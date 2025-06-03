США готуються скуповувати крипту: чи здатен криптовалютний резерв подвоїти ціну біткоїна

Сполучені Штати створюють свій криптовалютний резерв із біткоїнів та низки інших криптовалют, сподіваючись заробити десятки мільярдів доларів . Та чи відкриває це перспективи для простих інвесторів, розбирався «Мінфін».

Що таке криптовалютний резерв

Плани створити криптовалютний резерв США Дональд Трамп оголошував ще під час передвиборчої кампанії. Щоправда, яким саме буде цей резерв — довгий час залишалося загадкою.

Спершу слова Трампа сприймались, як бажання купувати біткоїни. Згодом очільник Америки заперечував це, а до резерву планувалося зарахувати лише ту криптовалюту, яку конфіскують американські силові відомства.

Зрозумілішою ситуація стала лише у березні, коли Трамп підписав указ про створення Strategic Bitcoin Reserve — національного резерву біткоїнів. Хоча деякі питання щодо особливостей його функціонування залишились навіть тоді.

Відповідно до указу, США більше не будуть продавати конфісковані біткоїни та низку інших криптовалют, зокрема, ефіріум, Solana, XRP, Cardano, як робили це раніше. Замість цього, вся конфіскована крипта потраплятиме до спеціального фонду на зберігання.

Відповідно до оприлюдненої Білим домом інформації, на рахунках органів влади наразі накопичилось 198 тис. біткоїнів (за нинішньої ціни монети вони коштують $21,4 млрд). Саме ці монети і стануть першим внеском до резерву.

Окремо Президент США наголосив на величезних збитках, яких зазнали Штати через те, що раніше розпродавали конфісковані біткоїни. За словами Трампа, за останнє десятиліття уряд продав близько 195 тис. біткоїнів, виручивши за них лише $360 млн. Виходячи із цих цифр, середня ціна, за якою продавались біткоїни, становила близько $1,8 тис., а зараз ця криптовалюта коштувала б майже $21 млрд.

Окрім того, що крипта відтепер зберігатиметься в резерві, указ зобов'язав міністерства фінансів та торгівлі підготувати стратегію купівлі біткоїну, а ось альткоїни можна зберігати, але їх додаткова купівля не передбачена. Також в указі зазначено, що придбання біткоїна не повинне збільшувати податкове навантаження чи дефіцит бюджету.

Щодо останнього положення виникало найбільше питань і дискусій, як його розуміти. Оскільки бюджет США дефіцитний, то будь-які урядові інвестиції в біткоїн цей самий дефіцит збільшують. То чи можна з цього зробити висновок, що купувати біткоїн владі можна лише формально, але на практиці — зась?

Пояснення щодо даної норми цього тижня оголосив експерт Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс, якого неофіційно називають у США «криптовалютним царем».

За його словами, шлях для купівлі криптовалюти урядом дійсно існує. «Можливо, знайшовши гроші з якоїсь іншої програми, яка їх не використовує, ми потенційно могли б придбати більше біткоїнів», — заявив він. Інакше кажучи, якщо уряд, наприклад, виділив кошти на якусь закупівлю, а підрядник не може виконати замовлення, або потреба в цьому замовленні просто зникла, то ці кошти можна переспрямувати на придбання біткоїна. Формально, це не збільшуватиме діру в бюджеті, адже витрати вже передбачались на певні суми.

Водночас Девід Сакс визнав, що це лише право уряду купувати крипту, а ось чи буде воно реалізоване — залежить від міністра торгівлі Говарда Латника та міністра фінансів Скотта Бессента.

«Питання в тому, чи зможемо ми змусити міністерства захопитися цим. Якщо ж це відбудеться, і вони зможуть знайти спосіб фінансування (купівлі біткоїнів, — ред.), то отримають дозвіл президента», — зазначає Сакс.

Скільки крипти може мати Білий дім

Різні експерти пропонували американському уряду своє бачення криптовалютних інвестицій. Зокрема, свій проєкт озвучив мільярдер та криптоентузіаст Майкл Сейлор.

Відповідно до нього, американська влада має придбати до резервів від 5 до 25% всіх біткоїнів. Оскільки зараз в обігу перебуває від 19,87 млн біткоїнів, йдеться про те, що уряд має зібрати від 1 до майже 5 млн біткоїнів. За нинішньої ціни на них довелося б витратити від $108 млрд до $540 млрд. На думку Сейлора, після цього крипту варто тримати в резерві до 2045 року, коли цей резерв подорожчає орієнтовно до $16−81 трлн.

Ці суми виглядають абсолютно фантастичними, і сумнівно, що уряд за нинішніх умов спрямує сотні мільярдів доларів на придбання крипти. За словами головного виконавчого директора Golden Swap Максима, для урядів оптимально починати формування криптовалютних резервів із незначної частки — 0,5−1% від загальних резервів. Це дозволить врахувати всі можливі ризики і зберегти стабільний рівень економіки.

