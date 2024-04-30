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30 квітня 2024, 9:48

Єврокомісія пропонує продовжити «транспортний безвіз» з Україною щонайменше на рік

Мінінфраструктури України та Єврокомісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на перемовини затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня, повідомляє Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури України та Єврокомісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС.

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Що відомо

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити угоду, тобто «транспортний безвіз», щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно, пояснили в міністерстві.

«Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні перемовини щодо продовження угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі.

Зі свого боку, останні пів року ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження угоди було ухвалено вчасно — до кінця червня. Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували український перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України", — заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом, додали в міністерстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
30 квітня 2024, 11:29
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Https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/29/7453445/
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