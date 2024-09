Швейцарська фондова біржа планує створити майданчик для торгівлі криптовалютою

Швейцарська фондова біржа, якою володіє та управляє SIX Group, вивчає можливість створення майданчика для торгівлі криптовалютами в Європі. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів Б'єрн Сібберн, голова глобального відділу бірж SIX Group.