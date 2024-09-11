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11 вересня 2024, 8:40

5 компаній з найкращою дивідендною дохідністю та потенціалом зростання

Висока дивідендна дохідність є одним із найважливіших чинників під час вибору акцій до портфеля. Зростання дивідендних виплат — це показник фінансової стабільності компанії та її здатності регулярно сплачувати відсотки у майбутньому. Які акції американських компаній з великою капіталізацією мають дивідендну дохідність понад 5% із потенціалом довгострокового зростання — розповіла інвестиційна експертка Юлія Пронько.

Висока дивідендна дохідність є одним із найважливіших чинників під час вибору акцій до портфеля.

Чому дивідендна дохідність є важливою?

Інвестори, які обрали довгострокову стратегію на фондовому ринку, часто надають перевагу акціям із високою дивідендною дохідністю. Цей чинник говорить не тільки про додатковий прибуток, а й про стабільність компанії у фінансових показниках та менший ризик збитків. У періоди ринкової нестабільності дивіденди можуть бути додатковим джерелом прибутку, навіть коли ціни на акції падають.

Індекс високого зростання дивідендів (High Dividend Growth Index), який відстежує компанії з найвищим прогнозованим зростанням дивідендної дохідності протягом щонайменше п’яти років, зріс на 23% за останній рік.

Він перевершує зростання Індексу дивідендних аристократів (Dividend Aristocrats Index), що фокусується виключно на зростанні дивідендів, без урахування прибутковості, зростання якого становить лише 11% за останній рік.

Найвигіднішими для інвестування є цінні папери з відносно невеликою вартістю та високими дивідендами з довгостроковим зростанням. Особливо цікаві та привабливі результати у американських компаній з великою капіталізацією (від $10 до $200 млрд). Їх вартість складає до $63 за акцію станом на 9 вересня 2024 року, а дивідендна дохідність понад 5% із постійним зростанням від 7 до 30 років поспіль із потенціалом зростання від 2% до 17%.

Enterprise Products Partners L.P.

Енергетичні компанії відомі своїми щедрими дивідендами, й Enterprise Products Partners L.P. не є виключенням. Це трубопровідна компанія, що займається транспортуванням природного газу, нафти та нафтохімікатів.

Компанія має перевагу на ринку завдяки бізнес-моделі, що поєднує видобуток, переробку та поширення продуктів через ключову інфраструктуру. Це забезпечує стабільний попит і фінансову стійкість. У другому кварталі 2024 року дохід компанії зріс на 27% — до $13,48 млрд. Дивіденди виплачуються щоквартально, і в липні 2024 року їх збільшили на 1,9% — до $0,525 на акцію, чим продовжили 26-річну тенденцію зростання.

Ціна акції Enterprise Products Partners L.P. складає $28,83. Компанія демонструє привабливу дивідендну дохідність у 7,28%, що робить її вигідним вибором для інвесторів, які шукають стабільний дохід. Завдяки сильній бізнес-моделі вона має потенціал зростання на 17%, чим підтримує фінансову стійкість і продовжує виплачувати підвищені дивіденди.

Pfizer Inc.

Компанія Pfizer Inc. — одна з провідних світових біофармацевтичних компаній. Її заснували у Нью-Йорку у 1849 році. Компанія відома виробництвом препарату «Viagra», крапель для очей «Visine», препаратом «Ibrance» для лікування раку молочної залози й багатьох інших ліків.

У 2021 році Pfizer Inc. досягла значного успіху завдяки виробництву вакцини проти COVID-19, що призвело до збільшення виторгу на 95,16% і чистого прибутку на 139,97%. Однак у 2023 році, зі зниженням попиту на вакцини, виторг зменшився на 41,7%, а чистий прибуток — на 93,25%, що спричинило падіння акцій на 44%. Водночас дивідендна дохідність зросла до 5,79%.

У 2022 році компанія почала розробку препарату від ожиріння «Danuglipron» і продовжує співпрацю з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech для виробництва вакцини «Comirnaty». У другому кварталі 2024 року виторг Pfizer склав $13,28 млрд, що перевищило очікування. Компанія підвищила прогноз на рік, одночасно зі скороченням витрат. Pfizer виплачує дивіденди 24 роки та регулярно їх збільшує останні 15 років.

Зараз ціна на акцію становить $29,41. Попри значне зниження виторгу внаслідок спаду попиту на вакцини, акції Pfizer Inc. пропонують привабливу дивідендну дохідність у 5,71% із потенціалом зростання 13%, що робить їх цікавим варіантом пасивного доходу. Завдяки новим розробкам та подальшій співпраці з BioNTech, компанія має перспективи відновити свої позиції та стабільно підвищувати дивіденди.

