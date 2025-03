ТОП-5 варіантів, яку криптовалюту купити під час невизначеності

Перші вважають, що бичачий цикл Біткоїна завершено. Якийсь час актив, імовірно, торгуватиметься в поточному діапазоні з поступовим падінням до кінця року. Деякі з песимістів не виключають зліт BTC до позначки в $90 000, але це, ймовірно, буде тимчасовим явищем. Скептично налаштовані експерти очікують, що після чергової порції негативних новин ціна Біткоїна може впасти ще нижче.

Оптимісти поки що вірять у продовження неймовірного ралі Біткоїна. Низка аналітиків вважає, що BTC ще не вичерпав свій потенціал, а ситуація на ринку — це лише перепочинок перед новим ривком вгору.

Так чи інакше, Біткоїн пішов у затяжну корекцію, і говорити про конкретні терміни її завершення не доводиться. Найкращий спосіб перечекати подібні періоди — диверсифікація. Ведмежий ринок — не привід перестати купувати цифрові валюти. Навпаки, це час, коли варто розподілити портфель між альтернативними активами, що подешевшали, і новими перспективними криптопроектами.

Топ перспективних криптовалют для диверсифікації портфеля в березні 2025 року

Альткоїни — це альтернативні криптовалюти, які з'явилися після Біткоїна і відрізняються від нього своїми технічними характеристиками, алгоритмами або цілями. Вони включають такі валюти, як Ethereum, Ripple і Litecoin, і часто створюються для вирішення специфічних завдань або поліпшення наявних технологій блокчейна. Подивимося, які з проєктів на етапі попереднього продажу викликають особливий інтерес у криптоспільноти.

Best Wallet — не просто криптовалютний гаманець, а багатофункціональний інструмент для інвестицій;

Bitcoin Bull — мемкоїн, власники якого можуть отримати безкоштовні Біткоїни;

MIND of Pepe — ШІ-агент для всебічного аналізу криптовалютного ринку;

Meme Index — унікальний проєкт, що дає змогу інвестувати в мемкоїни за допомогою одного токена;

Solaxy — інноваційний мемкоїн, місія якого — масштабувати блокчейн Solana.

Яку криптовалюту купити, поки Біткоїн проходить корекцію?

Корекція криптовалютного ринку — природний процес, за якого ціни на цифрові активи знижуються після періоду зростання. Вона часто викликана фіксацією прибутку інвесторами, зовнішніми економічними факторами або новинами, що впливають на довіру до ринку. Наприклад, посилення регулювання або макроекономічні події, такі як підвищення ставок центральними банками, можуть спровокувати розпродажі. Корекція відрізняється від краху тим, що має тимчасовий характер і зазвичай змінюється відновленням. Для довгострокових інвесторів це шанс купити активи за зниженою ціною. І якщо топові альткоїни, такі як Ethereum і Solana, можуть бути доволі дорогою інвестицією, особливо для користувачів-початківців, то токени на пресейлах — ідеальний варіант за мінімальною вартістю. Нижче розповімо про проєкти зі списку докладніше.

Best Wallet

Best Wallet — сучасний некастодіальний криптогаманець, який стрімко набирає популярності серед користувачів завдяки своїй простоті, безпеці та універсальності. Розроблений для самостійного управління цифровими активами без участі третіх осіб, він надає користувачам повну владу над своїми приватними ключами, що набуває особливої цінності в умовах, коли приватність і захист даних виходять на перший план.

Гаманець підтримує понад 60 блокчейнів, даючи змогу легко керувати різноманітними токенами в одному застосунку.

Однією з ключових особливостей Best Wallet є відсутність необхідності проходити процедуру KYC, що забезпечує анонімність і зручність реєстрації. Крім того, гаманець інтегрований з децентралізованою біржею Best DEX, що допомагає знаходити найкращі курси для обміну криптовалют, мінімізуючи комісії та підвищуючи ефективність торгівлі. Користувачі можуть купувати криптовалюту прямо через додаток за допомогою банківських карт, що спрощує процес для новачків.

