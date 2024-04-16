Telegram «набрав» 900 млн користувачів і збирається на IPO: як на цьому можна заробити

За словами засновника Telegram, месенджер досяг аудиторії 900 мільйонів користувачів на місяць. «Половина з цих 900 мільйонів користувачів щодня відкривають Telegram. За даними DataAI, Telegram є 6-м за популярністю і 6-м серед найбільш завантажуваних застосунків у світі», — розповів Дуров. Якщо взяти населення Землі, яке складає близько 8 млрд чоловік, то близько 11% всього цього людства вже користуються Telegram. Такі цифри, поряд із тим, що Telegram обіцяє ділитись з користувачами у Toncoin — криптовалюті на блокчейні TON, — відкривають непогані перспективи заробітку на цій платформі. «Мінфін» дослідив, якими вони можуть бути.

Спроби зробити Telegram прибутковим Дуров робить не вперше. Власне, і назва TON не нова. Чутки про багатомільярдне ICO з'явились ще у 2017. Наступного року Дуров їх підтвердив, а незабаром — відмовився від цих планів. Окрім вищезгаданих способів заробітку на Telegram, компанія розглядає вихід на IPO з попередньою оцінкою в $30 млрд. Покупка акцій на цій стадії обіцяє хороші дивіденди.

Найдоступніших же варіантів заробітку на Telegram станом на зараз ми обрали три.

Як підзаробити на біометрії в Telegram

TON Society анонсував партнерство з проєктом HumanCode у спробі кинути виклик Worldcoin Сема Альтмана. Сторони запропонують рішення для верифікації за допомогою біометрії за відбитком долоні. Ініціатива передбачає виділення 1 млн токенів TON для стимулювання впровадження технології.

Кінцева мета проєкту — надати функції Web3-ідентифікації 900 млн активним користувачам Telegram. Нова технологія буде запроваджена у Telegram протягом п'яти років.

Якщо припустити, що всі користувачі Телеграм пройдуть цю верифікацію, то кожен отримає по 0,0011 TON (~0,007 долара за поточним курсом).

За такого розміру винагород навряд чи ми побачимо черги на проходження біометрії. Але, з огляду на попередній досвід Worldcoin та регуляторні проблеми щодо збору та зберігання даних користувачів, цей гонорар може бути куди більшим.

Можливо, є розрахунок на суттєве зростання вартості TON, проте, необхідно 1000 відсотків, щоб зацікавити користувачів пройти збір біометричних даних із метою отримання винагороди в TON. Не виключено, що компанія зробить ставку на ще якісь привілеї для тих, хто пройшов верифікацію, для стимулювання сканування долоні.

Роздача Toncoin

З 1 квітня протягом місяця команда розподіляє монети за активності за чотирма напрямками:

ліга — змагання для розробників Web3-проєктів;

майнінг токенів — створення зручних механізмів отримання нативних монет;

квести та аірдропи — покрокове введення у використання проєктів TON та роздача токенів;

збільшення пулу ліквідності екосистеми.

Відповідно, всі ці події позначилися на вартості TON. Toncoin увійшов до топ-10 криптовалют із ринкової капіталізації, змістивши Avalanche та Cardano. З початку року токен подорожчав майже на 200%, а ринкова капіталізація досягла $24 млрд.

З огляду на бичачий тренд на криптовалютному ринку та перспективу використання TON 900-мільйонною аудиторією, подальше зростання вартості токену є високоймовірним.

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Заробітки на рекламі

Минулого року Telegram запровадив рекламу, яка відображалася внизу повідомлень каналів. Ця реклама не контролювалась власниками каналів і не приносила їм жодних прибутків.

Проте, 31 березня 2024 року ситуація змінилася. З квітня Telegram вирішили віддати половину доходів від цих оголошень творцям контенту. До того ж, Дуров каже, що монета збереже децентралізацію, а Telegram володітиме лише 10% Toncoin.

Згідно з даними Telemetrio, зараз у світі 8,9 млн телеграм-каналів та чатів, в яких опубліковано 61,5 млрд публікацій, за добу публікується близько 50 млн нових постів.

