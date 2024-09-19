Швейцарська фондова біржа планує створити майданчик для торгівлі криптовалютою

Швейцарська фондова біржа, якою володіє та управляє SIX Group, вивчає можливість створення майданчика для торгівлі криптовалютами в Європі. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів Б'єрн Сібберн, голова глобального відділу бірж SIX Group.

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Що відомо

У Швейцарії існують передові закони, що стосуються криптовалюти, і біржа хоче використати цю перевагу, як і свою репутацію на ринку, для залучення великих інвесторів із традиційного фінансового сектору.

«Криптовалюти стають все більш визнаним класом активів <…>. Ми бачимо тенденцію, що все більше глобальних банків та фінансових установ звертають увагу на криптовалюти», — заявив Сібберн.

Він зазначив, що біржа також розглядає можливість торгових операцій не лише на спотовому ринку криптовалют, а й із похідними інструментами (деривативами), що може збільшити її конкурентоспроможність.

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Сібберн додав, що платформа буде доступна лише інституційним інвесторам, таким як управляючі активами. Таким чином, швейцарська фондова біржа прагне зайняти місце на ринку, на якому давно домінують такі компанії, як Binance,OKX і Coinbase, зазначає Financial Times.

Нині SIX управляє компанією з торгівлі криптодеривативами AsiaNext у Сінгапурі в рамках спільного підприємства з японською SBI Group.

«Ми розглядаємо можливість зробити щось подібне в Європі», — сказав Сібберн, додавши, що компанія, що належить 120 швейцарським і міжнародним банкам, може відмовитися від розвитку цього напряму.

Видання зазначає, що традиційні фінансові компанії досі здебільшого уникали створення торгових майданчиків для криптовалюту через відсутність чіткого регулювання та побоювання з приводу репутаційних ризиків.

Деякі великі компанії, такі як Deutsche Boerse, Nomura та Standard Chartered, створили власні криптобіржі, зазвичай відокремлені від їхнього основного бізнесу.

Однак CBOE Global Markets цього року закрила свій спотовий криптомайданчик, посилаючись на відсутність чітких правил регулювання. CME Group розглядала можливість запуску торгівлі біткоїном у травні, як повідомляв FT, але їх генеральний директор пізніше заявив, що біржа не має поточних планів з цього питання.

Нагадаємо

Схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) спотових біржових фондів на біткоїн та ефіріум у січні 2024 року викликало сплеск роздрібних та інституційних інвестицій у ці активи та посилило надії на те, що більша кількість інвесторів захочуть торгувати монетами напряму.

Хоча ціна біткоїна, найпопулярнішої криптовалюти у світі, впала до приблизно $60 тисяч з рекордного максимуму в $72 тисячі на початку цього року, вона все ж таки зросла на 40% за поточний рік.