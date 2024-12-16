3 найприбутковіші активи у 2024 році: чи варто інвестувати в них наступного року

2024 рік запам’ятався боротьбою з інфляцією, зниженням ставок ФРС та геополітичною напруженістю, що водночас стимулювало економічне відновлення та попит на захисні активи. Крім цього, технологічні інновації та інтеграція цифрових активів принесли високу дохідність своїм акціонерам. Протягом року інвестори змінили страх на жадібність, а глобальні виклики спонукали до активних дій на фінансових ринках. Які активи стали найприбутковішими цього року, та чи варто розраховувати на повторний успіх — розповідає інвестиційний експерт Володимир Стойко.

Технологічний сектор зріс майже вдвічі

Технологічний сектор показав стрімке зростання у 2024 році. Одними з найприбутковіших стали акції «Чудової сімки», великих прогресивних компаній. До цього списку входить Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Meta (META) і Tesla (TSLA). Їхня загальна дохідність з початку року склала 64,8%.

Серед чинників, які сприяли успішності «Чудової сімки»:

Зниження ставок Федеральної резервної системи. Це зробило кредитування дешевшим і збільшило попит на акції технологічних компаній, які демонструють високий потенціал зростання. Низькі ставки також зменшили привабливість облігацій, що змусило інвесторів спрямувати капітал на ринок акцій, зокрема, до компаній «Чудової сімки».

Інновації в галузі ШІ. Це ключовий драйвер зростання «Чудової сімки» у 2024 році. Nvidia, завдяки своїм проривним чипам GPU, зокрема, H100, забезпечила рекордну дохідність акцій у 201%. Інші гіганти, як-от Microsoft і Meta, посилили інтерес інвесторів своїми ШІ-проєктами, що базуються на інфраструктурі Nvidia, чим також стимулюють загальне зростання технологічного сектора.

Політична стабільність. Позитивний інвестиційний клімат у США, підкріплений сприятливими регуляторними рішеннями, відіграв ключову роль у зміцненні довіри інвесторів до технологічних компаній. Перемога Дональда Трампа на виборах посилили впевненість ринку, що сприяє значному припливу капіталу в технологічний сектор і зміцнює акції «Чудової сімки», попри глобальну економічну нестабільність.

Високий попит на інноваційні рішення і стабільність ринку забезпечили значний приплив капіталу, що зробило технологічні компанії основними драйверами ринку, попри численні глобальні виклики.

Криптовалюта Bitcoin та нові історичні максимуми

У 2024 році Bitcoin продемонстрував стрімке зростання на понад 130% із початку року та нові історичні максимуми. Актив перевищив позначку $103 тис. 5 грудня 2024 року. Попри високий рівень недовіри до ринку цифрових активів, BTC закріпився, як привабливий інвестиційний інструмент на фондовому ринку, чим об'єднав інституційних інвесторів, технологічні досягнення та високу дохідність.

Основні чинники, що сприяли економічному прориву BTC:

Інституційні інвестиції. Після запуску спотових ETF на Bitcoin у США, інвестиції у криптовалюту значно зросли. Загальний обсяг вкладень у BTC-ETF перевищив $100 млрд, що становить 5% від доступних біткоїнів. Із цієї суми $20 млрд припадає на інституційних інвесторів. Лідером серед цих фондів є iShares Bitcoin Trust від BlackRock із вкладенням $13,9 млрд. Із моменту схвалення в січні 2024 року американські Bitcoin-ETF накопичили понад 1,1 млн BTC. Це стало найшвидшим зростанням капіталізації ETF в історії фондового ринку.

Підтримка уряду. Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп висловив підтримку інноваціям у цьому секторі та наголосив на їхніх перспективах. Після перемоги на виборах він запропонував на посаду голови SEC Пола Аткінса, відомого своєю прихильністю до криптовалют. Ці новини сприяють зростанню оптимізму інвесторів щодо запровадження прозорих регуляторних правил у США та зростанню інтересу до Bitcoin.

Халвінг Bitcoin. Підвищення складності майнінгу Bitcoin зменшило нагороду майнерів вдвічі, що створило дефіцит пропозиції на тлі стабільного попиту. Це значно підвищило ціну активу та зміцнило його позицію, як дефляційного інструмента для довгострокових інвестицій.

Крім цього, BTC, як актив, прийняли великі корпорації та фонди, що зробило його популярнішим, та в результаті підвищило ціну. Однак аналітики попереджають про можливість короткострокових корекцій через надмірне використання кредитного плеча на ринку.

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«Золотий» інструмент хеджування

Золото завжди приваблювало інвесторів, як стабільний актив для збереження капіталу. У 2024 році попит на дорогоцінний метал стрімко зріс через економічну невизначеність і геополітичну напруженість. 30 жовтня золото зросло на 29% із початку року і досягло цінового максимуму в $2 787,34.

Серед ключових чинників вибору цього активу:

Потреба в «захисному» активі. Золото приваблює інвесторів у періоди економічної та геополітичної нестабільності, коли інші традиційні інструменти, як-от депозити чи облігації, стають менш прибутковими.

Політична нестабільність. Напруженість у глобальній політиці, конфлікти, санкції та економічні спади в багатьох регіонах підсилюють попит на золото, яке виступає надійним засобом захисту від ризиків. Центральні банки також активно скуповували золото, що підтримує попит на світовому ринку.

Очікування зниження ставок. Зниження ставок Федеральної резервної системи США у 2024 році стимулює інтерес до золота, як до інвестиційного інструмента, що зберігає свою стабільність під час зниження дохідності від інших традиційних активів.

Чи варто інвестувати у ці активи у 2025 році?

Технологічний сектор залишається перспективним завдяки інноваціям, зокрема, в галузі ШІ та автоматизації. Однак високі оцінки компаній можуть призвести до сповільнення темпів зростання, тому важливо аналізувати результати та звітність конкретних компаній та їх бізнесів.

Ризик волатильності Bitcoin залишається високим, проте це не заважає його зростанню завдяки популярності серед інституційних інвесторів, стабільному попиту та залученню нових акціонерів. Проте під час роботи із цим інструментом важливо слідкувати за регуляторними змінами, адже вони мають сильний вплив на криптовалюту.

Золото залишається інструментом для збереження капіталу, особливо в умовах економічної невизначеності. Зростання попиту на захисні інвестиції, нестабільність у світі та очікування зниження ставок підтримують його цінність. Інвестування в дорогоцінний метал приносить прибуток у довгостроковій перспективі.

Під час формування інвестиційного портфеля на наступний рік потрібно враховувати довгострокову перспективу. Одним із головних підходів варто обирати диверсифікацію, враховувати індивідуальні цілі та готовність до ризику. Дотримання простих, проте основних правил інвестування допоможе оптимально розподілити активи й забезпечити стійкість до змін на фінансових ринках.

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