Kinder Morgan Inc.

Kinder Morgan Inc. — одна з найбільших енергетичних інфраструктурних компаній у Північній Америці, яка керує понад 127 тис. км трубопроводів і 139 терміналами. Її трубопроводи транспортують природний газ, паливо, нафту та вуглекислий газ, а термінали зберігають і обробляють відновлювані види палива, нафтопродукти, хімікати та рослинні олії.

У другому кварталі 2024 року компанія повідомила про дохід у розмірі $3,57 млрд, що на 2% більше, порівнюючи з другим кварталом 2023 року, а чистий прибуток знизився на 1,7% і склав $572 млн. Рентабельність прибутку склала 16%. Прибуток на акцію — $0,26 — залишився без змін щодо другого кварталу 2023 року. Скоригований прибуток на акцію зріс на 4%.

Інвесторам, які орієнтуються на довгостроковий пасивний дохід, варто звернути увагу, що при ціні за акцію $21,12, компанія Kinder Morgan Inc. забезпечує стабільну дивідендну дохідність у 5,45% із потенціалом зростання 5%. Попри незначне зниження чистого прибутку, компанія продовжує здійснювати виплати щоквартально та продовжує збільшувати дивіденди протягом останніх 7 років. Цей чинник свідчить про її фінансову стабільність і надійність.

VICI Properties Inc.

VICI Properties Inc. — американська інвестиційна трастова компанія (REIT), яка спеціалізується на інвестиціях у казино та розважальні об'єкти. Вона має вагомий вплив на індустрію азартних ігор, проте активно диверсифікує свій портфель, щоб зменшити залежність від цього сектора.

VICI Properties Inc. надала кредит у розмірі $250 млн мережі аквапарків Great Wolf Lodge, чим зміцнила своє партнерство. Компанія також розширює співпрацю в нерухомості та фінансуванні з різними операторами, такими як Bowlero, Cabot, Canyon Ranch, Chelsea Piers, і володіє цінними активами поблизу Лас-Вегас Стріп.

Виторг за другий квартал зріс на 6,5% — до $957 млн, а чистий прибуток — на 7,3% — до $741,3 млн. На кінець кварталу компанія мала $347,2 млн у готівці. VICI Properties щоквартально виплачує дивіденди у розмірі $0,415 на акцію з прибутковістю близько 5%. Ціна акції складає $33,86.

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VICI Properties Inc. показує стабільне фінансове зростання і високий рівень дивідендних виплат у розмірі 5,1%. Втім, попри потенціал зростання в 5%, важливо також враховувати ризики, пов’язані із залежністю від сектора казино, навіть при активній диверсифікації портфеля.

Realty Income Co.

Realty Income Co. — інвестиційний траст у нерухомість (REIT), входить до індексів S&P 500 і Дивідендних аристократів. Вона здійснює щомісячні дивідендні виплати, а їх забезпечення можливе завдяки стабільним грошовими потоками від понад 15 тис. об'єктів нерухомості, які здаються в довгострокову оренду за договорами чистого лізингу з комерційними клієнтами.

Станом на сьогодні компанія виплатила понад 648 послідовних щомісячних дивідендів на свої звичайні акції протягом 55-річної діяльності та збільшила виплати вже у 126-й раз із моменту публічного лістингу Realty Income Co. у 1994 році.

Наразі річна сума дивідендів Realty Income Co. складає $3,156 на акцію, порівнюючи з попередньою сумою річних дивідендів у розмірі $3,150.

Історія відсоткових виплат, а також їхнє постійне зростання, свідчить про фінансову стабільність і надійність Realty Income Co. За ціною акції $62,86 та наявною дивідендною дохідністю у 5,02% та обмеженим потенціалом зростання 2%, інвестори можуть розраховувати на постійний дивідендний дохід від акцій, без очікування значного зростання ціни.

Дивіденди страхують від ризиків

Для успішного інвестпортфеля необхідно мати диверсифіковані активи. Щоквартальні, а деколи щомісячні виплати забезпечують прибуток та певну стабільність інвестору навіть у кризові моменти.

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Перевагою цих акцій є невелика ціна й перспектива зростання дивідендних виплат, та, попри це, накопичення капіталу у відсотках може зайняти доволі багато часу. Саме тому необхідно аналізувати ринок повністю та слідкувати за оновленнями й звітами компаній, а також наповнювати портфель цінними паперами з різних секторів, а також акціями, що хеджуватимуть ваш портфель від ризиків.

Автор:
Пронько Юлія
Інвестиційна експертка Пронько Юлія
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