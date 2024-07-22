Біткоїн продовжує зростати: чи створить Трамп стратегічний резерв цифрового золота

Минулого тижня основні американські індекси завершили змішано. Лідерами зростання стали папери підприємств малої капіталізації та акції вартості. Докладніше про ключові події минулого і наступного тижня розповість «Мінфін».

Індекс Russell 2000 для 2 тис. компаній із малою капіталізацією вже додав за місяць 12,8%, втричі обігнавши показники S&P 500, написав 16 липня CNBC. Після позитивних даних щодо інфляції трейдери вірять у швидке зниження ставки ФРС, що призведе до покращення показників малих компаній.

Таке зростання примітне ще й тим, що перше півріччя 2024 року виявилося найгіршим в історії компанії малої капіталізації. Russell 2000 зріс лише на 1%, тоді як індекс S&P 500 за той же час додав 14,5%. До цього максимальний розрив між двома індексами був у 1998 році. Причини такого скромного зростання полягали у високих відсоткових ставках, через які невеликим підприємствам важко залучати капітал.

На тлі зростання торгової напруженості між США і Китаєм загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600 закрив минулий тиждень нижче на 2,68%. Серед основних європейських індексів німецький DAX впав на 3,07%, французький CAC 40 втратив 2,46%, а італійський FTSE MIB відкотився на 1,05%. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,18%.

Минулого тижня ЄЦБ зберіг ставки незмінними після того, як у червні вперше за п'ять років їх знизив. Цікаво інше: дослідження банківського кредитування ЄЦБ за три місяці до червня показало, що попит на кредити домогосподарствам зріс уперше за два роки на тлі легших умов за іпотекою та оптимізму щодо ринку житла. Банки, які взяли участь в опитуванні, вказали, що очікують на продовження цієї тенденції в третьому кварталі. Європейці активно беруть кредити та купують житло.

Китайські акції минулого тижня, навпаки, зростали. Настрій інвесторам не зіпсували слабші, ніж очікувалося, економічні результати у другому кварталі. Індекс Shanghai Composite зріс на 0,37%, а блакитна фішка CSI 300 додала 1,92%. У Гонконгу базовий індекс Hang Seng знизився на 4,79%, згідно FactSet.

Найімовірніше, позитивний настрій інвесторам дали результати третього пленуму Центрального комітету правлячої Компартії Китаю, який завершився 18 липня.

Пленум визнав, що необхідно оздоровлювати механізми сприяння високоякісному розвитку економіки. І мабуть, дуже важливе в цьому контексті визнання необхідності «ефективніше використовувати роль ринкових механізмів, створювати справедливіше та жвавіше ринкове середовище».

Злети та падіння тижня на американському ринку

«Мінфін» відібрав акції, які минулого тижня показали найбільше зростання чи падіння.

Компанія Тікер Результат, % LPL Financial Holdings, Inc. LPLA -19,74 CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD -17,87 Domino Pizza, Inc. DPZ -17,76 Warner Bros. Discovery, Inc. WBD 17,16 Coinbase Global, Inc. COIN 18,24 MicroStrategy Incorporated MSTR 27,33

Поштовхом до зростання акцій MicroStrategy Incorporated (MSTR), постачальника програмного забезпечення та послуг для корпоративної аналітики на основі штучного інтелекту, стала новина про майбутнє дроблення його акцій 10:1. Нові акції почнуть торгуватися з 8 серпня і в результаті такої операції будуть доступні ширшому колу інвесторів.

Компанія є досить цікавою для інвестицій. За підрахунками Yahoo Finance, середня річна доходність її акцій за останні 20 років становила 19,09%. Сайт зараховує акції MSTR до двадцятки найкращих.

Крім того, капіталізація MicroStrategy традиційно збільшувалася на тлі зростання біткоїну. Відбувається це й досі.

Наразі компанія є одним із найбільших власників BTC у світі, володіючи навіть більшою кількістю монет, ніж уряд США, пише інвестиційний портал Seekingalpha. Станом на кінець червня цього року MicroStrategy володіла 226 331 біткоїном на суму $13,30 млрд.

