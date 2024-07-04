«Чому Україну включили до списку країн із доходами населення вище за середні«

Світовий банк опублікував класифікацію країн за рівнем доходів населення. Попри війну та обвал ВВП у 2022 році, Україна увійшла до списку країн із доходами вищими за середні. Чому це сталося, розповів економічний експерт Аналітичного центру Об'єднана Україна Олексій Кущ. «Мінфін» публікує ключові тези.

Україну включили до списку країн із доходами вищими за середні. Взагалі нам було соромно перебувати в групі країн із доходами нижчими за середні, оскільки в цьому кошику знаходилася лише екваторіальна Африка, Індія, Бангладеш, Пакистан і Афганістан.

Сектор Газа, наприклад, завдяки зовнішній допомозі арабських країн, перебував у групі держав із доходами вищими за середні. Тепер він у результаті війни пішов на наше місце, а ми піднялися на сходинку вище.

В чому причина? Ключова роль — скорочення населення в Україні. Міжнародна допомога та доходи сировинної економіки розподіляються на меншу кількість людей. Показник подушний.

Дефіцит кадрів у низці професій — зростання зарплат.

Світовий банк заклав до своїх розрахунків скорочення населення на 15%. Якби в Україні була багата економіка споживання, така міграція викликала б економічний шок. Це може статися зараз у Ізраїлі. Але в сировинній економіці — менше народу, більше кисню.

Виправдалася гіпотеза Мальтуса та Тіннбергена — у сировинній економіці скорочення населення призводить до зростання подушного доходу.

Це модель Монголії, Австралії, низки країн Перської затоки: мало людей — багато ресурсів. Звичайно, у нас не так багато сировини, і Австралією чи ОАЕ нам не бути, навіть якщо населення ще більше скоротиться за рахунок міграції.

У цій моделі повернення мігрантів може призвести до зниження подушного доходу. Тобто якщо ми хочемо запустити після війни репатріацію населення, нам потрібна двотактна модель зростання: економіка пропозиції, зростання продуктивності праці, складний експорт продуктів переробки. І потім — вихід на полицю розвиненої економіки попиту, споживання.

На цьому етапі, чим ширшим є внутрішній ринок, чим більше споживачів, тим краще для зростання економіки. Якщо така модель нам не під силу, краще нікого не повертати і сидіти на сировинній ренті. Австралією не станемо, але до рівня нинішньої Болгарії через 15−20 років доростемо. Інша модель нам потрібна лише в тому випадку, якщо ми маємо амбіцію зростання та розвитку, як у Туреччині чи Польщі.

До речі, міжнародна допомога безпосередньо не включається до валового національного доходу (ВНД). Але вона дозволяє стабілізувати курс гривні та поступово збільшувати валютний еквівалент ВНД. А також дозволяє платити зарплати, наприклад, військовим, та соціальні трансферти. До речі, чинник воєнних зарплат тут також відіграв свою роль.

Зверніть увагу: рф перейшла до групи країн із високим рівнем доходу. Тепер вона темно-зелена, як Європа, Північна Америка та Австралія. Виглядає на карті епічно — вплив санкцій?

Читайте також: Чи зможе Орбан створити антиукраїнську групу в Європарламенті

Іран, як і ми, у групі країн із рівнем доходу вищим за середній. Також приклад вивчення динаміки внутрішніх трансформацій під впливом санкцій.

А взагалі світ почав жити краще. Бідним бути зараз — не комільфо. Нижче за середнє — Індія та Африка.