Вартість акцій Tesla зросла на 14% після неанонсованого візиту Маска до Китаю

Ціна акцій Tesla підскочила більш як на 14% у понеділок як реакція інвесторів на новини навколо візиту генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю. Про це пише Укрінформ з посиланням на CNBC .

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Що відомо

У неділю Tesla заявила, що регулятори Китаю зняли певні обмеження на її автомобілі після виконання вимог країни щодо безпеки даних.

Цей крок викликав в інвесторів очікування, що програмне забезпечення (ПЗ) Tesla для допомоги водієві Full Self-Driving (FSD) незабаром стане доступним у країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

Tesla протягом багатьох років пропонує свою технологію FSD у Китаї, але з обмеженим набором функцій, зокрема, без автоматичної зміни смуги руху.

Також Tesla поки не виробляє і не продає автомобілів, здатних повністю автономно їздити. Компанія продає системи допомоги водієві з «Рівнем 2», що продаються під брендом FSD.

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