Урсула фон дер Ляєн допускає заборону TikTok в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає введення заборони на TikTok в Євросоюзі. Про це повідомляє Politico.

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Дер Ляєн сказала, що Єврокомісія була «найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах».

«Ми точно знаємо про небезпеку TikTok», — додала вона.

Нагадаємо, що в США ухвалили закон, який заборонить китайську соцмережу, якщо вона не буде продана. Власник TikTok, компанія ByteDance заявила, що краще закриє свій додаток, ніж продасть його.