Інтерфейс гаманця інтуїтивно зрозумілий: надсилання, обмін і відстеження активів здійснюються в кілька кліків. Додаткові функції, як-от управління портфелем і аналітика ринку, перебувають на стадії розробки, що обіцяє зробити Best Wallet ще потужнішим інструментом. Користувачам уже доступна функція пошуку перспективних пресейлів через розділ програми «Майбутні токени».

Токен $BEST — це нативний актив криптогаманця Best Wallet. $BEST відіграє ключову роль в екосистемі, надаючи власникам унікальні переваги і стимулюючи розвиток проєкту. Власники можуть розраховувати на знижені комісії при торгівлі через інтегровану децентралізовану біржу Best DEX, а також на участь у стейкінгу з високою прибутковістю.

Зараз криптовалюта проходить етап попереднього продажу. Токен $BEST доступний для купівлі прямо через застосунок або на офіційному сайті проєкту. Загальна сума зібраних коштів перевищила $11 млн. На момент підготовки матеріалу вартість $BEST становить $0,0244, але на наступному раунді фінансування вона зросте. На сторінці попереднього продажу представлено інформацію про аудит, виконаний компанією Coinsult, що гарантує інвесторам надійність смарт-контрактів і впевненість у їхній безпеці.

Best Wallet робить акцент на простоті та безпеці: приватні ключі залишаються під контролем користувача, а інтерфейс інтуїтивно зрозумілий навіть новачкам. Токен $BEST зміцнює зв'язок між користувачами і платформою, створюючи співтовариство, орієнтоване на зростання та інновації. В умовах швидкого розвитку крипторинку у $BEST є всі шанси стати важливим гравцем у світі децентралізованих фінансів.

Bitcoin Bull

Bitcoin Bull — новий мемкоїн на блокчейні Ethereum, який прагне об'єднати ентузіастів біткоїна і любителів криптовалютного азарту. Проєкт позиціонує себе як символ віри в зростання біткоїна, найбільшої криптовалюти, і привертає увагу завдяки своїй унікальній концепції та сильній підтримці спільноти. $BTCBULL не претендує на складну утилітарність, а робить ставку на хайп навколо біткоїна і культуру мемів.

Особливістю Bitcoin Bull є прив'язка до успіху біткойна: проєкт пропонує ердропи у вигляді BTC для власників $BTCBULL, якщо ціна біткойна досягне відміток у $150 000 і $200 000. Крім того, токеноміка включає дефляційні спалювання токенів, які активуються при досягненні Біткоїном ключових цінових рівнів, наприклад $125 000. Це створює додатковий стимул для інвесторів і посилює зв'язок із головною криптовалютою. Команда активно просуває $BTCBULL через соціальні мережі та планує лістинг на централізованих біржах для підвищення ліквідності.

Інвестори можуть придбати $BTCBULL на сайті проєкту або в розділі «Майбутні токени» додатка Best Wallet. На момент підготовки матеріалу вартість мемкоїна досягла $0,00242. Попередній продаж залучив понад $3,8 млн ранніх інвестицій. Також токен пропонує стейкінг із прибутковістю 111% річних на етапі передпродажу. Смарт-контракти проєкту Bitcoin Bull успішно перевірені відомими компаніями Coinsult і SolidProof.

Bitcoin Bull об'єднує в собі елементи мемної культури і впевненість у перспективах криптовалют. Завдяки своїй простоті та прив'язці до Біткоїна, він виділяється серед інших мемкоїнів на ринку.

MIND of Pepe

MIND of Pepe — новаторський проєкт на блокчейні Ethereum, що поєднує в собі культуру мемкоїнів і передові технології штучного інтелекту (ШІ). Основна ідея проєкту — створення автономного ШІ-агента, який аналізує криптовалютний ринок у реальному часі, взаємодіє зі спільнотою через платформи на кшталт X і надає власникам токенів $MIND ексклюзивну аналітику та можливості.

