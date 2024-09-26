Як початківцю купити криптовалюту і скільки це забере часу

Початок циклу зниження ставок ФРС відкриває нові можливості для зростання криптовалют. Знизиться вартість кредитних грошей, відповідно, інвесторам буде простіше залучати кошти, а їхній апетит до ризику зростатиме. Для тих, хто ще не купував криптовалюту, це може стати вдалим часом, щоб вийти на ринок. Тому «Мінфін» покроково розповість, як початківцю швидко і без зайвих труднощів придбати криптовалюту.

Варіанти придбання криптовалюти

Існує два найпоширеніших способи придбати криптовалюту — через біржу або криптовалютний обмінник.

Біржа — це майданчик, на якому відбуваються торги між користувачами: хтось продає, хтось купує, а майданчик фактично зводить покупців і продавців та допомагає визначити ціну активу, залежно від попиту та пропозиції.

Криптовалютний обмінник працює фактично за тим самим принципом, що й звичний валютний. Він продає крипту зі своїх власних запасів, а також викуповує її у користувачів.

Біржа — складніший інструмент, де, зазвичай, є різноманітні додаткові функції, наприклад, торгівля з кредитним плечем, криптовалютні депозити. Тут також є різноманітні інструменти для відслідковування ціни монет.

Принцип роботи обмінника значно простіший. Здебільшого тут можна лише продати чи купити крипту.

Ще одна вагома відмінність: біржі самостійно зберігають криптовалюту своїх клієнтів. Фактично такий сервіс тримає всі кошти своїх клієнтів «у спільному котлі», записавши, кому скільки монет належить. З одного боку, для клієнтів це спрощує торгівлю, оскільки не потрібно думати, де зберігати свої активи. З іншого — створює ризики зловживання коштів біржею, як це було зі збанкрутілою платформою FTX та іншими менш відомими компаніями.

Натомість криптообмінник лише переказує монети на рахунок, який вкаже клієнт. Тому збереження коштів — це вже особиста справа людини. Це підвищує як гарантії безпеки активів, так і відповідальність за них.

Є ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу. Внаслідок обмежень НБУ більшість криптобірж припинили операції з гривневими банківськими картками. Також вони не працюють з готівкою. Тому завести туди гроші для торгівлі може бути складно.

Водночас чимало криптообмінників мають розгалужену мережу в Україні, де проводять операції за готівкову гривню чи валюту. Крім цього, деякі з них використовують альтернативні шлюзи, завдяки яким приймають і оплату з вітчизняних банківських карток.

У зв'язку з цим багато торговців на криптобіржах використовують саме обмінники для того, щоб поповнити там свій рахунок. Для цього вони зазвичай купують в обмінниках стейблкоїни (наприклад, USDT чи USDC) і вказують свій біржовий рахунок для переказу монет. Після цього вони вже ведуть торгівлю безпосередньо на біржі.

Важлива відмінність між біржею та обмінником — також в значно простішій реєстрації в останніх. Біржі переважно працюють в багатьох країнах, а тому слідують вимогам ключових регуляторів щодо правила «Знай свого клієнта» (KYC). Відповідно до них, клієнти мають розкривати свою особу, а часто і надсилати копії документів. Торгівля ж на майданчику дозволяється після верифікації особи.

Натомість в криптообмінниках таких вимог немає. Часто такі платформи просять вказати мінімальну інформацію, як-то ім'я та прізвище, номер телефону тощо, а інколи обходяться і без цього. Складна ж процедура верифікації в обмінниках — велика рідкість.

Часто біржі рекомендують тим, хто віддає перевагу активній торгівлі, проводити велику кількість операцій. Обмінники ж краще підходять тим, хто купує крипту для тривалого зберігання, або переказів на інші рахунки.

Як обрати криптовалютний гаманець

Якщо ви вирішили купувати крипту в обміннику, найперше, що потрібно зробити, — це відкрити криптовалютний гаманець, на який переказуватимуться кошти.

Їх можна розділити за декількома принципами. Насамперед вони бувають холодними та гарячими. Гарячі — під'єднані до Інтернету та доступні з різних пристроїв. Холодні — призначені для автономного зберігання, зазвичай, це пристрої, схожі на флешки, на яких зберігаються дані про блокчейн криптовалюти. За бажанням, для такого зберігання можна використовувати і звичайну флешку, а не купувати спеціальний пристрій.

Холодні гаманці є складнішими у використанні та призначені переважно для великих сум. Тому початківцям достатньо спершу мати гарячий.

Гарячі гаманці також можна розділити на кастодіальні та некастодіальні. У перших криптовалюта зберігається подібно до бірж за принципом «єдиного котла». У некастодіальних кожен клієнт отримує окремий запис в блокчейні і гаманець не має доступу до цих коштів. Це підвищує безпеку активів, але й потребує більшої відповідальності користувачів — такий гаманець не зберігає паролі клієнтів, і у разі їх втрати — не зможе допомогти з відновленням.

Відповідно до пристрою використання, криптовалютні гаманці можуть бути онлайн (вхід через браузер), десктопні (встановлюється програма на комп'ютер) та мобільні (потрібен застосунок на смартфоні). Часто одні й ті ж гаманці пропонують декілька варіантів використання.

Створюємо криптогаманець

Існує величезна кількість криптовалютних гаманців, зокрема, Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Exodus тощо. Для прикладу: «Мінфін» вирішив відкрити рахунок у Trust Wallet, оскільки він вважається найпопулярнішим у світі. Встановити його можна на комп'ютер або смартфон. Це некастодіальний гаманець, тому при створенні паролів варто бути особливо уважним.

Ми вирішили скористатися мобільною версією. Для початку знаходимо гаманець у магазині додатків та встановлюємо, як будь-який інший застосунок.

В застосунку натискаємо кнопку «Створити новий гаманець». При його створенні система надасть нам секрету фразу з 12 слів англійською мовою. Цю фразу необхідно зберегти, оскільки вона буде необхідна при встановленні застосунку на новий смартфон, або якщо ми вирішимо перейти на десктопну версію. Якщо ж ми втратимо телефон і забудемо цю фразу, то відновити доступ до гаманця буде неможливо.

Додаток пропонує автоматично зберегти цю фразу на наш Google Drive або ж ми можемо зайнятися цим самостійно — переписати власноруч, сфотографувати, не можна лише зробити скріншот: таке обмеження встановлює система. Крім цього, варто встановити пароль із 6 цифр, який знадобиться для повсякденного входу в гаманець.