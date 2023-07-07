Дохідність однорічних трежеріс вже вище дохідності S&P500: чи варто ризикувати і далі

Цього тижня настроями інвесторів керували звіти щодо ситуації на ринку праці. Як вона вплине на подальші дії ФРС і фондові ринки, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ринок праці на підйомі

Схоже, що теорія «м'якої посадки», запропонована центральним банком США, яку багато хто критикував, ба більше, дехто відверто над нею глузував, поки що залишається основною робочою теорією вершителів монетарної політики.

За рік із невеликим ставка ФРС злетіла до 5%, але економіка тримається. Звісно, потрібен час, щоб ефект від підвищення ставки почав діяти на економіку, щедро залиту грошима під час пандемії, але все ж мусимо визнати, що через збільшення вартості грошей жодної катастрофи поки що не сталося.

За даними звіту ADP про стан ринку праці у приватному секторі, який був опублікований у четвер, у червні американські компанії додали майже півмільйона робочих місць, хоча економісти, опитані Bloomberg, в середньому, очікували вдвічі менше. До речі, досягнення червня — це найбільша кількість створених робочих місць за останні дванадцять місяців.

Ще один звіт про стан ринку праці, JOLTS, який аналізує динаміку звільнень та найму на роботу, продемонстрував, що кількість працівників, які добровільно звільнилися, зросла на 2,6% і досягнула дев'ятирічного максимуму, що свідчить про впевненість американців у завтрашньому дні і віру в те, що нову роботу буде знайти не так важко. Мені здається, що таку поведінку людей було б логічно розцінювати, як непряме підтвердження того, що економіка перебуває в гарному стані.

Кількість первинних заявок із безробіття за минулий тиждень трохи зросла — з 236 до 248 тисяч, що співпало з очікуваннями економістів, але залишається нижче історичних середніх значень. Ще одне підтвердження гарного стану ринку праці.

Останнім цього тижня набором даних про ринок праці в США став Звіт про стан ринку праці, який виявився не таким оптимістичним, як інші звіти. Фактичний результат — 209 тисяч створених робочих місць — виявився нижчим, ніж очікувалося (225 тисяч). До речі, це перший раз за 15 місяців, коли фактичний результат виявився гіршим за прогноз.

Скориговані дані за попередні місяці виявилися теж гіршими за попередні оцінки. Водночас, рівень безробіття склав 3,6%, що менше, ніж 3,7% у травні; погодинна оплата праці зросла на 0,4% за місяць, а в річному вимірі — на 4,4%, що вище, ніж очікувалося. Тож, навіть незважаючи на те, що фактичний результат не дотягнув до прогнозу, робити висновок про те, що ринок праці переживає важкі часи, було б трохи занадто.

ФРС не зупинятиметься

Як самі бачите, все виглядає досить оптимістично, хоча потрібно сказати, що й раніше перед кожною кризою рівень безробіття завжди суттєво знижувався, порівнюючи з попередніми роками. Коли настане криза, ніхто не знає, а поки що, цього тижня, автори теорії «м'якої посадки», керівництво ФРС, отримали значну кількість аргументів на користь основної місії — рішучої боротьби з інфляцією.

Врешті-решт, мандат ФРС складається з двох частин: забезпечення цінової стабільності та ефективне функціонування ринку праці. Друге поки що виконується, отже ніщо не заважає підвищувати ставку й надалі, в намаганні перемогти інфляцію і повернути її до цільового показника у 2%. І перемогу бажано отримати заздалегідь — до розпалу виборної кампанії в США, щоб було чим «крити» республіканців.

ФРС налаштований рішуче. З огляду на ситуацію в економіці, ВВП, нехай і повільно, але зростає, а ринок праці перебуває в гарному стані — ніщо не заважає ФРС наприкінці липня підвищити ставку ще на 25 б.п. Впевнений, що так і буде, а протоколи минулого засідання ФРС, які продемонстрували рішучість настроїв керівництва центрального банку, лише мою впевненість зміцнюють.

Як свідчить з протоколів, опублікованих цього тижня, деякі з учасників засідання виступали за підвищення ставки, але все ж таки, зрештою, прийняли рішення зробити паузу. Воно й зрозуміло — інколи потрібно зупинитися, обернутися і роздивитися: «А куди ж ми біжимо?!». Проте, майже всі керівники центрального банку «вважають, що додаткове підвищення ставки протягом 2023 року було б доречним».

Очевидно, що підвищення ставки — це не дуже гарні новини для інвесторів, але не схоже, щоб ринок акцій розглядав такий перебіг подій, як катастрофу. Покупці активні, роздрібні інвестори збільшують обсяги купівлі та очікують вічного зростання. Із погляду фундаментальних показників, із цим важко погодитися, адже очікується падіння доходів компаній в другому кварталі. Але, водночас, за статистикою, якщо у першому півріччі індекс зростав на понад 10%, як цього року, то й у другому, частіше за все, зростання продовжувалося.

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Тож, як бачите, статистика на боці биків, і ймовірність того, що жадібність продовжить перемагати, досить висока. Цього не скажеш про ринок облігацій, який вважається «розумнішим» за ринок акцій: дохідності зростають, а отже, ціни падають.

І на сьогодні дохідність однорічних державних облігацій США вже перевищила дохідність S&P 500: 5,42% проти 5,26%. Тому, чи не безпечніше перечекати, інвестуючи в «безризиковий» державний борг, чим намагатися вхопити за хвіст жар-птицю та насолодитися заключними цикли зростання. Можу й помилятися, але поточний стан ринку акцій навряд чи відповідає існуючим визначенням нового циклу зростаючого ринку.