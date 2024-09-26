Початок циклу зниження ставок ФРС відкриває нові можливості для зростання криптовалют. Знизиться вартість кредитних грошей, відповідно, інвесторам буде простіше залучати кошти, а їхній апетит до ризику зростатиме. Для тих, хто ще не купував криптовалюту, це може стати вдалим часом, щоб вийти на ринок. Тому «Мінфін» покроково розповість, як початківцю швидко і без зайвих труднощів придбати криптовалюту.
Як початківцю купити криптовалюту і скільки це забере часу
Варіанти придбання криптовалюти
Існує два найпоширеніших способи придбати криптовалюту — через біржу або криптовалютний обмінник.
Біржа — це майданчик, на якому відбуваються торги між користувачами: хтось продає, хтось купує, а майданчик фактично зводить покупців і продавців та допомагає визначити ціну активу, залежно від попиту та пропозиції.
Криптовалютний обмінник працює фактично за тим самим принципом, що й звичний валютний. Він продає крипту зі своїх власних запасів, а також викуповує її у користувачів.
Біржа — складніший інструмент, де, зазвичай, є різноманітні додаткові функції, наприклад, торгівля з кредитним плечем, криптовалютні депозити. Тут також є різноманітні інструменти для відслідковування ціни монет.
Принцип роботи обмінника значно простіший. Здебільшого тут можна лише продати чи купити крипту.
Ще одна вагома відмінність: біржі самостійно зберігають криптовалюту своїх клієнтів. Фактично такий сервіс тримає всі кошти своїх клієнтів «у спільному котлі», записавши, кому скільки монет належить. З одного боку, для клієнтів це спрощує торгівлю, оскільки не потрібно думати, де зберігати свої активи. З іншого — створює ризики зловживання коштів біржею, як це було зі збанкрутілою платформою FTX та іншими менш відомими компаніями.
Натомість криптообмінник лише переказує монети на рахунок, який вкаже клієнт. Тому збереження коштів — це вже особиста справа людини. Це підвищує як гарантії безпеки активів, так і відповідальність за них.
Є ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу. Внаслідок обмежень НБУ більшість криптобірж припинили операції з гривневими банківськими картками. Також вони не працюють з готівкою. Тому завести туди гроші для торгівлі може бути складно.
Водночас чимало криптообмінників мають розгалужену мережу в Україні, де проводять операції за готівкову гривню чи валюту. Крім цього, деякі з них використовують альтернативні шлюзи, завдяки яким приймають і оплату з вітчизняних банківських карток.
У зв'язку з цим багато торговців на криптобіржах використовують саме обмінники для того, щоб поповнити там свій рахунок. Для цього вони зазвичай купують в обмінниках стейблкоїни (наприклад, USDT чи USDC) і вказують свій біржовий рахунок для переказу монет. Після цього вони вже ведуть торгівлю безпосередньо на біржі.
Важлива відмінність між біржею та обмінником — також в значно простішій реєстрації в останніх. Біржі переважно працюють в багатьох країнах, а тому слідують вимогам ключових регуляторів щодо правила «Знай свого клієнта» (KYC). Відповідно до них, клієнти мають розкривати свою особу, а часто і надсилати копії документів. Торгівля ж на майданчику дозволяється після верифікації особи.
Натомість в криптообмінниках таких вимог немає. Часто такі платформи просять вказати мінімальну інформацію, як-то ім'я та прізвище, номер телефону тощо, а інколи обходяться і без цього. Складна ж процедура верифікації в обмінниках — велика рідкість.
Часто біржі рекомендують тим, хто віддає перевагу активній торгівлі, проводити велику кількість операцій. Обмінники ж краще підходять тим, хто купує крипту для тривалого зберігання, або переказів на інші рахунки.
Як обрати криптовалютний гаманець
Якщо ви вирішили купувати крипту в обміннику, найперше, що потрібно зробити, — це відкрити криптовалютний гаманець, на який переказуватимуться кошти.
Їх можна розділити за декількома принципами. Насамперед вони бувають холодними та гарячими. Гарячі — під'єднані до Інтернету та доступні з різних пристроїв. Холодні — призначені для автономного зберігання, зазвичай, це пристрої, схожі на флешки, на яких зберігаються дані про блокчейн криптовалюти. За бажанням, для такого зберігання можна використовувати і звичайну флешку, а не купувати спеціальний пристрій.
Холодні гаманці є складнішими у використанні та призначені переважно для великих сум. Тому початківцям достатньо спершу мати гарячий.
Гарячі гаманці також можна розділити на кастодіальні та некастодіальні. У перших криптовалюта зберігається подібно до бірж за принципом «єдиного котла». У некастодіальних кожен клієнт отримує окремий запис в блокчейні і гаманець не має доступу до цих коштів. Це підвищує безпеку активів, але й потребує більшої відповідальності користувачів — такий гаманець не зберігає паролі клієнтів, і у разі їх втрати — не зможе допомогти з відновленням.
Відповідно до пристрою використання, криптовалютні гаманці можуть бути онлайн (вхід через браузер), десктопні (встановлюється програма на комп'ютер) та мобільні (потрібен застосунок на смартфоні). Часто одні й ті ж гаманці пропонують декілька варіантів використання.
