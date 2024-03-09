S&P снизило рейтинг Украины в инвалюте и прогнозирует дефолт по внешним долгам

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до «CC» с «CCC», прогноз — «негативный», говорится в сообщении агентства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам», — пояснило агентство свои действия.

В то же время, S&P подтвердило наши краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте «С», в национальной валюте «ССС+/С» и по национальной шкале «uaBB». Прогноз по рейтингу в инвалюте — «негативный», а по рейтингу в нацвалюте — «стабильный».

«Мы понимаем, что государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подпадает под действие плана реструктуризации долга», — отметило агентство.

Оно добавило, что, вероятно, снизит рейтинг до «SD» (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будет рассматривать ее как проблемную.

S&P напомнило, что группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ 2027 года, однако их участие в дополнительной реструктуризации долга возможно при согласии частных внешних кредиторов на не менее благоприятную реструктуризацию долга.

С этой целью правительство планирует добиться облегчения бремени по еврооблигациям до истечения срока действия имеющегося моратория на выплаты по ним в августе этого года.