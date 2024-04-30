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30 квітня 2024, 9:01

Укрпошта отримала збиток на 800 мільйонів

За підсумками роботи у 2023 році «Укрпошта» отримала чистий збиток у розмірі 796 млн грн, що на 37% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За підсумками роботи у 2023 році «Укрпошта» отримала чистий збиток у розмірі 796 млн грн, що на 37% менше, ніж роком раніше.

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Фінансові показники

При цьому дохід національного поштового оператора минулого року зріс на 1,3 млрд грн — до 11,6 млрд грн.

У тому числі дохід від послуг національної пошти виріс на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і склав 6,5 млрд грн. Зокрема, за доставку посилок та дрібних пакетів — на 34%, послуг міжнародного поштового обміну — на 61%.

«Серед значних чинників, які мали негативний вплив на фінансові показники компанії, можна виокремити затримки у погодженні регульованих тарифів й виконання безоплатних зобов’язань для підтримки державних соціальних ініціатив», — зазначається у повідомленні.

Водночас у 2023 році «Укрпошта» продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, таких як оновлення логістичної інфраструктури, автоматизація мережі та посилення її стійкості до енергетичних та комунікаційних перебоїв, модернізація автопарку та заміна критичних ІТ систем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+39
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
30 квітня 2024, 9:10
#
Це зарплатня ефективного менеджера смілянського за місяць?
+
+69
kiraks
kiraks
30 квітня 2024, 9:25
#
І головне, щоб топ-керівництво отримувало не менше з/п та надбавок. А прибуток чи збиток — то другорядне
+
+54
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 9:26
#
Правильно!
1 липня 2016 !!! року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду.
У червні 2021 року Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника Укрпошти до 30 червня 2023 року.

…кадры порошенко не подводят…
+
+30
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
30 квітня 2024, 9:57
#
Ахахахаха, діду, в тебе шизофренія!
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 10:03
#
А что это не КабМин гройсмана его назначал? Нет? и не порошенко утверждал его кандидатуру? Нет?
+
0
kiraks
kiraks
30 квітня 2024, 11:18
#
А the bill забув його звільнити? Хто всрався — невістка. Регочу,… регоче Київ,…регоче вся Україна
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 12:33
#
Я уверен, что если бы его уволили, то лично бы вы первый кричали — зе выгоняет ценный кадры, или о полит расправе…
+
+45
sacha2222
sacha2222
30 квітня 2024, 10:08
#
Не зважаючи на шалені збитки керівництво Укрпошти отримує необгрунтовано велику заробітню платню.
+
+39
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 10:19
#
Там где я живу (под Киевом) на «границе» с Бориспольским районом. зарплата почтальена, которая каждый день и летом и зимой ходит по улицам -аж!!! 6000 гривен. вот это «жир».
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 10:39
#
Куди не плюнь, скрізь ЕФЕКТИВНІ МЕНЕДЖЕРИ , А коли обісралися то простолюдин (раб) Микола повинен всіх рятуавати
+
0
bonv
bonv
30 квітня 2024, 11:21
#
На стажування в Нову почту:)
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