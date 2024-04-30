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30 квітня 2024, 9:26

Вартість акцій Tesla зросла на 14% після неанонсованого візиту Маска до Китаю

Ціна акцій Tesla підскочила більш як на 14% у понеділок як реакція інвесторів на новини навколо візиту генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю. Про це пише Укрінформ з посиланням на CNBC.

Ціна акцій Tesla підскочила більш як на 14% у понеділок як реакція інвесторів на новини навколо візиту генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У неділю Tesla заявила, що регулятори Китаю зняли певні обмеження на її автомобілі після виконання вимог країни щодо безпеки даних.

Цей крок викликав в інвесторів очікування, що програмне забезпечення (ПЗ) Tesla для допомоги водієві Full Self-Driving (FSD) незабаром стане доступним у країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

Tesla протягом багатьох років пропонує свою технологію FSD у Китаї, але з обмеженим набором функцій, зокрема, без автоматичної зміни смуги руху.

Також Tesla поки не виробляє і не продає автомобілів, здатних повністю автономно їздити. Компанія продає системи допомоги водієві з «Рівнем 2», що продаються під брендом FSD.

Читайте: Акції Tesla злетіли на 13% на обіцянках Ілона Маска, хоча виторг компанії впав

Як відомо, «Рівень 2» означає часткову автоматизацію. Такі автомобілі можуть допомогти в управлінні або прискоренні та дозволити водієві відключитися від певних своїх завдань. Проте водій повинен завжди бути готовим взяти під контроль транспортний засіб, і саме водій відповідає за більшість важливих для безпеки функцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
30 квітня 2024, 11:20
#
Акції зросли, а ціни на Тесли впали.
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