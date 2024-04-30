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30 квітня 2024, 8:38

Ціни на АЗС: вартість бензину у найбільших мережах досягла рекорду

Ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи «А-95».

Ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр.
Фото:/depositphotos

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Як змінилася вартість

За тиждень з 22 по 29 квітня середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 збільшилася на 0,68 грн — до 55,39 грн/л, на А-95+ — на 0,81 грн, до 58,88 грн/л.

Водночас середня роздрібна ціна на дизельне пальне зменшилася на 0,29 грн — до 54,22 грн/л.

Зокрема, ціни на бензин на АЗС мереж Socar, ОККО, WOG, Shell, BVS, UPG та «Авіас» зросли за тиждень на 1 гривню за літр.

Рекордсменами зі зростання стали харківська U.GO й одеській «Катрал» — на станціях цих мереж бензин подорожчав одразу на 2 гривні — до 53,90 грн/л і 55,99 грн/л відповідно.

Водночас дизельне пальне в мережах ОККО, WOG та «Катрал» подешевшало на 0,50 грн за літр.

Причина подорожчання

Така ситуація обумовлена динамікою європейських котирувань і профіцитним наповненням українського ринку, пояснюють експерти «А-95».

З початку цього року котирування бензину у Європі зросли на $190 за тонну або 6,72 грн за літр. Водночас на українському ринку бензин марки А-95 здорожчав на 3,97 грн/л, не відігравши повною мірою збільшення вартості ресурсу в Європі.

Протилежна ситуація з дизелем. Протягом чотирьох місяців 2024 року європейські котирування дизельного пального не мали сталої динаміки. За підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33 за тонну (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+22
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 квітня 2024, 9:34
#
Все что надо знать…
.за підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33 за тонну (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л…

+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 11:17
#
Вартість 1 літру пального = (дохід ЖАДІБНИХ власників АЗС + собівартість палива) / на кількість реалізованого палива
+
+15
bonv
bonv
30 квітня 2024, 12:33
#
Причини нефункціональні!
+
+22
bonv
bonv
30 квітня 2024, 12:34
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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