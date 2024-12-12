Більше, ніж золото: навіщо США стратегічний резерв у біткоїнах

Маргіналізація криптовалют може зійти нанівець, у міру наближення інавгурації Трампа та його планів щодо ослаблення регулювання. На що звернути увагу інвесторам, розмірковує Френк Холмс, голова ради директорів HIVE Blockchain Technologies. «Мінфін» вибрав головне.

Лише декілька років (місяців?) тому мало хто міг повірити, що це можливо. Але це сталося: біткоїн нещодавно вперше перетнув позначку в $100 тис.

Глобальне визнання найбільшого у світі цифрового активу стає дедалі важче ігнорувати. Ми більше не говоримо про чарівні інтернет-гроші, які так люблять технологічні ентузіасти. Ми говоримо про серйозний фінансовий актив, на який тепер звертають увагу центральні банки, корпорації і навіть національні уряди.

Розглянемо останні події: Сальвадор, перша країна, яка прийняла біткоїн, як законний платіжний засіб, у 2021 році, повідомила про прибуток від біткоїнів у розмірі понад $333 млн. А в США всі говорять про плани нової адміністрації Трампа створити власний стратегічний резерв біткоїнів.

Більше, ніж цифрове золото

Частина привабливості Bitcoin полягає у схожості багатьох його характеристик із золотом. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл нещодавно заявив, що, на його думку, Bitcoin є конкурентом золота, а не долара США: «… як золото, тільки віртуальне, цифрове», — сказав Пауелл.

Я вважаю, що це порівняння говорить багато про що. Золото було надійним засобом заощадження протягом тисяч років, цінувалося за свою рідкість та глобальну ліквідність. Центральні банки повідомили про купівлю 60 тонн дорогоцінного металу у жовтні, що стало найбільшим місячним показником цього року.

Біткоїн дає те саме, тільки в сучасній, цифровій формі. На відміну від фіатних валют, існує фіксований запас біткоїну, обмежений 21 мільйоном монет. Цей дефіцит у поєднанні зі зростаючою довірою та прийняттям допоміг йому досягти цієї шестизначної позначки.

Для довідки: я не вірю, що золото десь подінеться. Воно існує вже понад 5000 років і глибоко вкоренилося у світовій торгівлі та традиціях. Золото торгується на суму понад $160 млрд щодня, що робить його другою за ліквідністю категорією активів після S&P 500, згідно з Всесвітньою радою із золота (WGC). Плюс, на відміну від біткоїну, золото має багато практичних застосувань — від ювелірних виробів до електроніки.

Але біткоін прокладає свій шлях, доводячи, що він також може бути засобом заощадження в неспокійні часи. На графіку нижче показано співвідношення біткоїну щодо золота, яке показує, скільки унцій золота потрібно для придбання одного біткоїну. Минулого тижня це співвідношення перевищило 38, що стало новим історичним максимумом.

Політика змінюється на користь біткоїну

Не лише Волл-стріт «теплішає» до біткоїну. Політичний клімат, схоже, також змінюється.

Дональд Трамп — колишній криптоскептик, який став криптоприхильником — нещодавно висунув кандидатуру Пола Аткінса, консервативного та криптодружнього юриста, на зміну Гері Генслеру на посаді голови Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Під час свого перебування в SEC із 2002 до 2008 року Аткінс боровся за збалансовану, інноваційну політику. Його повернення може прокласти шлях до більшої зрозумілості регулювання, залучаючи ще більше інституційного капіталу до криптопростору.

Трамп також щойно назвав мільярдера, венчурного капіталіста Девіда Сакса своїм «царем ШІ та криптовалют». Сакс, член так званої «мафії PayPal», є ще одним затятим прихильником чіткого регулювання криптовалют та штучного інтелекту. Я вважаю, що його лідерство може допомогти позиціонувати США, як світового лідера в нових технологіях, включаючи біткоїн, блокчейн та ШІ.

На Капітолійському пагорбі сенатор Синтія Ламміс із Вайомінга, давня прихильниця біткоїну, запропонувала закон BITCOIN, який, якщо буде ухвалено, призведе до створення стратегічного резерву біткоїну в США.

Так само, як стратегічний нафтовий резерв (SPR) забезпечує стабільне постачання нафти у надзвичайних ситуаціях, резерв біткоїну може бути цифровою фінансовою опорою, буфером проти економічних потрясінь і нестримної інфляції.

Прогнози аналітиків стають оптимістичнішими

Великі фінансові інститути та дослідні компанії не сидять склавши руки. Bernstein Private Wealth Management прогнозує, що біткоїн може досягти $200 тис. до кінця 2025 року — прогноз, який підтримали в Standard Chartered.

Одним із ключових чинників цих вищих прогнозів є приплив інституційних грошей. Великі інвестори — корпорації, пенсійні фонди — починають ставитися до біткоїну, як до законної частини диверсифікованого портфеля.

На думку аналітиків, якби пенсійні фонди США або пропонований стратегічний резерв біткоїну США почали акумулювати хоча б невеликий відсоток своїх активів у біткоїні, попит міг би різко зрости.

MicroStrategy Incorporated показала лідерство у цій галузі. Її агресивний трирічний план купівлі біткоїнів вже перевершив очікування. Її стратегія? — Розглядати біткоїни, як резервний актив корпоративного казначейства.

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Розподіляйте відповідально

Отже, що це означає для інвесторів?

По-перше, це означає, що біткоїн більше не є маргінальним явищем. За ціною понад $100 тис. за монету — це сила, на яку треба зважати, і яка привертає серйозний інтерес до глобальних інститутів та урядів.

Проте до інвестування в біткоїн все одно варто підходити обдумано. Волатильність залишається високою. У той час як ціна на золото зазвичай рухається розміреними темпами, ціна на біткоїн може коливатися різкіше. Правильний розподіл може забезпечити доступ до потенціалу зростання біткоїна без прийняття надмірного ризику.

Оскільки регулятори стають більш дружнішими до криптовалют, а уряд США розглядає їх, як стратегічні резерви, довіра до біткоїну та його витривалість тільки зростають.

Це не означає, що біткоїн замінить золото відразу або що воно не має ризиків. Але після подолання психологічно важливої позначки $100 тис. стає зрозуміло, що найбільша у світі криптовалюта перетворюється на сумлінний фінансовий інструмент, вартий уваги.