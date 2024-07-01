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1 липня 2024, 15:10

Чи зможе Орбан створити антиукраїнську групу в Європарламенті

Ультраправі партії посилюють свої позиції в ЄС. У Франції партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен посіла перше місце в першому турі парламентських виборів із результатом 33,4%. Паралельно представники декількох країн намагаються створити нове об'єднання в Європарламенті. Який вплив це може мати на Україну, розповів заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован.

Ультраправі партії посилюють свої позиції в ЄС.

Три праві партії — Австрійська Freedom party (FPÖ — лідер Герберт Кікль), чеська партія ANO (лідер — євроскептик, колишний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш) та угорська партія Fidesz (лідер — Віктор Орбан) — заявили про намір створити окремий блок під назвою Патріоти Європи (The Patriots for Europe), однією з ключових цілей якого буде зупинка допомоги Україні та вимагання мирних перемовин із рф.

Насправді це чудова група всередині Європи:

  • австрійська партія FPÖ має давні близькі відносини з путіним та була дуже критичною щодо України з початку російської війни. Але партія подвоїла свої місця в Європарламенті та планує виграти національні вибори в Австрії у вересні. Її лідер Кікль казав, що хоче, щоб новий альянс став ракетою-носієм за радикальні зміни в Брюсселі. Можемо тільки здогадуватися, яких змін хочуть в кремлі;
  • проросійський Бабіш із Чехії нещодавно вивів 7 своїх депутатів із блоку Renew із французьким Президентом Емануелєм Макроном під лозунгом, що він проти більшої інтеграції ЄС. Бабіш сказав, що будуватиме новий альянс навколо 3 принципів: захист суверенітету окремих малих країн всередині Європи, боротьба з нелегальною міграцією та перегляд Зеленої угоди проти змін клімату;
  • про Fidesz ми і так знаємо багато — Орбан багато часу витратив на те, щоб загальмувати рух України до початку перемовин із ЄС, блокував фінансування для України від ЄС, та постійно висуває досить суперечливі вимоги до нас. Але з 1 липня саме Угорщина на 6 місяців головуватиме в ЄС, і нам треба з цим якось жити.

«Патріоти Європи» — чомусь я не здивований саме такою назвою… а як ще могли себе назвати ці партії — друзі путіна?

Зараз ця нова група правих має 26 депутатів (для формування групи в Європарламенті потрібно 23 депутати), але вони повинні бути з 7 країн (зараз вони представляють тільки 3 країни). Тому вони до вівторка ще повинні знайти представників із 4 інших країн, які захочуть до них приєднатися.

Виглядає так, що ані німецькі крайні-праві Alternative for Germany (AfD), ані французська Rassemblement National (RN), ані італійськаFdI не допоможуть цій групі набрати необхідну кількість депутатів — вони є самостійними та значно більшими гравцями на правому фронті в Європі.

Крім того, нещодавно після того, як RN посварилась з AfD, FPÖ розійшлись з Ле Пен (раніше вони разом формували групу Identity and Democracy (ID) в Європарламенті), тому що не погодились з рішенням RN.

Також польська PiS ставить під сумнів можливість кооперуватися з новим альянсом через їх бажання зближення з рф.

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Загалом це не дуже погано, що праві не можуть об'єднатися, але ми можемо побачити дуже фрагментований Європарламент, із яким нам треба буде проходити багато складних моментів наступними роками. Це вимагатиме від нас високого рівня дипломатії (в тому числі культурної, напевно, і точно — народної) та десь ще витримки…

Колись і українські депутати будуть в Європарламенті — я точно в цьому впевнений.

Автор:
Рашкован Владислав
Заступник виконавчого директора Рашкован Владислав
Міжнародний валютний фонд
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
1 липня 2024, 16:08
#
«„Патріоти Європи“ — чомусь я не здивований саме такою назвою… а як ще могли себе назвати ці партії — друзі путіна?»

З таким складом їм підійшла б назва «по**ї московії»)
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
1 липня 2024, 18:20
#
Навіщо ця пропаганда на ресурсі про економіку? Орбан — це европрагматик, який бачить майбутнє своєї країни в ЄС. Той факт, що він сидить одніє дупої на двух стільцях будуючи АЕС з Росатомом і закуповуючи у росіян газ не робить його проросійським. Теж саме можна сказати і про інших політиків. Вони не про Росію думають, а про свої країни і про інтереси свого народу. А чого ще ви чекали від правих і консерваторів? Що вони погодяться за кошт своїх країн живити проект глобалістів? Наївні.

Особисто Рашковану я б радив почитати Кісінжера, щоби не генерувати такі статі.
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0
glan
glan
1 липня 2024, 18:24
#
Та Орбану нас.рать на Украину. Он як умне теля двох маток смокче. Свои интересы превыше всего.
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