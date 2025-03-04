Стратегічний резерв криптовалют США: навіщо він потрібний Трампу і як змінить світ

3 березня біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня. Це сталося після того, як президент США оголосив про плани включити його та деякі інші цифрові активи до нового стратегічного крипторезерву США. Чому крипторинок знову зростає, що означає створення крипторезерву для світової економіки та приватних інвесторів, розбирався «Мінфін».

Про роботу над створенням «криптостратегічного резерву» Трамп написав минулими вихідними у соціальних мережах. За його інформацією, резерв включатиме біткоїн та ефіріум, а також менш відомі криптовалюти — XRP, Solana та Cardano.

На цю заяву крипторинок відреагував зростанням.

«Хоча оголошення про резервування криптовалюти стало каталізатором зростання цін на криптовалюту у короткостроковій перспективі, його довгостроковий вплив залишається під сумнівом. Жодних фактичних подробиць поки що не розкрито», — говорить Нік Пакрін, фінансовий аналітик, інвестор та співзасновник The Coin Bureau. Він упевнений, що для сталого зростання ринку необхідна конкретніша інформація про план резервування криптовалюти, щоб переконати інвесторів у її цінності.

Проте сам факт створення резерву цифрової валюти найбільшою економікою світу точно стане знаменним моментом для біткоїну та технології блокчейну.

«Запуск стратегічного крипторезерву США знаменує собою поворотний момент для цифрових активів, відображаючи важливий крок у співпраці уряду із криптоіндустрією. Ця ініціатива не тільки посилює роль біткоїну, як засобу заощадження, що розвивається, але й підкреслює важливість мереж блокчейнів, таких як ethereum, solana, XRP і cardano, у фінансовій інфраструктурі, платежах і децентралізованих фінансах», — вважає Федеріко Брокате, голова американського бізнесу 21Shares.

«Мінфін» вирішив відповісти на ключові питання, які можуть виникнути у приватного інвестора в криптовалюти, та пояснити, як рішення Трампа може змінити світ.

Що таке стратегічний резерв

Стратегічним резервом називають запас критично важливого ресурсу, який може бути випущений на ринок у період кризи чи перебоїв із постачанням. Як найвідоміший приклад такого запасу, Reuters наводить Стратегічний нафтовий резерв США — найбільший у світі запас сирої нафти. Він був створений у 1975 році за рішенням Конгресу, як захід у відповідь на наслідки арабського нафтового ембарго 1973−74 рр.

17 жовтня 1973 року арабські країни — члени ОАПЕК, а також Єгипет та Сирія заявили про зупинення постачання нафти країнам, які підтримали Ізраїль під час Війни Судного дня в його конфлікті з Сирією та Єгиптом. Це стосувалося насамперед США та їхніх союзників у Західній Європі. Наслідкова нафтова криза вважається найбільшою в історії. Надалі США використовували свій нафтовий запас, щоб заспокоїти ринки під час воєн, що спалахували у світі, або природних катаклізмів, що загрожували нафтовій інфраструктурі.

Кожна країна створює свій набір стратегічних запасів. Скажімо, Китай має в своєму розпорядженні стратегічні запаси металів, зерна та свинини.

Існують й екзотичніші стратегічні запаси. Наприклад, у Канаді створено єдиний у світі стратегічний запас кленового сиропу.

Яким буде стратегічний криптовалютний резерв США

Про свій намір створити стратегічний запас криптовалют Трамп говорив ще під час передвиборчої кампанії. Як йдеться в його указі від 23 січня, стратегічний криптовалютний резерв буде національним запасом цифрових активів, створеним, відповідно до федеральної нормативної бази. Її розробляє нещодавно створена Трампом спеціальна робоча група.

У своєму недільному пості на цю тему в соцмережах Трамп уточнив, що «серцем резерву» стануть біткоїн та ефіріум — дві найбільші криптовалюти за ринковою вартістю. Чому, окрім них, до резерву будуть включені інші токени, голова Білого дому не пояснив.

На думку Forbes, вибір конкретних криптовалют для резерву не був довільним. Кожен обраний актив є ключовим аспектом цифрової економіки:

Bitcoin (BTC). Оригінальна та найширше визнана криптовалюта. Bitcoin став активом-притулком, схожим на золото. Його фіксована пропозиція та децентралізована природа роблять її привабливим вибором для національного резерву. Емісія біткоїнів обмежена 21 млн, й 19,79 млн із них вже перебувають в обігу.

Ethereum (ETH). Це не тільки криптовалюта: блокчейн Ethereum є основою більшої частини екосистеми DeFi. Його смарт-контракти полегшують децентралізовані програми (dApps), які можуть зробити революцію у галузях від фінансів до нерухомості.

XRP розроблено для швидких та недорогих транскордонних платежів. XRP завоював популярність серед фінансових установ, як потенційна заміна застарілим і дорогим системам грошових переказів.

Cardano (ADA). Cardano, відома своїм дослідницьким підходом, що рецензується, прагне створити масштабовану і стійку екосистему блокчейна з реальними застосунками в галузі управління ідентифікацією, фінансів і державного управління.

Проте алгоритм формування крипторезерву поки що невідомий. Робочій групі доручено оцінити можливість його створення на основі криптовалюти, раніше вилученої правоохоронними органами США. За оцінками bitcointreasuries.net, йдеться приблизно про 198 109 біткоїнів на суму близько $18,5 млрд.

