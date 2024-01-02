Біткоїн перевалив за $45 тис вперше з квітня минулого року

Біткоїн виріс до $45 532 вперше з квітня 2022 року. Минулого року він додав 156%, що стало найсильнішим річним показником із 2020 року. Втім, він все ще далекий від рекордного максимуму $69 000, на якому він був у листопаді 2021 року. Про це пише Reuters.

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Ефіріум у вівторок подорожчав на 1,45% до $2386, піднявшись на 91% у 2023 році.

Зростання криптовалют підкріплюється позитивними очікуваннями по спотовому bitcoin-ETF. Точніше — інвестори очікують, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалить заявки найбільших інституційних інвесторів на інструмент до 10 січня 2024 року.

Передбачається, що запуск bitcoin-ETF відкриє ринок біткоїнів для мільйонів інвесторів і залучить мільярди інвестицій.

В останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткойн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.

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