саме його дружиною. Їй належить частка в декількох ТОВ, які займаються організацією масових заходів та орендою нерухомості. Їй же належать кошти, позичені цим підприємствам, їх ми зарахували до грошових активів — так, як вони відображаються в декларації.

Другу позицію за обсягом заощаджень займає заступник голови НБУ Олексій Шабан, який понад 20 років пропрацював на різних посадах у Приватбанку. У нього, виходячи з декларації, близько 38 млн грн.

У ще одного заступника голови Дмитра Олійника понад 22 млн грн, а в першого заступника голови Катерини Рожкової — 10 млн грн. Ще три заступники, Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Сергій Ніколайчук, мають від 4,4 до 6,5 млн грн.

Криптовалюта та цінні папери

Хоча, за даними міжнародних дослідницьких організацій, Україна посідає одне з перших місць у світі за популярністю криптовалют, членів правління НБУ, схоже, оминув цей тренд.

Серед керівників регулятора про наявність крипти повідомив лише Дмитро Олійник, та й в нього її лише на 3,7 тис. грн. Вибір активу неочевидний — це Bitcoin Cash, який за капіталізацією на крипторинку посідає лише 15 сходинку.

Акціями компаній члени правління НБУ теж майже не володіють. Лише в дружини Ярослава Матузки є акції британської Tigerstep fitness limited, але на символічну суму близько 2 тис. грн.

Натомість тренд на зростання популярності в українців ОВДП яскраво відображається і серед очільників НБУ — державні облігації задекларували 4 члени правління. Найбільшу частку вони займають у портфелі Сергія Ніколайчука — понад 39%. При цьому це виключно гривневі папери.

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У Андрія Пишного ОВДП складають близько чверті портфеля, але тримає він тільки доларові папери. Також приблизно по 10% займають облігації серед заощаджень Дмитра Олійника та Олексія Шабана: перший віддає перевагу гривневим, а другий — валютним.

Банки чи готівка

З декларацій можна зробити висновок, що керівники НБУ довіряють фінансовій системі. У банках та НПФ всі вони тримають понад половину своїх коштів. При цьому Ярослав Матузка та Юрій Гелетій зосередили у них майже 100% заощаджень. Найменшу частку коштів тримає у банках Сергій Ніколайчук — 56,3%, що пояснюється його ставкою на ОВДП.

У готівці керівники регулятора тримають лише долари та євро, наявність гривневого кешу не вказав ніхто. Найбільшу частку у готівці має Олексій Шабан — майже 32%. У всіх інших на неї припадає менше десятої частини коштів.

Серед банків члени правління НБУ надають перевагу державним. Найпопулярніший Ощад — у ньому рахунки мають всі керівники регулятора або члени їх сімей. Також, як місце заощаджень, у деклараціях часто згадуються Приват та Укргаз, рідше — Укрексім та Сенс. Серед інших установ окремі члени правління обирають, зокрема, ОТП, Восток, Піреус та Універсал.

Де зберігають заощадження керівники НБУ (тис. у гривневому еквіваленті)

Член Правління НБУ Банки, НПФ, юридичні особи Готівка Цінні папери Андрій Пишний (голова Нацбанку) 51 684 6 532 18 700 67,19% 8,49% 24,31% Катерина Рожкова (перший заступник голови) 9 824 972 - 90,99% 9,01% 0% Юрій Гелетій (заступник голови) 6 415 100 - 98,47% 1,53% 0% Ярослав Матузка (заступник голови) 4 427 - 2 99,95% 0% 0,05% Сергій Ніколайчук (заступник голови) 2 803 209 1 971 56,25% 4,19% 39,56% Дмитро Олійник (заступник голови) 17 764 2 200 2 170 80,26% 9,94% 9,80% Олексій Шабан (заступник голови) 21 463 12 057 4 520 56,42% 31,69% 11,88%

Рахунки за кордоном є в трьох членів правління регулятора. Зокрема, дружина Ярослава Матузки має рахунки в Греції, а Сергія Ніколайчука — в Чехії. Однак у обох випадках мова не йдеться про великі суми щодо загального обсягу заощаджень.

Більшу суму за кордоном тримає дружина Дмитра Олійника — понад $150 тис. та 45 тис. євро. Розміщені вони в банках ОАЕ та Австрії.

Гривня чи валюта

Ставлення до національної валюти серед очільників НБУ розділилось. Найбільше їй довіряють Юрій Гелетій та Сергій Ніколайчук, у кожного з них на неї припадає понад 80% заощаджень.

Натомість майже повністю у валюту перейшли Катерина Рожкова та Дмитро Олійник — в гривні вони тримають лише 15% та 16% коштів відповідно.

Якщо ж дивитись на співвідношення валютних заощаджень, то у портфелях більшості долар впевнено переважає євро. Виключення становлять лише Олексій Шабан, у якого європейська валюта складає майже 40% проти 27% американської, і Сергій Ніколайчук, який тримає в них приблизно однакові частки своїх коштів — по 8%.

Валюта, в якій керівники НБУ тримають заощадження (тис.)

Член Правління НБУ Долар США Євро Гривня Андрій Пишний (голова Нацбанку) 968,5 72 35 065 50,35% 4,07% 45,58% Катерина Рожкова (перший заступник голови) 213 15 1 622 78,93% 6,04% 15,02% Юрій Гелетій (заступник голови) 23,1 2 5 499 14,20% 1,39% 84,41% Ярослав Матузка (заступник голови) 41,2 21,8 1 832 37,20% 21,43% 41,38% Сергій Ніколайчук (заступник голови) 10,3 9,6 4 152 8,28% 8,38% 83,34% Дмитро Олійник (заступник голови) 395 64 3 552 71,40% 12,55% 16,05% Олексій Шабан (заступник голови) 259 344 12 718 27,21% 39,36% 33,43%

Загалом якихось однозначних висновків із декларацій членів правління НБУ зробити не можна. Вони надають перевагу різним активам і валютам. Ми бачимо приклади як активного розміщення коштів у ОВДП, так і повної відмови від них, а також ставок як на гривню, так і на іноземну валюту.

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Водночас, який актив не переважав би у портфелі керівника НБУ, кожен із них застосовує елементи диверсифікації і не зосереджується лише на одному. Цей підхід знижує ризики та дозволяє захиститись від вибору помилкової стратегії.