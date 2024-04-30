Ціна акцій Tesla підскочила більш як на 14% у понеділок як реакція інвесторів на новини навколо візиту генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю. Про це пише Укрінформ з посиланням на CNBC.
Вартість акцій Tesla зросла на 14% після неанонсованого візиту Маска до Китаю
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Що відомо
У неділю Tesla заявила, що регулятори Китаю зняли певні обмеження на її автомобілі після виконання вимог країни щодо безпеки даних.
Цей крок викликав в інвесторів очікування, що програмне забезпечення (ПЗ) Tesla для допомоги водієві Full Self-Driving (FSD) незабаром стане доступним у країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.
Tesla протягом багатьох років пропонує свою технологію FSD у Китаї, але з обмеженим набором функцій, зокрема, без автоматичної зміни смуги руху.
Також Tesla поки не виробляє і не продає автомобілів, здатних повністю автономно їздити. Компанія продає системи допомоги водієві з «Рівнем 2», що продаються під брендом FSD.
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Як відомо, «Рівень 2» означає часткову автоматизацію. Такі автомобілі можуть допомогти в управлінні або прискоренні та дозволити водієві відключитися від певних своїх завдань. Проте водій повинен завжди бути готовим взяти під контроль транспортний засіб, і саме водій відповідає за більшість важливих для безпеки функцій.
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