Наразі криптовалютний ринок переживає чергову хвилю зростання, і флагман індустрії — біткоїн — продовжує впевнено рухатися вгору. Лише за минулий тиждень цифрове золото додало в ціні приблизно 11%.

Надію на подальше зростання ринку дав голова ФРС Джером Пауелл. Він заявив, що Федрезерв не чекатиме, доки інфляція впаде до 2%, перш ніж почати знижувати відсоткові ставки. Майбутнє пом'якшення монетарної політики Федрезерва — один із головних позитивних сигналів для криптовалют.

Відсоткова ставка визначає вартість та доступність фінансових позик. Тобто, у міру зниження цього показника, отримувати кошти буде легше, чим пояснюється зростання активності економічних суб'єктів у такі періоди.

Також історично збільшується популярність інвестицій з високими ризиками, оскільки дохідність традиційних інструментів, на кшталт казначейських векселів, помітно знижується. А це змушує інвесторів шукати альтернативи.

Додатковий імпульс зростанню дало зміцнення позицій кандидата у президенти США Дональда Трампа. За чутками, на майбутній конференції Bitcoin 2024 (вона пройде з 25 до 27 липня в Нешвілі) він може назвати біткоїн стратегічним активом, що означає його включення до резервів Казначейства США.

Втім, варто сказати, що під час свого президентства Трамп майже заборонив біткоїн. Та й сам публічно не одноразово говорив про те, що не є його шанувальником.

Вигоду від чергового ралі «цифрового золота» здобула і Coinbase Global, Inc. (COIN), одна з найбільших бірж світу з торгівлі криптовалютами.

З початку року, за інформацією Yahoo Finance, акції Coinbase додали близько 39,6%. Це значно перевищує результати ширшого фінансового сектора, який у середньому показав приріст 12,5%. Компанія повідомила про приголомшливе зростання виручки на 116%, за результатами першого кварталу 2024 року, отримавши $1,2 млрд чистого прибутку.

За підрахунками The Motley Fool, рентабельність біржі сягнула 74%. Ця траєкторія зростання підкріплена ширшим відродженням ринку криптовалют, який зріс на 119% за останній рік.

Акції Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), яка володіє CNN і HBO, підскочили на новині про можливі структурні зміни. Як стверджують джерела FT, медіагігант обговорює масштабний план відокремлення свого стрімінгового бізнесу та кіностудії від телемереж. За їхніми словами, голова WBD Девід Заслав розглядав декілька стратегічних варіантів — від продажу активів до виділення кіностудії Warner Bros. та стрімінгового сервісу Max у нову компанію, не обтяжену більшою частиною поточного чистого боргу групи у розмірі $39 млрд.

За словами джерел FT, медіахолдинг ще не найняв інвестбанк для підготовки до будь-якої конкретної угоди.

Warner Bros. Discovery, як і її конкуренти, зіткнулася з проблемами відмови користувачів від кабельного телебачення, слабкого рекламного ринку та дорогих інвестицій у потоковий сервіс. За останній рік ринкова капіталізація компанії знизилася на понад третину — приблизно до $20 млрд.

При цьому, за даними Factset, отриманими від 32 аналітиків, Волл-стріт оцінює середню цільову вартість акцій WBD у $11,65 за папір. Це на 40% вище за поточну біржову ціну. Шістнадцять аналітиків рекомендують інвесторам купувати акції WBD, 14 — утримувати, і двоє — продавати.

Головні події цього тижня

Серед очікуваних подій, які вплинуть на американські фондові ринки, аналітики виділяють публікацію базового індексу споживчих витрат у США за червень — ключового індикатора інфляції, за яким стежить ФРС. Крім того, у розпалі сезон звітності. Цього тижня опублікують результати своєї роботи за другий квартал приблизно чверть компаній з індексу S&P 500. Детальніше про найважливіші події цього тижня розповідає Investing.com.

Вихід Байдена із передвиборчих перегонів

Майже чотири тижні Джо Байден протистояв закликам зняти свою кандидатуру з президентських виборів. 21 липня він погодився вийти з передвиборчих перегонів і підтримав, як нового кандидата від демократів, віцепрезидента Камалу Харріс.

