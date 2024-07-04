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4 липня 2024, 13:03

Чому Україну включили до списку країн із доходами населення вище за середні

Світовий банк опублікував класифікацію країн за рівнем доходів населення. Попри війну та обвал ВВП у 2022 році, Україна увійшла до списку країн із доходами вищими за середні. Чому це сталося, розповів економічний експерт Аналітичного центру Об'єднана Україна Олексій Кущ. «Мінфін» публікує ключові тези.

Світовий банк опублікував класифікацію країн за рівнем доходів населення.

Україну включили до списку країн із доходами вищими за середні. Взагалі нам було соромно перебувати в групі країн із доходами нижчими за середні, оскільки в цьому кошику знаходилася лише екваторіальна Африка, Індія, Бангладеш, Пакистан і Афганістан.

Сектор Газа, наприклад, завдяки зовнішній допомозі арабських країн, перебував у групі держав із доходами вищими за середні. Тепер він у результаті війни пішов на наше місце, а ми піднялися на сходинку вище.

В чому причина? Ключова роль — скорочення населення в Україні. Міжнародна допомога та доходи сировинної економіки розподіляються на меншу кількість людей. Показник подушний.

Дефіцит кадрів у низці професій — зростання зарплат.

Світовий банк заклав до своїх розрахунків скорочення населення на 15%. Якби в Україні була багата економіка споживання, така міграція викликала б економічний шок. Це може статися зараз у Ізраїлі. Але в сировинній економіці — менше народу, більше кисню.

Виправдалася гіпотеза Мальтуса та Тіннбергена — у сировинній економіці скорочення населення призводить до зростання подушного доходу.

Це модель Монголії, Австралії, низки країн Перської затоки: мало людей — багато ресурсів. Звичайно, у нас не так багато сировини, і Австралією чи ОАЕ нам не бути, навіть якщо населення ще більше скоротиться за рахунок міграції.

У цій моделі повернення мігрантів може призвести до зниження подушного доходу. Тобто якщо ми хочемо запустити після війни репатріацію населення, нам потрібна двотактна модель зростання: економіка пропозиції, зростання продуктивності праці, складний експорт продуктів переробки. І потім — вихід на полицю розвиненої економіки попиту, споживання.

На цьому етапі, чим ширшим є внутрішній ринок, чим більше споживачів, тим краще для зростання економіки. Якщо така модель нам не під силу, краще нікого не повертати і сидіти на сировинній ренті. Австралією не станемо, але до рівня нинішньої Болгарії через 15−20 років доростемо. Інша модель нам потрібна лише в тому випадку, якщо ми маємо амбіцію зростання та розвитку, як у Туреччині чи Польщі.

До речі, міжнародна допомога безпосередньо не включається до валового національного доходу (ВНД). Але вона дозволяє стабілізувати курс гривні та поступово збільшувати валютний еквівалент ВНД. А також дозволяє платити зарплати, наприклад, військовим, та соціальні трансферти. До речі, чинник воєнних зарплат тут також відіграв свою роль.

Зверніть увагу: рф перейшла до групи країн із високим рівнем доходу. Тепер вона темно-зелена, як Європа, Північна Америка та Австралія. Виглядає на карті епічно — вплив санкцій?

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Іран, як і ми, у групі країн із рівнем доходу вищим за середній. Також приклад вивчення динаміки внутрішніх трансформацій під впливом санкцій.

А взагалі світ почав жити краще. Бідним бути зараз — не комільфо. Нижче за середнє — Індія та Африка.

Автор:
Кущ Олексій
фінансовий аналітик, економічний експерт Кущ Олексій
Аналітичний центр "Об'єднана Україна"
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Коментарі - 7

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
4 липня 2024, 13:34
#
«Чому Україну включили до списку країн із доходами населення вище за середні«

Бо пан Голова НБУ Андрій Пишний отримує в середньому 628,9 тис. грн на місяць.

Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак, можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):​
перший заступник голови Катерина Рожкова6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць;
заступник голови Юрій Гелетій5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.;
заступник голови Ярослав Матузка5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.;
заступник голови Сергій Ніколайчук5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Дмитро Олійник 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Олексій Шабан5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.

І того разом в нашій країні 7 корумпованих казнокрадів отримують кожного місяця ОФІЦІЙНО, 628900+504800+492100+482900+482600+500600+496100 = 3 мільйони 588 тисяч гривень щомісяця отримують семеро казнокрадів, можете самостійно порахувати скільки це в дронах.
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0
Prya
Prya
4 липня 2024, 14:13
#
И почему тогда люди хотят, чтобы было меньше чиновников? Ведь больше чиновников — больше людей с хорошими зарплатами.
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+15
DjBoom
DjBoom
4 липня 2024, 14:47
#
Интересно почему в европе или в США получать очень высокую ЗП у чиновников занимающие высокие посты нормально? Интересно что будет делать руководитель нац банк с минималкой? Как по мне это смешно.
+
0
xo4y
xo4y
4 липня 2024, 15:46
#
Тому що там чиновники не крадуть, а роблять для людей. А тут скільки не отримуй все одно будуть красти. Ще й різну несінитницю нести як Рожкова, яка наробила добрі діла у Платінум банку ще.
+
0
vt313
vt313
4 липня 2024, 15:57
#
---
3 мільйони 588 тисяч гривень щомісяця отримують семеро казнокрадів
---
і це в 20 разів менше ніж зарплата Миколи Матвієнка (на зиму 2023 р.).
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
4 липня 2024, 13:38
#
От і виходить, що якщо 7 звичайних людей отримують мінімалку, котру недолугий уряд хоче заморозити на 2025−2027 роки при тому що РЕАЛЬНА інфляція нікуди не піде, а 7 казнокрадів отримують кожен місяць 3 лимони гривень, то статистично, на папері, виходить що в населення в середньому зросла середня зарплата, тільки статистика не відображає тут реальної ситуації.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
4 липня 2024, 13:41
#
«А також дозволяє платити зарплати, наприклад, військовим»

це ті, про котрі уряд заявляв, що немає грошей в бюджеті, бо бюджет на 2024 рік був затверджений раніше?

чи це ті зарплати, котрі магічно утворюються з реального дефіциту бюджету в 400 мільярдів гривень?
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