Створюємо криптогаманець
Існує величезна кількість криптовалютних гаманців, зокрема, Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Exodus тощо. Для прикладу: «Мінфін» вирішив відкрити рахунок у Trust Wallet, оскільки він вважається найпопулярнішим у світі. Встановити його можна на комп'ютер або смартфон. Це некастодіальний гаманець, тому при створенні паролів варто бути особливо уважним.
Ми вирішили скористатися мобільною версією. Для початку знаходимо гаманець у магазині додатків та встановлюємо, як будь-який інший застосунок.
В застосунку натискаємо кнопку «Створити новий гаманець». При його створенні система надасть нам секрету фразу з 12 слів англійською мовою. Цю фразу необхідно зберегти, оскільки вона буде необхідна при встановленні застосунку на новий смартфон, або якщо ми вирішимо перейти на десктопну версію. Якщо ж ми втратимо телефон і забудемо цю фразу, то відновити доступ до гаманця буде неможливо.
Додаток пропонує автоматично зберегти цю фразу на наш Google Drive або ж ми можемо зайнятися цим самостійно — переписати власноруч, сфотографувати, не можна лише зробити скріншот: таке обмеження встановлює система. Крім цього, варто встановити пароль із 6 цифр, який знадобиться для повсякденного входу в гаманець.
На цьому встановлення застосунку завершено і його можна використовувати. Для того, щоб переказати на нього кошти з криптообмінника, натискаємо на кнопку «Скопіювати номер рахунку». Після цього гаманець видасть перелік доступних криптовалют та окремий рахунок для кожної з них. Саме цей номер треба копіювати і вказувати в криптообміннику, щоб отримати на нього кошти. Важливо саме копіювати цей номер, а не намагатись переписати, оскільки в ньому легко зробити помилку і кошти будуть відправлені в нікуди. Скасувати операцію в блокчейні неможливо.
Купуємо криптовалюту в обміннику
Тепер, коли ми маємо рахунок, можемо купити криптовалюту. Наприклад, обираємо криптообмінник 1654.exchange. Його перевага в тому, що він працює як офлайн (офіси у всіх обласних центрах України), так і онлайн, і підтримує розрахунки з карток українських банків. До того ж купити криптовалюту на сервісі можуть також ФОПи.
На сайті обмінника у лівому стовпчику обираємо, як хочемо розрахуватись за новий актив. В нашому випадку це картка Приватбанку, тому натискаємо на відповідний варіант.
Тепер ми можемо побачити, які варіанти криптовалюти доступні з такої картки. Це, зокрема, два стейблкоїни, а також біткоїн, ефіріум та Litecoin.
Нас цікавить біткоїн, тому натискаємо на нього та переходимо до меню придбання активу. Вводимо номер банківської картки, суму, на яку плануємо купити криптовалюту, а внизу — номер рахунку з гаманця для зарахування біткоїну.
Важливо, що тут ми відразу бачимо, скільки отримаємо біткоїну, з урахуванням комісії мережі за проведення операції. Щоб переконатись, що не переплачуємо, можемо порівняти ціну на інших обмінниках. Якщо все влаштовує, натискаємо кнопку «Продовжити», після цього залишається лише підтвердити операцію і придбану крипту буде зараховано на рахунок.
Якщо ж наша мета — поповнити не гаманець, а свій рахунок на криптобіржі, то вказуємо, як адресу отримання активу, саме його. Для того, щоб отримати номер такого рахунку, наприклад, на біржі Binance, натискаємо на кнопку «Депозит», після чого переходимо до меню, де обираємо потрібну монету, одну з доступних для переказу мережу, а далі система генерує нам адресу, на яку варто зробити переказ. Саме цю адресу копіюємо і вставляємо так само, як робили це з адресою криптогаманця.
Якщо ж клієнту потрібно буде продати криптовалюту зі свого гаманця чи рахунку на біржі, це так само можна зробити на 1654.exchange. За бажанням, гривню від проданих активів можна перерахувати на українську картку або забрати готівкою. Крім цього, сервіс дозволяє забрати готівкові долар або євро практично в будь-якій точці світу, або зробити переказ на європейські картки, чи сервіси переказів Revolut і Wise.
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Як бачимо, навіть ті, хто ніколи не купував криптовалюту, можуть це зробити буквально за декілька хвилин. Головне — обирати перевірені компанії, що убезпечуватиме від ризиків та несподіванок.
Коментарі - 1
Але якщо брати суто те, що хоче нав`язати нам влада, то З 2 березня 2023 року українські власники біржових криптогаманців не можуть знімати з них кошти, виводячи фіатну валюту на банківські картки. Введення коштів на гаманці з банківських рахунків теж неможливе. З початку березня українські криптобіржі не проводять поповнення та вивід коштів через банківські картки у гривні. Це сталося після того, як НБУ рекомендував банкам не проводити high-risk транзакції, до яких належать операції, повʼязані з гральним бізнесом, а також криптовалютами.
Обмеження на переказ p2p переказів сюди ж додавайте, плюс враховуйте, що незнаючим юзерам блокують банки рахунки, коли дізнаються про крипту :)
тому дякуємо «потужним» законам від «потужних» депутатів, котрі «потужно» щодня «стараються» на благо населення України і «створюють» безліч можливостей))0)