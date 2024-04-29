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29 квітня 2024, 20:00

Головне за понеділок: держборг зріс до 6 трлн, прогноз курсу валют на тиждень

Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
29 квітня 2024, 21:01
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Добре що я не завів дітей і перервав свій рід, хоч віддавати не будуть.
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