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22 травня 2024, 12:25

За час великої війни українці придбали облігацій на трильйон гривень

З початку повномасштабної війни українці, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З початку повномасштабної війни українці, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн грн.

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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки залученим коштам держава змогла профінансувати понад 200 днів оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році.

«У цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги», — зазначив він.

Загалом в обігу наразі перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн грн, із яких частка комерційних банків — 42,2%, Нацбанку — 41,5%, юридичних осіб — 10%, фізичних осіб — 3,8%, нерезидентів — 2,4%, територіальних громад — 0,1%.

Водночас зауважують у Мінфіні, громадяни та представники бізнесу значно підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП.

Зокрема, обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року — більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у сім разів з 2016 року та вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

За період з січня 2022 по березень 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним — 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+45
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 травня 2024, 12:34
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Представляете какая будет девальвация когда люди будут получать проценты и государство будет рассчитываться вновь отпечатанными денюжками ? Это пирамида по сути .
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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
22 травня 2024, 14:00
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Ну так друкують тільки відсотки, а могли друкувати і тіло :)
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 травня 2024, 14:03
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Там процент такой что и процентов хватит .
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TAN72
TAN72
22 травня 2024, 13:07
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Как и писал ранее государство покупает у государства -83% 🔥
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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
22 травня 2024, 14:23
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Это как плыть посреди океана на сьедобном плоту и есть его чтоб не умереть от голода
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