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22 червня 2023, 11:33 Читать на русском

Біткоїн вже по $30 тис.: 3 головні причини його зльоту

Вартість біткоїну до ранку вже перевищила психологічну позначку в $30 тис. Тільки за останню добу ключова криптовалюта подорожчала на понад 10%, що підштовхує вгору і ціну альткоїнів. У чому причина такого стрімкого зростання, розбирався «Мінфін».

Вартість біткоїну перевищила $29,6 тис.

Інвесткомпанії знову у справі

Ключовим фактором подорожчання біткоїну став вихід на крипторинок великих інвестиційних компаній відразу у двох проєктах.

Цього тижня було запущено біржу цифрових активів EDX Markets, в яку інвестували такі відомі фірми, як Citadel Securities, Fidelity Digital Assets та Charles Schwab Corp.

Паралельно з цим одна з найбільших у світі інвесткомпаній BlackRock подала заявку на запуск спотового біржового фонду біткоїнів у США.

Як пише Bloomberg, ці кроки розсіяли зневіру, викликану репресіями Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Зокрема, регулятор подав судові позови проти бірж Binance та Coinbase.

«Оголошення BlackRock про біткоїн-ETF, а також запуск EDX Markets дали біткоїну імпульс у надії, що традиційні інститути додадуть глибини крипторинку», — вважає співзасновник платформи соціального трейдингу Alpha Impact Хейден Хьюз.

До цього різними компаніями було зроблено понад 30 спроб створити спотовий біржовий фонд для біткоїну. Проте, всі заявки відхилялися регуляторами, які посилалися на проблеми ринку та відсутність захисту інвесторів.

Нинішній оптимізм пов'язаний з тим, що BlackRock — найбільша серед інвестиційних компаній, які подавали заявки на створення біткоїн-ETF, пройшла цей шлях успішно.

Також після появи цієї новини ще три великі інвестиційні компанії подали заявки на створення біткоїн-ETF. Це WisdomTree, Invesco та Bitwise.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF пропонує «важливі заходи захисту», яких немає при прямій покупці токена: захист від неплатоспроможності, кібератак та інше. Обидва ETF будуть розміщені на біржі Cboe BZX.

Binance виграла перший раунд

Другою причиною подорожчання біткоїну стало те, що SEC та Binance досягли угоди, згідно з якою активи Binance.US будуть доступні лише співробітникам американського підрозділу криптобіржі.

Нагадаємо, що 5 червня SEC повідомила про подання заяви до суду проти Binance. Регулятор висунув криптобіржі та її засновнику Чанпену Чжао 13 звинувачень, включаючи введення влади в оману щодо контролю Binance.US, порушення правил обігу цінних паперів та маніпулювання торгами.

Проте, Федеральний суд округу Колумбія відхилив запит на заморожування активів американської «дочки» Binance. Головуюча суддя Емі Берман Джексон доручила регулятору досягти тимчасової угоди з Binance.US, щоб криптобіржа могла продовжувати роботу до кінця судового процесу.

Долар дешевшає

Ще одним позитивним фактором для ціни біткоїну є зниження індексу долара США (DXY). Історично, коли індекс DXY знижується, відношення до ризикових активів зростає.

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Оскільки минулого тижня Федеральна резервна система призупинила підвищення відсоткової ставки, деякі учасники ринку вважають, що економіка США може зрости, а долар продовжуватиме остигати. Якщо це станеться, ціна біткоїну може й надалі йти вгору разом із фондовими ринками.

Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
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