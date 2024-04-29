Головне за понеділок: держборг зріс до 6 трлн, прогноз курсу валют на тиждень

У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Різке зростання державного боргу відбулося внаслідок $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.

Банки, які лишились в росії, торік отримали втричі більше прибутків, ніж у довоєнні роки

Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Німеччина проти конфіскації активів рф, бо боїться позовів за Другу світову — WSJ

Німеччина виступає категорично проти планів конфіскувати заморожені активи кремля на відновлення та військову підтримку України.

Долар потрохи дешевшає: чи зміцнить цей тренд американська допомога