Україна належить до країн, де цей месенджер має високу популярність. У 2024 році сумарна кількість всіх підписників українських Telegram-каналів досягла позначки в 330 млн. Наша країна посідає 11 сходинку у світі за кількістю телеграм-каналів (42,4 тис.).

На жаль, саме в Україні пряма монетизація для нашої країни буде недоступною. Формально, Дуров мотивує це обмеження небажанням підтримувати ту чи інші сторону у війні. Окрім України, обмежень зазнають також Ізраїль та росія.

Втім, це обмеження можна обійти, створивши канал через акаунт, для реєстрації якого використовувався номер телефону з іншої країни.

Якщо це не можливо зробити, тоді отримати дохід із телеграм-каналу можна іншими способами:

Рекламувати оголошення інших телеграм-каналів, публікуючи їх самостійно. Продавати рекламні оголошення рекламодавцям. Працювати на основі моделі CPA. В такому випадку, рекламодавець платить за певні дії тих, хто перейшов за рекламним посиланням на його сайт (перехід, реєстрація, тощо).

Розбираємося в деталях, як заробити на рекламі

Як відбуватиметься монетизація реклами

Інше обмеження для монетизації реклами в Telegram — мінімальна кількість підписників на канал повинна становити не менше 1000. Ця цифра є невеликою, і її можна цілком спокійно досягти, навіть не вкладаючись у платну розкрутку каналу.

Розрахунки за рекламу відбуватимуться лише у Toncoin, а отже, дохід можна отримати лише від тієї реклами, яка оплачена відповідними токенами, інша реклама і надалі з’являтиметься в кінці стрічки та не приноситиме доходу власнику каналу.

Виведення коштів, отриманих за рахунок показу реклами, обіцяють зробити невдовзі доступним через платформу fragment. На цій же платформі можна замовити рекламу, оплативши її токеном TON.

Загалом, хвилюватися через тимчасову недоступність виводу прибутку не варто, оскільки для початку потрібно цей дохід згенерувати. А це доволі тривалий шлях:

Замовлення реклами з оплатою в монетах TON. Показ оголошень. Отримання прибутку.

Загалом, цей прибуток можна і не виводити, а використати для збільшення числа підписників та маркетингу. TON можна буде використовувати для оплати рекламних оголошень, покупки унікальних колекційних публічних імен, для участі в розіграшах.

Для оплати реклами в телеграм необхідно перейти на ads.telegram.org або ж на fragment.com, та налаштувати рекламну компанію.

Колекційні публічні імена та номера телефонів можна купити на fragment.com.

Як налаштувати монетизацію та розмістити рекламу

Найпростіший шлях для запуску маркетингової компанії в Telegram — використати вбудований гаманець.

Для того, щоб його відкрити, запускаємо месенджер та натискаємо на меню в лівому верхньому куті.

Обираємо гаманець.

Після відкриття нам необхідно його поповнити.

Це можна зробити чотирма способами:

Банківська картка, Експрес-покупка у продавця, P2P-ринок, Зовнішній гаманець (браузерні гаманці, гаманці на біржах і т.д.).

Коли кошти з’являться на рахунку, переходимо на ads.telegram.org або ж на fragment.com, та налаштовуємо рекламну компанію.

Для монетизації телеграм-каналу вам необхідно перейти в налаштування каналу > статистика > монетизація.

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Безпека передусім

Там, де є популярність та великі гроші, обов’язково з’являться шахраї. Навіть офіційні акаунти та програмне забезпечення не гарантують безпеку ваших даних та капіталу.

В березні невідомі зламали сторінку TON у соцмережі Х і розмістили фейковий запис про проведення аірдропу. Невдовзі контроль було відновлено, кількість постраждалих від цього злому невідома, але негативний відбиток залишився.

9 квітня CertiK виявили вразливість в Telegram. Під час обробки мультимедійних даних у додатку Telegram Desktop було виявлено можливий RCE (вразливість віддаленого виконання коду). Ця проблема наражає користувачів на зловмисні атаки через спеціально створені мультимедійні файли, наприклад, зображення чи відео. З міркувань безпеки, рекомендується вимкнути функцію автоматичного завантаження.

Для цього виконайте наступні кроки: