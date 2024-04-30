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30 квітня 2024, 10:45

Мінфін США тимчасового дозволив операції з російськими банками

Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Сбербанком та Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на ліцензію Мінфіну США.

Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Сбербанком та Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року.

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Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо також банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк «Зеніт» і банк «Санкт-Петербург».

У постанові міністерства пояснили, що пов'язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, перероблення, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.

Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+45
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 10:50
#
«санкций из ада». казав дідусь байден .Тепер я розумію чого Трамп був проти таких санкцій
+
0
lol123
lol123
30 квітня 2024, 10:52
#
Та й таке…
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 10:54
#
«санкции из ада». казав дідусь байден .Тепер я розумію чого Трамп був проти таких санкцій
+
+15
veritas69
veritas69
30 квітня 2024, 10:58
#
Може розумні люди пояснять щодо санкцій на прикладі автозаводів: Німеччина закрила заводи на території Росії. Заводи відкрив Китай. тепер рускіє купують китайські авто і поповнюють бюджет Китаю, тим самим зближаючись з ним економічно. В чому вигода від цих санкцій саме для України?
+
0
potator
potator
30 квітня 2024, 11:23
#
Ты кроме этой газеты почитай блумберг, 5 мая си китайский едет« пол европы » пакупать
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 10:58
#
УРА це найпотужніший удар по економіці РФ
+
0
potator
potator
30 квітня 2024, 11:04
#
Так это газо турбины, електронику для ведение тех процессов можно оплачивать и многое другое сопутствующее добыче.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
30 квітня 2024, 11:13
#
Кому война, а кому бабло важнее.
+
0
Rubi0
Rubi0
30 квітня 2024, 13:19
#
Да это даже не бабло это судьба президента сша. Американцы оценивают президента по цене бензина и повышение на 50 центов там уже ужас ужасный, бо они понимают что за бензином попалзут цены других товаров, это нашим розовым пони можно впаривать светлое социалистическое или европейское и т. д. будущее, повышая цена на все в разы проводить акции «прикрути» и президент будет оставаться сывочолым гетьманом отцом нации, а у американцев бы уже пошла волна суицидов глядя на наши ползущие цены на бензин, цифры инфляции, ставки по ипотекам и автокредитам
+
+15
potator
potator
30 квітня 2024, 11:14
#
Клоун без фантазии смешил детей другим клоуном.
+
0
bonv
bonv
30 квітня 2024, 11:47
#
Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.
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