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12 березня 2024, 13:12

Чи справді S&P прогнозує дефолт України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України і оголосило про негативний прогноз. Що означає цей прогноз, та чи випливає з нього підготовка України до дефолту, розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України і оголосило про негативний прогноз.

Знову пішли лякалки про дефолт України. З такими лякалками нам російські іпсо не потрібні.

Отже, рейтингове агентство S&P вирішило знизити кредитний рейтинг України, і додало дуже страшну фразу, яку гугл-транслейт перекладає досить точно: «Ми вважаємо фактично впевненим, що Україна не виконає своїх зовнішніх комерційних зобов'язань». Чомусь наші медіа не хочуть користуватися гугл-перекладачами, тож вбачають у цій фразі слово «дефолт».

Також S&P «погрожує» знизити кредитний рейтинг України до «SD» або «Вибірковий Дефолт».

Але це ніяк не означає, що:

  • S&P нам пророкує дефолт,
  • S&P очікує дефолт України,
  • Україна за крок від дефолту,
  • S&P нам оголосив дефолт.

Це всього-навсього означає, що S&P очікує все те саме, що і весь світ: що Україна проведе черговий раунд реструктуризації зовнішніх державних облігацій — вже третій за 10 років, і запланований/оголошений ще у квітні минулого року.

Ця реструктуризація допоможе нам, щонайменше, відтермінувати виплату назовні $4,5 млрд цього року. Просто уряд не має тих зайвих $4,5 млрд, щоб заплатити приватним іноземним фондам, бо ми ж знаємо, що уряду на потреби України цього року не вистачає понад $36 млрд. Це не примхи нашого уряду, це об'єктивна реальність, спровокована агресією проти нашої країни.

Що означає «погроза» від S&P присвоїти Україні рейтинг «вибірковий дефолт»? На мові S&P це означає, що умови майбутньої реструктуризації єврооблігацій будуть менш вигідні кредиторам, тобто вигіднішими для України. Згідно із внутрішніми положеннями агентства, вигідніша для України реструктуризація класифікується, як «стресова» для кредиторів, тож вона автоматично змусить S&P присвоїти Україні на деякий час (на день чи на тиждень) рейтинг «SD».

Інакше кажучи, в S&P очікують, що з вельми високою ймовірністю Україна проведе у наступні чотири місяці вигідну для себе реструктуризацію зовнішніх боргів. Це не зрада, а перемога.

Зрадою було би, якби у розпал російської агресії проти України в S&P очікували, що Україна проведе реструктуризацію на вигідних для кредиторів умовах. От в такому випадку вони би не знизили рейтинг та не очікували на подальше зниження рейтингу України до «SD».

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Тому фраза «В S&P вважають, що Україна на межі дефолту», чи щось подібне, не є коректною, і по-хорошому не є новиною взагалі. Коректнішою є фраза «В S&P впевнені, що Україна домовиться з кредиторами на вигідних їй умовах».

Автор:
Паращій Олександр
Керівник аналітичного департаменту Паращій Олександр
Concorde Capital
Коментувати

Коментарі - 8

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
12 березня 2024, 13:35
#
*** ,которые у нас у власти , все сделают, что бы небыло дефолта, ведь они потеряют деньги, которые они разворовывают получаемые от так называемых «доноров».
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:45
#
Яким чином вони втратять гроші? Дефолт України не вплине на цінність доларового кешу чи активів.
+
+15
bonv
bonv
12 березня 2024, 15:08
#
Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:44
#
А який рівень падіння був в 2014 та 2015 при Порошенкові? Який рівень падіння добробуту? В січні 2014 року середня з.п. була 393,8 баксів, а в січні 2016 року 173,4 баксів. Падіння… я не очікував на таке «Бінго» але падіння 65%. Краще не було? Дарую, Бонв… сказав А, кажи Б.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:51
#
Дані з Мінфіну, якщо що.
+
0
bonv
bonv
12 березня 2024, 15:59
#
«Когда меня избрали президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП — минус 14%. Инфляция — 49%. Золотовалютный резерв — 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и мы имеем большие изменения», — подчеркнул Порошенко.
***
Найбільшою мінімальна зарплата у валюті була у 2013 році та у еквіваленті складала 140 доларів. Проте через втрату контролю над частиною території країни, економічні труднощі та знецінення гривні вона знизилася до 102 доларів у 2014, 59 доларів у 2015 та до 58 доларів у 2016.
З істотним підвищенням мінімальної зарплати до 3,2 тис. гривень у минулому році вона становила 119 доларів у еквіваленті.
На сьогодні (1 січня 2019) «мінімалка» становить 4173 гривні, що еквівалентно 159 доларам.
І все це під час агресії росії коли Україна втратила 20% ВВП.
Динаміка росту середньої зарплати в 22,5% проти 9,8% інфляції у 2018 році… І 6,3% у 2019 р.
Реальні доходи (з урахуванням інфляції) в 2018 році зросли на 9,9%.
***
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 16:14
#
Мінімалка то не показник, середня ближча до реальності. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/usd/ І там факт, що два рока правління сивочолого мінус 65% в доларах… і то факт. Гірше не було…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:51
#
Стрімке падіння…
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