Особливість MIND of Pepe полягає в його здатності самонавчатися і розвиватися. ШІ не просто збирає дані — він бере активну участь в обговореннях, виявляє тренди і навіть запускає нові токени, надаючи своїм інвесторам доступ до них раніше за інших. Наприклад, якщо на ринку з'являється перспективний мемкоїн, ШІ може помітити його зростання на ранній стадії і поділитися цією інформацією з власниками $MIND.

Токен $MIND поки доступний інвесторам у рамках пресейлу. Купити мемкоїн можна на офіційному сайті проєкту або через застосунок Best Wallet. Вартість $MIND становить $0,0035518 і актуальна на момент публікації матеріалу. Мемкоїн стає дорожчим на кожному етапі фінансування. Проєкт пропонує стейкінг із прибутковістю до 301% річних на етапі передпродажу, що приваблює ранніх учасників. Смарт-контракти MIND of Pepe пройшли аудит компаній Coinsult і SolidProof.

Прогнози аналітиків проєкту передбачають значне зростання за умови успішного розвитку проєкту та ринку ШІ-агентів.

MIND of Pepe — це не просто черговий мемкоїн, а крок до інтеграції ШІ в криптовалюти. Його унікальний підхід і акцент на наданні реальної цінності через аналітику та ексклюзивні можливості виділяють проєкт у сегменті децентралізованих технологій, що швидко зростає.

Meme Index

Meme Index — амбітний проєкт, запущений у грудні минулого року, який пропонує революційний підхід до інвестицій у мемкоїни. На відміну від традиційних токенів, Meme Index не фокусується на одному активі, а створює чотири диверсифіковані індекси: Titan, Moonshot, Midcap і Frenzy. Кожен з них охоплює мемкоїни з різним рівнем ризику і волатильності, даючи змогу інвесторам обирати стратегію залежно від їхнього апетиту до ризику.

Основна ідея Meme Index — спростити доступ до ринку мемкоїнів, обсяг якого перевищує $120 млрд. Замість купівлі окремих токенів інвестори можуть вкладати в кошики активів, якими керує спільнота. Власники $MEMEX мають право голосу для визначення складу індексів, що забезпечує децентралізоване управління і захист від сумнівних проєктів.

Інвестори можуть купити $MEMEX у розділі «Майбутні токени» криптогаманця Best Wallet або на сайті попереднього продажу. Фінальна вартість мемкоїна склала $0,0166883. Збори проєкту під час пресейлу досягли позначки в $4,1 млн. Пресейл буде активний найближчі 10 днів. Інвесторам варто поквапитися, щоб купити мемкоїн за мінімально можливою вартістю. Також власникам токена доступний стейкінг із досить високим річним доходом у розмірі 557%. Смарт-контракти Meme Index пройшли перевірку від компаній Coinsult і SolidProof. Експерти прогнозують значне зростання вартості $MEMEX після виходу на біржі.

Meme Index об'єднує інноваційний підхід, надійність і фокус на спільноті. Це не просто черговий мемкоїн, а інструмент, що пропонує системний спосіб інвестування в цю активну сферу, яка швидко змінюється.

Solaxy

Solaxy — інноваційний проект, який позиціонується як перше рішення другого рівня для Solana. Його головна мета — усунути проблеми масштабованості та перевантаження мережі Solana, зберігаючи її високу швидкість і низькі комісії.

Проєкт використовує технологію rollup, обробляючи транзакції поза основним блокчейном Solana, а потім групуючи їх для фінального підтвердження. Це знижує навантаження на мережу, усуває збої під час пікових навантажень, таких як запуски мемкоїнів, і забезпечує безперебійну роботу децентралізованих додатків (dApps). Solaxy також планує створити міст між Solana і Ethereum, об'єднуючи швидкість першої з ліквідністю другої, що відкриває нові можливості для розробників і трейдерів.

