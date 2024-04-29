За минулий тиждень в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 389 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, з яких 252 кредити — від банків державного сектору економіки на 0,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
29 квітня 2024, 19:39
Банки видали доступні кредити ще на 1,8 млрд грн
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
При цьому з початку 2024 року за програмою підприємці отримали 8102 кредити на 31,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 5974 кредити на 16,1 млрд грн.
А за час дії воєнного стану в Україні видано 52 244 кредити на 208,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 39 008 кредитів на 106,5 млрд грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі