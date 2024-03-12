Чи справді S&P прогнозує дефолт України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України і оголосило про негативний прогноз. Що означає цей прогноз, та чи випливає з нього підготовка України до дефолту, розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Знову пішли лякалки про дефолт України. З такими лякалками нам російські іпсо не потрібні.

Отже, рейтингове агентство S&P вирішило знизити кредитний рейтинг України, і додало дуже страшну фразу, яку гугл-транслейт перекладає досить точно: «Ми вважаємо фактично впевненим, що Україна не виконає своїх зовнішніх комерційних зобов'язань». Чомусь наші медіа не хочуть користуватися гугл-перекладачами, тож вбачають у цій фразі слово «дефолт».

Також S&P «погрожує» знизити кредитний рейтинг України до «SD» або «Вибірковий Дефолт».

Але це ніяк не означає, що:

S&P нам пророкує дефолт,

S&P очікує дефолт України,

Україна за крок від дефолту,

S&P нам оголосив дефолт.

Це всього-навсього означає, що S&P очікує все те саме, що і весь світ: що Україна проведе черговий раунд реструктуризації зовнішніх державних облігацій — вже третій за 10 років, і запланований/оголошений ще у квітні минулого року.

Ця реструктуризація допоможе нам, щонайменше, відтермінувати виплату назовні $4,5 млрд цього року. Просто уряд не має тих зайвих $4,5 млрд, щоб заплатити приватним іноземним фондам, бо ми ж знаємо, що уряду на потреби України цього року не вистачає понад $36 млрд. Це не примхи нашого уряду, це об'єктивна реальність, спровокована агресією проти нашої країни.

Що означає «погроза» від S&P присвоїти Україні рейтинг «вибірковий дефолт»? На мові S&P це означає, що умови майбутньої реструктуризації єврооблігацій будуть менш вигідні кредиторам, тобто вигіднішими для України. Згідно із внутрішніми положеннями агентства, вигідніша для України реструктуризація класифікується, як «стресова» для кредиторів, тож вона автоматично змусить S&P присвоїти Україні на деякий час (на день чи на тиждень) рейтинг «SD».

Інакше кажучи, в S&P очікують, що з вельми високою ймовірністю Україна проведе у наступні чотири місяці вигідну для себе реструктуризацію зовнішніх боргів. Це не зрада, а перемога.

Зрадою було би, якби у розпал російської агресії проти України в S&P очікували, що Україна проведе реструктуризацію на вигідних для кредиторів умовах. От в такому випадку вони би не знизили рейтинг та не очікували на подальше зниження рейтингу України до «SD».

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Тому фраза «В S&P вважають, що Україна на межі дефолту», чи щось подібне, не є коректною, і по-хорошому не є новиною взагалі. Коректнішою є фраза «В S&P впевнені, що Україна домовиться з кредиторами на вигідних їй умовах».