Токен $SOLX відіграє центральну роль в екосистемі: його використовують для оплати комісій, участі в управлінні тастейкінгу. На етапі передпродажу інвестори можуть купувати $SOLX по $0,001668, а стейкінг обіцяє прибутковість до 150% річних. Цифри актуальні на момент публікації статті: вартість токена зросте на кожному етапі попереднього продажу, а APY знижується в міру входу в проєкт нових інвесторів. Крім дорожньої карти і токеноміки, на офіційному сайті мемкоїна є інформація про проведений аудит компанії Coinsult.

Solaxy виділяється серед конкурентів завдяки фокусу на конкретних проблемах Solana і гнучкості для розробників dApps. Solaxy — це не просто мемкоїн, а проєкт із реальною утилітарністю, який може змінити екосистему Solana.

Чому важливо диверсифікувати портфель?

Диверсифікація криптовалютного портфеля — це стратегія розподілу інвестицій між різними цифровими активами для зниження ризиків і підвищення потенційної прибутковості. Криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю: ціни можуть стрімко зростати, як це було з Біткоїном 2021 року, або різко падати, як під час корекцій 2025 року. У таких умовах ставка на один актив може призвести до значних збитків, тоді як диверсифікація допомагає збалансувати портфель.

Основний принцип диверсифікації — не складати всі яйця в один кошик. Замість того щоб інвестувати тільки в Біткоїн або Ethereum, варто розглянути альткоїни з різними характеристиками та цілями. Наприклад, проєкти на кшталт Solana пропонують високу швидкість транзакцій, а токени на етапі пресейлу, як-от Best Wallet або Solaxy, дають шанс увійти в перспективні стартапи за мінімальною ціною. Мемкоїни, такі як Bitcoin Bull або Meme Index, також можуть принести кратний прибуток відразу після виходу на широкий ринок.

Важливо враховувати не тільки типи активів, а й їхню кореляцію. Біткоїн задає тренд усьому ринку, тому додавання токенів, менш залежних від його динаміки, наприклад, стейблкоїнів або проєктів DeFi, посилює стійкість портфеля. Також варто звернути увагу на фундаментальні фактори: команда проєкту, технологія, затребуваність на ринку і результати аудиту смарт-контрактів.

Диверсифікація не гарантує прибутку, але знижує ймовірність катастрофічних втрат. Наприклад, якщо Біткоїн як зараз падає на 10%, зростання альткоїнів або успішний запуск нового токена можуть компенсувати збитки. Для інвесторів-початківців це особливо важливо: невеликі вкладення в різні активи дають змогу вивчити ринок без надмірного ризику.

Висновок

Корекція криптовалютного ринку, як показує поточна ситуація з Біткоїном, — це не привід для паніки, а можливість для стратегічних інвестицій. Незалежно від прогнозів, затяжна корекція підкреслює важливість диверсифікації, інвесторам залишається тільки вирішити, яку криптовалюту купити. Альткоїни та нові проєкти на пресейлах, такі як Solaxy, Best Wallet, MIND of Pepe, Meme Index і Bitcoin Bull, пропонують перспективні варіанти. Ці токени поєднують інновації, низьку вхідну вартість і потенціал зростання. Наприклад, $BEST спрощує управління активами, а $SOLX вирішує проблеми масштабованості Solana. Для довгострокових інвесторів корекція — шанс придбати активи, що подешевшали, а для новачків — увійти в ринок через доступні пресейли. Ведмежий ринок не зупиняє розвиток криптовалют, а відкриває двері для тих, хто готовий ризикувати і шукати нові можливості. Диверсифікація портфеля між перевіреними альткоїнами і перспективними стартапами залишається ключем до успіху, дозволяючи пережити волатильність і підготуватися до наступного витка зростання.