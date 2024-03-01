Telegram володітиме лише 10% toncoin: Дуров пояснив як монета збереже децентралізацію

Після оголошення про намір продавати рекламу в Telegram за криптовалюту TON, користувачі висловили занепокоєння, що месенджер почне контролювати значну частину емісії монети. Засновник месенджера Павло Дуров запропонував варіант розв’язання цієї проблеми. Про це він написав у своєму блозі.

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Як зазначає Дуров, команда месенджера буде обмежена у володінні TON на рівні близько 10% від загальної пропозиції токенів. Будь-які надлишки планують продавати довгостроковим інвесторам за зниженою ціною. Проте ці активи будуть заблокованими на термін від 1 до 4 років — це «стабілізує екосистему і знизить волатильність».

Дуров також оголосив, що готовий розглянути заявки від великих інвесторів (понад $1 млн), зацікавлених у викупі монети. Він опублікував адресу електронної пошти, куди можуть звертатися зі своїми пропозиціями інвестори.

Раніше засновник месенджера заявив, що власники Telegram-каналів отримуватимуть винагороду в TON за показ реклами у розмірі 50%.

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