«Залишається незрозумілим юридичний процес їхньої передачі від Міністерства юстиції. Трамп не сказав, чи уряд збільшуватиме цей резерв, купуючи більше біткоїнів або інших токенів на відкритому ринку, і в наказі немає жодних додаткових конкретних інструкцій», — звертає увагу Еconomictimes.

Найконкретнішу пропозицію про резерв біткоїнів раніше сформулювала сенатор-республіканець Синтія Ламміс, яка особисто володіє п'ятьма монетами. У липні минулого року вона внесла законопроєкт щодо створення резерву, керованого Казначейством. Але документ досі не отримав підтримки.

Він наказує Казначейству організувати придбання 200 000 біткоїнів щорічно протягом п'яти років, допоки запас не досягне одного мільйона токенів, або близько 5% від їхньої загальної світової пропозиції. Ці покупки повинні фінансуватися за рахунок прибутку від депозитів та золотих запасів Федеральних резервних банків.

Чи буде цей законопроєкт взято за основу під час створення крипторезерву, теж невідомо. Однак цього тижня може з'явитися більше інформації: найближчої п'ятниці Трамп має намір зустрітися з лідерами галузі на «Криптосаміті» у Білому домі та виступити з промовою на тему подальшого розвитку криптоіндустрії.

«Перший саміт щодо криптовалют у Білому домі в п'ятницю матиме вирішальне значення для аналізу. Ми чекатимемо, хто там буде, що обговорюватиметься і чи будуть намічені якісь реальні кроки щодо реалізації. Головне питання у тому, як вони фінансуватимуть та легалізуватимуть цей резерв? Поки що ми не маємо відповідей, мало що може підтримати сьогоднішнє ралі, і воно може зійти нанівець так само швидко, як і почалося», — каже Нік Пакрін із The Coin Bureau.

Як крипторезерв може вплинути на економіку США та світу

Спостерігачі кажуть, що створення такого резерву несе певні ризики, з огляду на волатильність криптовалют. Водночас називається й низка плюсів. Диверсифікація національних резервів за рахунок криптовалют може забезпечити США хеджування проти інфляційного тиску та підтримати економічну стабільність, пише Financial express.

Тут логіка проста: звичні валюти можуть друкуватися за бажанням центральними банками, що призводить до зниження їх вартості. Водночас запас тих самих біткоїнів фіксований (кількість в обігу не може перевищувати 21 млн), що потенційно обмежує їхню девальвацію.

Інший популярний аргумент прихильників створення крипторезерву полягає в тому, що грошова вартість резерву може швидко зрости і, отже, дозволить знизити держборг США. Хоча всі ці аргументи на захист створення резерву вочевидь не є безперечними.

На думку Forbes, створення крипторезерву може мати суттєві наслідки для ролі долара США, як основної резервної валюти світу.

«Оскільки дедалі більше країн досліджують цифрові валюти та децентралізовані фінансові системи, домінування долара може зіткнутися з проблемами. Однак, приймаючи цифрові активи замість того, щоб чинити опір їм, США могли б зберегти своє лідерство у світових фінансах, адаптуючись до економічного ландшафту, що змінюється», — уточнює видання.

Створенням крипторезерву підкреслюється фундаментальніше, що визначає епоху, зрушення, яке вже відбувається, вважає The conversation. Баланс сил зміщується від держав до компаній, що спеціалізуються на криптовалютах, бірж, на яких торгуються криптовалюти, та власників біржових криптовалютних фондів.

Це може стати переломним моментом. Якщо США, інша провідна економічна держава (наприклад, Китай) або низка великих економік, що розвиваються, стануть власниками блоків біткоїну або інших основних криптовалют, це може спровокувати виникнення «гонки озброєнь» криптовалют у глобальному масштабі. Це призведе до того, що одна країна за іншою поспішатимуть поповнювати свої резерви.

Ці тенденції здатні змінити світовий економічний порядок, включивши приватні гроші та інфраструктурну міць приватних суб'єктів до сфери, де традиційно домінують провідні держави та їхні національні валюти.

Амбіції Трампа щодо SBR підкреслять дедалі більшу роль приватних грошей у світовій економіці. Але ці зрушення у світовому порядку вже відбуваються — незалежно від того, чи будуть реалізовані плани нового президента щодо біткоїну, — пише The conversation.

Що означає створення крипторезерву для приватного інвестора

Наслідки створення крипторезерву США для власників криптовалют оцінив Forbes. На думку видання, для індивідуальних інвесторів та підприємств цей крок становить декілька потенційних можливостей та проблем.

По-перше, їх подальша легалізація та прийняття на державному рівні можуть сприяти масовому прийняттю криптовалют, зробити їх стабільнішою та поширенішою формою оплати. Підприємства, що приймають цифрові валюти, можуть зіткнутися зі зростанням попиту, оскільки споживачі впевнені у використанні криптовалют для повсякденних трансакцій.

По-друге, інвестори, які володіють Bitcoin, Ethereum, XRP і Cardano, можуть побачити зростання вартості своїх активів, оскільки ці активи стають частиною фінансової стратегії, що підтримується урядом. Однак із цим визнанням може прийти й посилення регулювання. Хоча регулювання може забезпечити безпеку та легітимність, воно також може запровадити обмеження, які вплинуть на торгівлю, оподаткування та ширшу криптоекономіку.