Зняття своєї кандидатури Байденом менш ніж за чотири місяці до голосування може спровокувати коливання на Волл-стріт, коли американські біржі відкриються у понеділок, пише Bloomberg.

«Початкова реакція буде позитивною для ризикових активів, включаючи ринки, що розвиваються, — вважає Джек Макінтайр, керуючий портфелем у Brandywine Global Investment Management. Демократи можуть перемогти, і ринки загалом хочуть, радше, цього».

«Ставки на перемогу Трампа (Trump trade), найімовірніше, візьмуть перепочинок, доки не стане зрозуміліше, хто буде кандидатом від Демократичної партії, — каже головний інвестиційний директор BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма. — У широкому сенсі ця подія привносить ще більше політичної невизначеності на ринки, що, ймовірно, призведе до короткострокової нестабільності».

Свіжа інфляційна статистика США

У п'ятницю, 26 липня, буде озвучено базовий індекс споживчих витрат у США за червень — Core PCE. Це переважний індикатор, який відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції.

Економісти, чию думку наводить Bloomberg, очікують, що зростання показника щодо минулого місяця становитиме 0,1%. Якщо так, то це скоротить темпи тримісячної річної базової інфляції до найповільніших цього року, нижче за цільовий показник ФРС у 2%.

Якщо такий прогноз виявиться вірним, це підтвердить очікування ринку, що Федеральна резервна система майже напевно зменшить відсоткові ставки вже у вересні.

Сезон звітності американських компаній

Сезон звітів набирає обертів, оптимістично налаштовані інвестори сподіваються, що високі корпоративні результати зупинять падіння акцій технологічних компаній, яке цього року сповільнило зростання акцій у США.

Технологічний сектор S&P 500 упав майже на 6% лише за тиждень. Зростаючі очікування пом'якшення монетарної політики ФРС і другого президентства Дональда Трампа змушують інвесторів змінювати пріоритети.

Чудові показники прибутку за другий квартал допоможуть технологічним компаніям знову опинитися у центрі уваги.

У вівторок, 23 липня, про фінансові показники за другий квартал повідомлять Tesla та Alphabet. Від компанії Ілона Маска аналітики, найімовірніше, чекатимуть інформації про реалізацію його планів щодо роботаксі, а у звіті Alphabet інвестори звернуть увагу на те, які доходи технологічний гігант отримує від штучного інтелекту, зазначає Bloomberg.

Єврозона прозвітує про ділову активність

Економічне зростання в єврозоні залишається млявим. Однак сектор послуг, за рахунок активного розвитку туризму, продовжує активно розвиватися, що сильно тисне на ціни.

Це створило проблему для ЄЦБ, тому за даними індексу ділової активності (PMI), які вийду в середу, 24 липня, уважно стежитимуть фінансові ринки. Минулого четверга центральний банк зберіг відсоткові ставки на рівні 3,75% і відмовився давати рекомендації на майбутнє, заявивши, що це «залежить від даних».

Ринки впевнені у вересневому зниженні відсоткових ставок, що наразі підтримує акції єврозони, державні облігації та євро. Але будь-які результати PMI, які можуть змінити думку ЄЦБ, відповідно, ліквідують цю підтримку.

Бразилія приймає фінансистів G-20

З четверга до п'ятниці в Ріо-де-Жанейро зустрінуться міністри фінансів та голови центральних банків країн G-20.

Минулої п'ятниці представник Бразилії в G20 Маурісіо Ліріо повідомив про те, що зміст підсумкових документів за результатами зустрічі вже погоджено.

Фінансові лідери найбільших економік світу не змогли у лютому випустити спільну заяву через відсутність консенсусу щодо геополітичних питань, пише Reuters.

«Ми більше не вимагатимемо включення геополітичних формулювань до міністерських документів», — заявив Ліріо, підкресливши, що угода була схвалена всіма членами G20. Він також повідомив, що для кожної консенсусної заяви, підготовленої країнами G20, бразильське головування у G20 випустить окремий документ, у якому будуть розглянуті геополітичні питання.