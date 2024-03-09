Минфин - Курсы валют Украины

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9 марта 2024, 12:05 Читати українською

S&P снизило рейтинг Украины в инвалюте и прогнозирует дефолт по внешним долгам

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до «CC» с «CCC», прогноз — «негативный», говорится в сообщении агентства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до «CC» с «CCC», прогноз — «негативный», говорится в сообщении агентства.

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«Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам», — пояснило агентство свои действия.

В то же время, S&P подтвердило наши краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте «С», в национальной валюте «ССС+/С» и по национальной шкале «uaBB». Прогноз по рейтингу в инвалюте — «негативный», а по рейтингу в нацвалюте — «стабильный».

«Мы понимаем, что государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подпадает под действие плана реструктуризации долга», — отметило агентство.

Оно добавило, что, вероятно, снизит рейтинг до «SD» (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будет рассматривать ее как проблемную.

S&P напомнило, что группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ 2027 года, однако их участие в дополнительной реструктуризации долга возможно при согласии частных внешних кредиторов на не менее благоприятную реструктуризацию долга.

С этой целью правительство планирует добиться облегчения бремени по еврооблигациям до истечения срока действия имеющегося моратория на выплаты по ним в августе этого года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
innapcholko
innapcholko
9 марта 2024, 12:52
#
В тоже время Украина готовит санкции против своих людей…
+
0
bonv
bonv
9 марта 2024, 13:13
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
bonv
bonv
9 марта 2024, 13:13
#
Союзу Промисловців та підприємців ймовірно доведеться переїхати з Хрещатика. В уряді відмовились продовжувати договір оренди приміщення, яке центральний офіс УСПП займає останні 32 роки. Офіційна підстава відмови — приміщення потрібне для потреб Кабміну. Принаймні, це випливає зі звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля, яке є у розпорядженні видання. «Враховуючи унікальну історію становлення УСПП як інституту громадянського суспільства та активного учасника соціально-економічного розвитку України просимо погодити можливість продовження використання Всеукраїнською громадською організацією „Український союз промисловців і підприємців“ приміщень за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх», — йдеться у зверненні. Цікаво, що відмова у продовженні оренди навіть на умовах конкурентної плати, відбувається на тлі задекларованих намірів на третину скоротити штат Кабміну та одразу після підписання з бізнес-асоціаціями Заяви про поглиблення співпраці, в якій одним із підписантів виступив саме УСПП. Водночас питання оренди з комерційними структурами, які займають перші 2 поверхи згаданої будівлі було вирішено швидко і безбар'єрно.
За словами співрозмовника видання в уряді, це «ціна критики» деяких рішень влади, яку УСПП дозволяє собі у публічній площині.
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0
bonv
bonv
9 марта 2024, 13:14
#
Зокрема союз неодноразово критично висловлювався щодо посилення податкового навантаження на бізнес в умовах воєнного стану, надто повільної роботи над Планом відновлення, відсутності координації з Нацбанком у формуванні комплексної кредитної політики для виробників тощо.
Наразі балансоутримувачем згаданого приміщення є Управління адміністративними будинками Секретаріату КМУ. Саме тут уже 2 роки діє Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану. Штаб об'єднує представників промисловості, великого і малого бізнесу країни, профспілок, експертні установи, а до його засідань долучаються представники ВРУ, Кабміну, Офісу президента, РНБОУ, податківці, митники тощо.
Відзначимо, що УСПП є одним із найстаріших громадських формувань України та відомим представником української підприємницької громади на міжнародній арені: партнером найбільшого ділового об'єднання ЄС Businesseurope, Національної асоціації виробників США, бізнес-асоціацій з Данії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Франції і т.д. Загалом УСПП співпрацює на двосторонньому рівні з діловими організаціями близько 100 країн. У 2022 році отримав статус спостерігача в діловій асоціації «Бізнес в ОЕСР» та здійснює промоцію якнайшвидшого членства України в ОЕСР.
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