Тиск на гривню посилюється: які курси долара та євро побачимо найближчі 5 днів

В останні тижні року, що минає, тиск на гривню на валютному ринку України різко посилиться. Для цього є низка об'єктивних причин, про які я розповім нижче.

По-перше, після завершення розрахунків бізнесу з державою за податками та зборами настає період багатомільярдних виплат бюджету своїм контрагентам. Із рахунків Держказначейства до банківської системи буде направлено значні обсяги гривневих ресурсів. Поява на ринку, за моїми розрахунками, ще щонайменше до 50−60 млрд гривень створить додатковий попит на валюту з боку компаній-контрагентів бюджетних організацій, яким необхідно розрахуватися зі своїми іноземними партнерами перед завершенням 2025 року.

У результаті Нацбанку за рахунок своїх інтервенцій доведеться закривати дефіцит пропозиції валюти на торгах, що становитиме, за моїми прогнозами, ще до $1,15 млрд за цей тиждень. За наявності $54,7 млрд золотовалютних резервів НБУ може це собі дозволити, але регулятору хотілося б обійтися без цього.

Крім того, НБУ навряд чи відмовиться від спокуси продати валюту з резервів дорожче, що є абсолютно реальним в умовах підвищеного попиту на долар перед завершенням звітного періоду.

У результаті тренд на зростання котирувань на міжбанку отримає благодатний ґрунт: з одного боку, з'являться гривневі ресурси на рахунках клієнтів за рахунок бюджетних транзакцій, з іншого — підвищений попит на валюту з боку компаній для розрахунків із зовнішніми контрагентами.

По-друге, населення, налякане можливою девальвацією гривні, продовжує скуповувати валюту.

Наприклад, за статистикою НБУ, минулого тижня щоденні перевищення купівлі громадянами готівкової валюти над її здаванням до обмінників становили від $24,5 млн до $40,8 млн. Потрібно враховувати, що фізособи накопичили в банках понад 1,3 трлн гривень в еквіваленті, із яких близько 70% — на рахунках до запитання та картках. І ці «гарячі» гроші будь-якої миті можуть опинитися на валютному ринку. Підвищений попит на ВКВ дозволяє підвищувати як готівковий курс в обмінниках і касах банків, так і безготівковий курс продажу валюти населенню за картками.

Крім того, наприкінці грудня багато заможних клієнтів банків отримують не лише високі зарплати, а й бонусні виплати за підсумками року. І це створить додатковий тиск на курс наприкінці поточного — на початку наступного року, коли у громадян відкриються нові ліміти на придбання валюти на картки та валютні депозити строком від 3-х місяців.

По-третє, у США та ЄС 25 грудня — вихідний день, Різдво, а в Україні під час війни — це робочий день. Коли через різдвяні свята частина українського ринку працюватиме і за доларом, і за євро на умовах ТОМ, складеться ідеальна можливість нечисленним продавцям валюти «розгойдати» курс.

Вже ці три перелічені причини здатні серйозно зіграти на ринку проти гривні наприкінці грудня. Головним гравцем на міжбанку зараз залишається Нацбанк, тому від його бажання та тактики проведення інтервенцій, їх обсягів та цінників, ми й отримаємо курсовий тренд за доларом та опосередковано за євро цього тижня.

До вже названих чинників, які впливатимуть на наш валютний ринок, безумовно, варто додати триваючий тиск армії рф на фронтах, посилення обстрілів української критичної та енергетичної інфраструктури та активні мирні переговори після закінчення війни в Україні. Від їхнього перебігу залежить психологічний настрій на валютному ринку України та поведінка всіх його учасників.

Впевненості на валютному ринку додало нещодавнє рішення ЄС щодо фінансування українського бюджету наступні два роки. Це позитивний сигнал для України та курсу гривні наступного року. Хоча треба враховувати, що подібні рішення наших європейських партнерів щодо підтримки України викликають агресивну реакцію рф.

Тому потрібно бути готовими до чергових гучних заяв росії щодо ескалації напруженості, що завжди негативно впливає на міжнародний валютний та фінансовий ринки. У цих умовах ключову роль для нашого валютного ринку цього тижня відіграватиме Нацбанк. За моїми розрахунками, НБУ доведеться витратити з 22 до 26 грудня на підтримку гривні не менше $920 млн — $1,15 млрд резервів. Але загалом ситуація на валютному ринку залишиться під повним контролем Нацбанку.

Проте всім учасникам валютного ринку варто врахувати чинник девальваційних настроїв у бізнесу та населення, що підштовхує котирування вгору. Думка, що завтра може бути дорожче, змушує учасників торгів та покупців готівкової валюти або валюти на картки активніше проводити свої угоди, не відкладаючи їх на завтра.

Тому принципово важливим є те, щоб Нацбанк уже з понеділка проводив активні інтервенції щодо підтримки гривні на торгах із утриманням курсу від суттєвого зростання протягом тижня. У цьому випадку, у всіх учасників ринку не виникне бажання активно закуповувати валюту саме цим днем, що психологічно знизить тиск на гривню на міжбанку та опосередковано зіграє позитивно для нацвалюти та на готівковому ринку.

Якщо ж НБУ допустить на початку тижня активне зростання котирувань на торгах, то, з огляду на зростання попиту на валюту з боку всіх учасників ринку, надалі регулятору буде складніше придушити зростання котирувань, і тоді девальвація гривні продовжиться.

Прогноз курсу долара та євро на 22−26 грудня

Міжбанк

За моїми прогнозами, у цей період обсяг щоденних операцій на торгах, зареєстрованих у системі Блумберг, перебуватиме в межах $195 млн — 290 млн. Мінімальні обсяги статистики міжбанку я очікую 25 грудня, коли святкування Різдва суттєво знизить активність бізнесу в Штатах та Європі, та й в Україні. Натомість у решту робочих днів цього тижня статистика торгів коливатиметься в межах $230 млн — 290 млн. Нацбанку доведеться практично щодня бути присутнім на торгах для підтримки гривні і закривати інтервенціями брак долара на міжбанку.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,166 до 1,181 долара за євро.

Тоді за прогнозного коридору з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 42,10 до 42,65 гривень, курс безготівкового євро може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 49,08 гривень до щонайбільше 50,37 гривень. Проте за рахунок тактики Нацбанку зі згладжування коливань курсу долара на міжбанку реальний коридор за безготівковим євро на торгах перебуватиме в межах від 49,20 до 49,90 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−30 копійок. Частина обмінників у жвавих торгових місцях спробують цього тижня додатково заробити на бажанні українців зробити новорічні подарунки своїм близьким.

У ТРЦ та великих продовольчих супермаркетах, де у населення є підвищена потреба у гривні, власники обмінників занижуватимуть на 10−20 копійок курс прийому валюти, порівнюючи із середньоринковими для даного регіону. При цьому курс продажу валюти в таких обмінниках зберігатиметься на рівні середнього для регіону України. Тобто фактично такі обмінники більше працюватимуть «на скупку» валюти за низьким курсом, ніж на її продаж.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 42,00 до 42,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 42,10 до 42,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,10 до 50,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у традиційно вужчих межах — від 49,15 до 50,10 гривень.