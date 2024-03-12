Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України і оголосило про негативний прогноз. Що означає цей прогноз, та чи випливає з нього підготовка України до дефолту, розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.
Чи справді S&P прогнозує дефолт України
Знову пішли лякалки про дефолт України. З такими лякалками нам російські іпсо не потрібні.
Отже, рейтингове агентство S&P вирішило знизити кредитний рейтинг України, і додало дуже страшну фразу, яку гугл-транслейт перекладає досить точно: «Ми вважаємо фактично впевненим, що Україна не виконає своїх зовнішніх комерційних зобов'язань». Чомусь наші медіа не хочуть користуватися гугл-перекладачами, тож вбачають у цій фразі слово «дефолт».
Також S&P «погрожує» знизити кредитний рейтинг України до «SD» або «Вибірковий Дефолт».
Але це ніяк не означає, що:
- S&P нам пророкує дефолт,
- S&P очікує дефолт України,
- Україна за крок від дефолту,
- S&P нам оголосив дефолт.
Це всього-навсього означає, що S&P очікує все те саме, що і весь світ: що Україна проведе черговий раунд реструктуризації зовнішніх державних облігацій — вже третій за 10 років, і запланований/оголошений ще у квітні минулого року.
Ця реструктуризація допоможе нам, щонайменше, відтермінувати виплату назовні $4,5 млрд цього року. Просто уряд не має тих зайвих $4,5 млрд, щоб заплатити приватним іноземним фондам, бо ми ж знаємо, що уряду на потреби України цього року не вистачає понад $36 млрд. Це не примхи нашого уряду, це об'єктивна реальність, спровокована агресією проти нашої країни.
Що означає «погроза» від S&P присвоїти Україні рейтинг «вибірковий дефолт»? На мові S&P це означає, що умови майбутньої реструктуризації єврооблігацій будуть менш вигідні кредиторам, тобто вигіднішими для України. Згідно із внутрішніми положеннями агентства, вигідніша для України реструктуризація класифікується, як «стресова» для кредиторів, тож вона автоматично змусить S&P присвоїти Україні на деякий час (на день чи на тиждень) рейтинг «SD».
Інакше кажучи, в S&P очікують, що з вельми високою ймовірністю Україна проведе у наступні чотири місяці вигідну для себе реструктуризацію зовнішніх боргів. Це не зрада, а перемога.
Зрадою було би, якби у розпал російської агресії проти України в S&P очікували, що Україна проведе реструктуризацію на вигідних для кредиторів умовах. От в такому випадку вони би не знизили рейтинг та не очікували на подальше зниження рейтингу України до «SD».
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Тому фраза «В S&P вважають, що Україна на межі дефолту», чи щось подібне, не є коректною, і по-хорошому не є новиною взагалі. Коректнішою є фраза «В S&P впевнені, що Україна домовиться з кредиторами на вигідних їй умовах».
Коментарі - 8
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
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Найбільшою мінімальна зарплата у валюті була у 2013 році та у еквіваленті складала 140 доларів. Проте через втрату контролю над частиною території країни, економічні труднощі та знецінення гривні вона знизилася до 102 доларів у 2014, 59 доларів у 2015 та до 58 доларів у 2016.
З істотним підвищенням мінімальної зарплати до 3,2 тис. гривень у минулому році вона становила 119 доларів у еквіваленті.
На сьогодні (1 січня 2019) «мінімалка» становить 4173 гривні, що еквівалентно 159 доларам.
І все це під час агресії росії коли Україна втратила 20% ВВП.
Динаміка росту середньої зарплати в 22,5% проти 9,8% інфляції у 2018 році… І 6,3% у 2019 р.
Реальні доходи (з урахуванням інфляції) в 2018 році зросли на 9,9%.
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Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!