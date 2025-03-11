Які проблеми можуть виникнути у бізнесу через оплату криптовалютою

Оплата криптовалютою набуває популярності серед українських підприємців. Така функція застосовується не лише як маркетинговий хід, а й спосіб розширити кількість клієнтів. Проте, чи законно це, і які труднощі може створити для бізнесу, в колонці для NV розповіла СЕО Main Business Partner Соломія Марчук.

Перш ніж розглянути можливість прийому криптовалют, важливо зрозуміти різницю між електронними та цифровими грошима, оскільки ці поняття не є тотожними.

Цифрові гроші — це валюта, яка існує виключно в електронному форматі. До них належать криптовалюти, такі як Ethereum, Bitcoin, Ripple, або токени Tether (ціна останнього забезпечена доларом США).

Електронні гроші — це гривні, євро або долари, які зберігаються в електронному вигляді на банківських рахунках або платіжних картках. Вони використовуються для безготівкових розрахунків, оплати товарів та послуг у магазинах чи інтернеті, та забезпечені паперовими банкнотами.

Головна їх відмінність полягає в тому, що цифрові гроші не мають фізичного вираження та не підтримуються традиційними фінансовими системами (банками, страховими компаніями, кредитними спілками, компаніями з переказу коштів тощо).

Чи можуть ФОП та ТОВ приймати оплати в криптовалюті?

Для відповіді на це питання варто розглянути особливості здійснення розрахунків підприємцями, що перебувають на різних системах оподаткування.

Платники єдиного податку

У ст. 291 Податкового кодексу зазначається, що платники єдиного податку (1−3 груп) зобов’язані здійснювати розрахунки за товари, роботи чи надані послуги виключно в грошовій формі — у готівковому чи безготівковому вигляді (електронні платежі). Цифрові ж гроші (криптовалюти) сьогодні не визнані в Україні офіційним та законним платіжним засобом, а отже, їх використання при здійсненні розрахунків платниками ЄП може бути витлумачено, як порушення умов спрощеної системи оподаткування.

У разі виявлення таких операцій, контролюючий орган може позбавити підприємство статусу платника єдиного податку. Це означатиме перехід на загальну систему оподаткування одночасно зі збільшенням податкового навантаження.

Гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні. Підприємці можуть отримувати дохід і в інших валютах, але декларування все одно здійснюється у гривні за курсом НБУ. Відобразити у податковій звітності платника єдиного податку дохід в криптовалюті — неможливо.

Загальна система оподаткування

Що стосується суб'єктів господарювання на загальній системі оподаткування, то щодо них позиція податкової така, що кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати індивідуально, з огляду на наявні документи (матеріали), які стосуються конкретних питань. В ДПС також наголошують, що криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею.

Зважаючи на це, ми можемо зробити висновок, що дохід від купівлі-продажу криптоактивів теоретично може бути зарахований в дохід суб'єкта господарювання на загальній системі, однак такі операції потребуватимуть ретельного обліку.

Підприємцям, зокрема, необхідно буде:

визначити вартість криптовалюти на момент отримання доходу (наприклад, за ціною активу на криптовалютній біржі).

відобразити отриману суму в гривневому еквіваленті у звітності.

сплатити податки: для ФОП — податок на доходи (18%) та військовий збір (5%); для ТОВ — податок на прибуток (18%).

Правове регулювання криптовалют в Україні

17 лютого 2022 року Верховна Рада прийняла Закон «Про віртуальні активи», який ставив на меті врегулювати обіг криптовалют. Однак цей закон все ще не набрав чинності, оскільки для його реалізації необхідні зміни до Податкового кодексу. Згідно вказаного закону, віртуальним активом вважається нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі.

Згідно роз’яснень НАЗК, криптовалюта визнається нематеріальним активом, а отже, підлягає декларуванню державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами декларування, визначеними Законом «Про запобігання корупції».

В Податковому кодексі відсутнє регулювання цифрових грошей, тому наразі питання оподаткування криптовалют залишається відкритим.

В комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні перебувають на розгляді два законопроєкти про регулювання віртуальних активів:

1. Законопроєкт 10225, згідно з яким об'єктом оподаткування визнається позитивний річний фінансовий результат від продажу віртуальних активів. Якщо платник податків фіксує збиток, то позитивний фінансовий результат наступного звітного періоду скорочується на цю суму. Облік операцій з віртуальними активами здійснюватиметься окремо від інших доходів і витрат. Ставка податку — 18%, плюс 5% військовий збір.

2. Законопроєкт 10225−1, який встановлює поступове підвищення ставки податку від 5% (протягом перших трьох років) до 9% (протягом наступних п’яти років), і від 18% надалі.

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За словами Голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на легалізацію криптовалют варто очікувати у першому кварталі 2025 року. Отже, можна припустити, що один із представлених законів незабаром буде прийнятий. Натомість жодних пільг щодо оподаткування криптовалют не буде.