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30 квітня 2024, 11:44

НБУ оцінив завершення першого етапу валютної лібералізації у $5,5 млрд

Анонсовані Нацбанком найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів. Про це повідомили в пресслужбі регулятора, пише «Інтерфакс-Україна».

Анонсовані Нацбанком найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів.

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«Валютна лібералізація коштуватиме $5,5 млрд. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці», — зазначили у пресслужбі, додавши, що ці кроки вже враховано в оновленому прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного — $43−44 млрд.

Представники НБУ уточнили, що в межах завершення першого етапу лібералізації йдеться про надання можливості часткової виплати нових дивідендів, зняття обмежень щодо імпорту послуг, оплати лізингу та оренди, можливості платежів за старими кредитами та низку пом'якшень для роботи волонтерів і закупівлі товарів для військових потреб.

Читайте: Регулятор готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні

Водночас у центробанку зазначили, що окремі пропозиції, які лунають сьогодні, наприклад щодо збільшення терміну повернення валютної виручки від експорту основної агропродукції з 90 до 180 днів або зі 180 до 360 днів — для металургійної галузі, можуть ускладнити здійснення такої лібералізації.

У пресслужбі НБУ додали, що до осені минулого року прострочення повернення валютної виручки перевищило $4,5 млрд.

За словами представників Нацбанку, ухвалене в середині листопада рішення про повернення валютної виручки від основного агроекспорту протягом 90 днів замість 180 позитивно вплинуло на валютний ринок, зокрема за перший квартал цього року надходження валюти від агроекспорту на ринок досягло $1,3 млрд проти $800 млн у першому кварталі минулого року.

Нагадаємо

На монетарному брифінгу 25 квітня голова НБУ Андрій Пишний анонсував найближчим часом кроки з валютної лібералізації в межах узгодженої з Міжнародним валютним фондом стратегії пом'якшення валютних обмежень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ivn
Ivn
30 квітня 2024, 13:31
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Щось про контракти підписані але не оплачені до війни говорив НБУ? буде скасована заборона на розрахунки по таких контрактам?
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