Щоправда, зараз немає жодних гарантій, що американські міністри спрямують на ці цілі хоча б декілька доларів. Поки що серед можновладців публічно ідею купівлі біткоїна відстоює лише Сакс.

Дехто з інвесторів не приховує свого розчарування від того, що масштабних закупівель не буде. «Схоже, що у 2025 році не буде відчутного стратегічного резерву біткоїнів. Відсутність активних покупок означає, що це просто вигадлива назва для біткоїн-холдингів, які вже існували в уряду. Це нісенітниця», — відзначає засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс.

Водночас деякі чинники натякають на те, що ситуація може змінитись.

Про що говорить стратегія Трампа

Цього тижня надійшла несподівана інформація від компанії Trump Media and Technology Group, яка знаходиться у контролі безпосередньо президента США. Раніше компанія сприймалась переважно як медіа — їй належить соціальна мережа Truth Social, у якій свої повідомлення часто публікує президент США. Однак зараз вона, схоже, планує перекваліфікуватись в інвестиційну компанію.

Trump Media повідомила, що уклала угоди про залучення $2,5 млрд для купівлі біткоїна. Частину цих грошей компанія має отримати через розміщення облігацій, а частину — від продажу власних акцій.

Реалізація цієї ініціативи означатиме, що президент США буде особисто зацікавлений у зростанні ціни біткоїну. До того ж він матиме вагомий важіль впливу на ринок через державні закупівлі, які можуть штовхати ціну крипти вгору.

Примітно, що повідомлення про інвестиції Trump Media практично збіглося з заявою Сакса про те, що урядовці мають змогу купувати криптовалюту, було б у них бажання, а президент їх підтримає.

Окрім цього, експерти відзначають низку позитивних моментів для економіки, які можуть підштовхнути США почати придбання крипти. «Резерв у криптовалюті може допомогти знизити рівень інфляції, притаманний класичним валютам. Також криптовалюти сприяють розвитку сучасних фінансових технологій», — відзначає головний виконавчий директор Golden Swap.

Інвестори на низькому старті

Прогнозувати, якою буде ціна криптовалюти, якщо американський уряд вийде на її закупівлю, однозначно неможливо, адже ніхто не знає, які можуть бути обсяги цього придбання. Але, що біткоїн в цій ситуації піде вгору, немає сумнівів майже ні в кого.

«Якщо стратегічний біткоїн-резерв США стане реальністю, готуйтеся до біткоїна з семизначною ціною (тобто щонайменше $1 млн)», — заявляв CEO Blockstream Адам Бек.

Зі свого боку, CEO Galaxy Digital Майкл Новограц вважає, що якщо США таки вийдуть на ринок і купуватимуть біткоїн, його ціна зросте до $500 тис. за монету.

Скромніші очікування у CIO Bitwise Метта Хугана, який прогнозує, що поєднання таких чинників, як розвиток криптовалютних ETF, інвестицій компаній та урядових закупівель, може дозволити біткоїну до кінця року перевершити ціну в $200 тис.

Рішення Білого дому створити криптовалютний резерв підштовхнуло до аналогічних кроків і приватні компанії. До «старожилів» у цьому напрямі, на кшталт Tesla чи MicroStrategy, додалася ціла низка початківців, які або вперше відкривають для себе крипту, або активно розширюють портфелі.

Найгучнішим стало рішення компанії GameStop, яка володіє мережею магазинів із продажу відеоігор, інвестувати в біткоїн $1,5 млрд. Їх компанія вирішила отримати через розміщення облігацій, а перший транш у $512 млн вже здійснила цього тижня.

На $50 млн докупив біткоїнів виробник медичного обладнання Semler Scientific, довівши загальну вартість свого крипторезерву до $474 млн.

Сервіс обміну відео Rumble у березні купив біткоїнів на $17 млн, пояснюючи це бажанням захистити свої резерви від інфляції, яка спіткає фіатні валюти. Про плани вкласти третину вільних коштів у криптовалюту заявила цього року і компанія Nuvve, що спеціалізується на технологіях зарядки електромобілів та чистій енергії. Передбачається, що це стане частиною диверсифікації її активів.

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Можлива поява на крипторинку такого великого гравця, як американський уряд, обнадіює інвесторів на подальше зростання біткоїну. Водночас варто усвідомлювати, що на крипторинок впливатиме також безліч інших чинників, таких як стан світової економіки, геополітика, ситуація на ринку акцій, та й, зрештою, просто настрої інвесторів. А тому цей напрям інвестицій, в будь-якому випадку, залишається високоризикованим.